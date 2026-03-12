La oferta que rechazó Lookman para fichar por el Atlético de Madrid

El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha confirmado que el Atlético de Madrid se inmiscuyó cuando tenían una buena sintonía con el extremo quien finalmente re unió al equipo que entrena Diego Pablo Simeone en el pasado mercado de fichajes de invierno

Ademola Lookman está siendo uno de los futbolistas que más está brillando en el Atlético de Madrid en esta recta final de temporada. El extremo ha sido un completo acierto del club rojiblanco quien fichó al internacional por Nigeria durante el pasado mercado de invierno. Una operación que se hizo gracias al esfuerzo del Atleti y del deseo del propio Lookman, quien no dudó en rechazar otra ofertas como la del Fenerbahçe que tenía buena sintonía para cerrar su incorporación hace unos meses.

El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha confirmado en una entrevista que estuvieron cerca de fichar a Lookman pero que no se hizo la operación por las exigencias del equipo italiano y también porque el propio futbolista eligió irse al Atlético de Madrid. "El Atalanta volvió a pedir la garantía. No querían cedernos el traspaso; preferían al Atlético de Madrid. Así terminó el proceso".

El Atlético de Madrid apostó fuerte por Ademola Lookman ya que no dudó en desembolsar 35 millones de euros, más 5 millones de euros en posibles variables, para cerrar su fichaje. El extremo ha caído de pie en el Atlético de Madrid con el que ya lleva 4 goles y 3 asistencias en los 11 partidos que ha disputado hasta el momento.

Los problemas con los que se encontró el Fenerbahçe para fichar a Lookman

El mandamás del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha añadido un poco de contexto de como se iniciaron las negociaciones con la Atalanta para el fichaje de Lookman el cual se enquistó porque el club italiano exigió unas garantías de pago. "El 19 de diciembre, tan pronto como se levantó mi prohibición de viajar al extranjero, fui a Milán para ver a Lookman y conocí a su manager. Todo salió muy bien. Luego hablamos con los directivos del Atalanta y todo salió bien, pero luego pidieron una carta de garantía porque dijeron que los clubes turcos a veces tienen dificultades con los pagos".

El presidente del equipo de Turquía ha señalado que incluso Ademola Lookman estaba convencido de unirse al Fenerbahçe. "Les dijimos que no le debíamos nada a nadie y que lo pagaríamos todo. Lookman habló con nuestro entrenador dos o tres veces y quiso venir".

Finalmente, Lookman se lo pensó mejor ya que rechazó la propuesta del club de Estambul y se decantó por fichar con el Atlético de Madrid en donde está rindiendo a gran nivel desde que se puso la camiseta rojiblanca.