El plan del Atlético de Madrid con Oblak: un gran problema y un fichaje en la recámara

El club rojiblanco, al igual que con Giménez, dará facilidades al meta esloveno para que encuentre una salida el próximo verano, pero el cancerbero no desea perdonar un gran pellizco de su elevadísimo salario

El Atlético de Madrid ha dado un paso de gigante hacia los cuartos de la Champions, cuya vuelta podría tener que disputar unos días antes de medirse a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey en La Cartuja. Son los dos grandes focos en los que se centra la atención colchonera tras perder mucho terreno en LaLiga, demasiado. Pero aunque hay mucha tela por cortar para tratar de cerrar de manera exitosa la temporada, en el Metropolitano también trabajan pensando en la próxima temporada, con varios frentes abiertos.

Muchos frentes abiertos en la planificación

Mateu Alemany cerró un movido mercado de enero con tres incorporaciones: Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Pero en el tintero del director de fútbol rojiblanco se quedó el fichaje del gran deseado para reforzar el centro del campo, que no es otro que el brasileño Ederson. Así, ya se mueve para tratar de cerrar su llegada en verano, barajando también alternativas para el eje de la defensa ante las posibles salidas de Lenglet y Giménez.

En el caso del central uruguayo, con 'novias' en Italia, la idea es facilitarle una salida a cambio de ahorrarse un buen pellizco del importante sueldo que tiene asegurado hasta 2028, momento en el que finaliza su contrato. Un plan que el Atlético de Madrid podría tratar de imitar también con Jan Oblak, dando paso con ello a un relevo en la portería después de 12 temporadas, que son las que es el esloveno lleva como indiscutible bajo palos.

El Atlético de Madrid ya le planteó una rebaja: la postura de Oblak

A sus 33 años, al seis veces ganador del Trofeo Zamora le quedan por delante dos temporadas más de vinculación. Pero según el periodista Marcos Durán, de Radio Nacional de España, se le van a dar todas las facilidades para que pueda encontrar un nuevo destino. No es que haya dejado de ser pieza básica para Diego Simeone. El problema es que se trata del futbolista de la plantilla que más cobra (10 kilos netos) y el impacto de su ficha sobre la masa salarial supone una losa que el club colchonero lleva intentando quitarse de encima desde el pasado año.

Fue entonces cuando se le propuso una rebaja de sueldo que finalmente no fue aceptada por el cancerbero. Y su postura parece no haber cambiado demasiado. Aunque desde la entidad rojiblanca le pondrían una alfombra roja si fuese necesario, el gran inconveniente para su salida es que no desea perdonar dinero, o al menos no mucho.

Arabia Saudí como tabla de salvación

El propio Oblak, pese a todo, ha dejado caer en algunas ocasiones que su continuidad en el Atlético de Madrid tampoco está asegurada pese a tener firmado hasta 2028. "Los jugadores no siempre decidimos nuestro futuro. Tengo contrato, pero cada verano no se sabe qué va a pasar. Estoy centrado en esta temporada y ojalá lo que venga sea bueno para todos", señaló meses atrás.

Lo que sí parece evidente es que para encontrar un club en el que puede seguir manteniendo sus actuales emolumentos, al ex del Benfica no le quedará otra que hacer las maletas rumbo a Arabia Saudí, mercado con el que ya fue relacionado el pasado verano.

No se olvida de Leo Román

Mientras tanto, en plan de Alemany para confeccionar la portería comienza a sonar de nuevo el nombre de Leo Román. Se cuenta con la continuidad de Juan Musso, pero el arquero del Mallorca lleva tiempo en la agenda rojiblanca y el posible descenso bermellón podría facilitar las cosas, después de que en verano acabase renovando hasta 2030.