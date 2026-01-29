La venta del Sevilla a Five Eleven Capital: "Sergio Ramos se fue huyendo a México, no me parece la solución idónea"

En ESTADIO Deportivo debatimos sobre la última opción que se ha posicionado para la compra del Sevilla con Sergio Ramos a la cabeza y el grupo inversor Five Eleven Capital como respaldo económico

El Sevilla viaja a la deriva institucionalmente hablando. Deportivamente, tampoco es que vaya mucho mejor la cosa, pero, por lo menos, mantiene su estatus en LALIGA EA SPORTS con victorias como la del pasado fin de semana ante el Athletic y no sufre en exceso por mantener la categoría con un Almeyda que le aporta mucho trabajo y sacrificio en el campo. Pero aludiendo a la idea principal, la afición ya le tiene echa la cruz a la directiva al completo y quiere un cambio que se supone inminente tras las últimas informaciones, dentro de lo que puede significar inminente en un proceso tan complicado de venta como este.

Five Eleven Capital y Sergio Ramos como nuevos compradores

Tras dos primeros intentos desechados al estudiar las cuentas del club sevillista, en los últimos días se ha dado el pistoletazo de salida a la tercera. El dicho habitual dice que 'a la tercera va la vencida', pero, de momento, al nuevo comprador le toca investigar primero las cuentas de la entidad y decidir si da el paso definitivo o no, además de terminar de convencer a todas las partes del proceso. Ese nuevo comprador lleva como cabeza visible a Sergio Ramos. El aún jugador en activo, aunque sin equipo tras su salida de Monterrey, lidera la operación con el apoyo del grupo inversor Five Eleven Capital, donde ya trabajó el director deportivo actual del Sevilla, Antonio Cordón.

¿Es Sergio Ramos la solución a los problemas del Sevilla?

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre la idoneidad de este grupo y el defensa camero para hacerse con el poder en el Sevilla relevando a los actuales dirigentes. En primer lugar, el redactor de ESTADIO, Pablo Rivas, opina que el efecto Ramos puede ser positivo debido a la inestabilidad financiera del club: "El Sevilla necesita un cambio financiero y en la directiva. En este mercado invernal se ha utilizado la ficha de Marcao, ha salido Alfon y sólo ha podido llegar Maupay. Hay un problema muy grande y lejos de lo que pueda opinar la afición sobre el actual presidente, necesita un cambio. Que sea Sergio Ramos, el tiempo lo dirá. Puestos a elegir, para una situación como la del Valencia con capital extranjero, yo prefiero alguien de la cantera, que conozca el club. Además viene con capital argentino, con la buena relación que ha tenido siempre el Sevilla con los argentinos".

En el otro bando se encuentra la opinión del otro redactor de ED, Pablo Casas, que no cree que el camero sea la solución idónea para el club con todos los problemas que ha tenido en su carrera con la afición y sus dudas sobre el grupo inversor y su economía: "Más allá de que todo lo que rodea a la venta del Sevilla es utópico, porque ya ha tenido dos posibles compradores que han salidos escaldados tras ver las cuentas del club, hay dos motivos que me alejan de esta posición. El primero es el propio Ramos. Ha estado enemistado casi toda su carrera con la afición, intentó arreglar un poco las cosas y al año salió huyendo a México porque el equipo ya no estaba en Europa y el panorama económico y deportivo era feo. El otro es el grupo. Es el típico que quiere tener participaciones en muchas ligas. Eso después trae muchas cosas extrañas, movimientos de futbolistas entre esos equipos... y luego el dinero. Tienen que buscar a un inversor que avale la compra y eso sería tener demasiados conglomerados juntos y podría complicar aún más la situación".