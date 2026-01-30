Luís Castro se gana el cariño de Simeone antes del Levante-Atlético

El técnico levantinista ha alabado al argentino por cómo motiva a sus jugadores y confesó el motivo de sus concentraciones antes de los partidos

Luís Castro ha avisado del peligro que tiene una plantilla como la del Atlético de Madrid.Cordon Press

El entrenador del Levante, Luís Castro, destacó este viernes el potencial del Atlético de Madrid, su rival el sábado en el Ciutat de Valencia, y subrayó el mérito que tiene Diego Simeone por ser capaz de que sus futbolistas trabajen juntos y pensando en el equipo, aunque matizó que también tiene individualidades que pueden decidir un partido.

“Es un equipo completo, que trabajan todos. Vemos al Atleti que muchas veces, si lo necesita, va a defender en bloque bajo con los once jugadores detrás del balón y, hacer a los jugadores trabajar así, no es fácil. Simeone tiene mucho mérito porque todos los jugadores trabajan en equipo”, indicó el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al choque del sábado.

“Es un equipo que tiene mucha calidad porque son capaces de comprar algunos de los mejores del mundo. Pero lo que puedo decir que es más visible es que la calidad individual hace un buen colectivo”, agregó el entrenador luso.

Castro comentó que no se puede fijar solo en un jugador del Atlético de Madrid porque hay varios con capacidad para decantar el partido: “Tienes que estar muy concentrado, tenemos que estar en nuestra mejor forma, en nuestra mejor versión, para poder hacerles daño. La calidad individual es mucha. En LaLiga no hay equipos malos. Todos son buenos, el Atlético es muy completo, pero también tiene debilidades y vamos a intentar hacerles daño".

El entrenador del Levante dijo que, en su opinión, la victoria ante el Elche en la última jornada no supuso que el equipo se haya “quitado un peso” porque “estaban trabajando bien”. “Para mí más importante que la victoria es c��mo has ganado. Porque has sido mejor, has tenido más oportunidades en la primera y en la segunda mitad”, afirmó.

Castro, además, admitió que para él son “dolores de cabeza muy buenos” el hecho de la competencia que siente en el equipo en cada entrenamiento: "Solo pueden jugar once, pero está claro que es mejor tener dolor de cabeza porque tienes que quitar a uno que está bien que cuando tienes que poner a uno y juega el menos malo”.

¿Por qué concentra Luís Castro al equipo antes de los partidos?

Luís Castro explicó también su decisión de concentrar al equipo en las horas previas a los partidos, circunstancia que con el anterior cuerpo técnico no se realizaba, y destacó que lo hace porque cree que puede ser “bueno para el grupo” estar juntos el mayor tiempo posible.

“Es importante para estar concentrado en el partido un poco antes. Yo necesito estar dentro del partido y pienso que para los jugadores puede ser importante también. En casa si pasa algo no estás… yo lo necesito y los jugadores también”, indicó.

Luís Castro recupera a dos jugadores en el Levante

Además, el entrenador del Levante comentó que ya puede contar con Matías Moreno y Kervin Arriaga en plenas facultades físicas y confirmó que Elgezabal, operado en diciembre de 2025 de una lesión en la rodilla derecha, se incorporará definitivamente al grupo la próxima semana.

Mientras, el entrenador portugués desveló que esperar contar en un plazo de dos semanas con los lesionados Diego Pampín y Víctor García.