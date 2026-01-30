Tientan a Giménez desde Italia para abandonar el Atlético de Madrid

El Milan ha realizado un sondeo por el central rojiblanco, pero de cara a la próxima campaña. El internacional uruguayo no lo vería con malos ojos a priori, pero siempre después del Mundial

El reloj corre y el Atlético de Madrid sigue sin cerrar los fichajes demandados por Diego Simeone. El 'no' de Leon Goretzka ha llevado a Mateu Alemany ha reactivar otras opciones para firmar a un sustituto de Gallagher en el centro del campo, apremiando también el tiempo para cerrar al atacante polivalente deseado, ya sea extremo o delantero.

Pero al mismo tiempo, en el Metropolitano es noticia el nombre de José María Giménez por el sondeo realizado por el Milan, según informa el diario As. No se trata de un movimiento de cara a este mes de enero que ya se agota, sino pensando en la próxima campaña, presentándose como una opción que ninguna de las partes descartan a priori.

Dos años más de contrato en el Atlético de Madrid

A sus 31 años, el central charrúa tiene dos campañas más de contrato, hasta 2028. Pero no vería con malos ojos emprender una nueva aventura en otro país diferente después de 13 temporadas en las filas rojiblancas. Eso sí, tiene claro que no hará las maletas en esta ventana de transferencias. Se ha ganado a pulso ser una leyenda colchonera y no quiere dejar tirado al equipo en este momento de dudas.

Giménez, por tanto, solo daría el paso en verano, después del Mundial, si bien desde San Siro aún no han contactado con sus agentes. Primero, el club 'rossonero' quiere estar seguro de que el Atlético le abrirá la puerta y que es factible llegar a un acuerdo, pese a su tremenda importancia en e eje de la zaga.

Los números de Giménez en el Atlético de Madrod

Lastrado por las lesiones, el internacional charrúa solo ha podido participar en 13 encuentros esta temporada, pero puede presumir de ser el 15º futbolista que más veces se ha puesto la camiseta rojiblanca, al alcanzar ya las 370 citas. Por ello, únicamente se marchará si los dirigentes del club madrileño también ven con buenos ojos la operación.

El precio de Giménez: por debajo de 30 millones de euros

De momento, el Milan ha realizado un primer tanteo. Su director deportivo, Igli Tare, lo considera un refuerzo de nivel para el actual clasificado de la Serie A. Pero además de su enorme experiencia, también ayuda que su precio sea asequible para la entidad italiana. No en vano, está pactado que podría salir por menos de 30 millones de euros.

De este modo, podría estar cerca el adiós de un futbolista que llegó del Danubio de su país por poco menos de un millón de euros, como relevo natural de Diego Godín, y ha hecho historia en el Atlético con dos títulos de Liga, una Europa League y una Supercopa de Europa.