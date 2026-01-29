El Sevilla arropa a Monchi en este duro momento personal: emotiva carta de despedida tras el fallecimiento de su madre

El CD San Fernando 1940 fue el portador de la mala noticia que ha golpeado a la familia de su actual presidente y el Sevilla FC se ha sumado a las numerosas muestras de pésame que ha recibido su exdirector deportivo. "¿Y ahora, a quién le cojo la mano", se preguntaba Monchi

El Sevilla FC no ha querido dejar solo al que durante tres década ha sido director deportivo en dos etapas diferentes pero igualmente colmada de éxitos, que desempeñó labores de delegado de campo, que fue futbolista del primer equipo y que también figuro como canterano al recalar muy joven procedente de su querido CD San Fernando, del que ahora es presidente después de la obligada refundación del conjunto de su ciudad natal. La capital andaluza y la isla del León comparten este jueves un intenso dolor por el fallecimiento de la madre de Monchi, quien le ha dedicado una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales.

El San Fernando transmite la mala noticia y el Sevilla FC es de los primeros en reaccionar

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de María Verdejo Guerrero, madre de nuestro presidente Ramón Rodríguez. La familia que formamos todos los estamentos del CD SanFernando 1940 manifestamos nuestro más profundo pesar y enviamos toda la fuerza del mundo a Monchi y a su familia en estos duros momentos. Descanse en Paz", publicaba la cuenta oficial del conjunto isleño para comunicar la luctuosa noticia; que obtuvo la rápida respuesta del Sevilla FC arropando al exportero: "Acompañamos en el sentimiento a nuestro querido Monchi en estos momentos tan duros. El Sevilla Fútbol Club transmite su condolencia a familiares y allegados. Descanse en paz".

"El CD San Fernando 1940 agradece todas las muestras de apoyo hacia nuestro presidente, Monchi, por el fallecimiento de su madre. María Verdejo se encuentra en la Sala 1 del Tanatorio de San Fernando. A las 17:00 horas -de este jueves 29 de enero- se le realizará un responso en la Parroquia del Santo Cristo", amplió de nuevo el club azulino para informar a todos aquellos interesados en mostrar su pésame a la familia Rodríguez Verdejo.

La conmovedora carta de Monchi tras el fallecimiento de su madre, María Verdejo: "Te quedas en mí para siempre"

"¿Y ahora, a quién le cojo la mano? Te has ido demasiado pronto, aunque tu DNI dijera lo contrario, porque aún nos quedaban discusiones pendientes, enfados como sólo tú y yo sabíamos enfadarnos, malas caras de ambos... Pero, sobre todo, nos faltaban muchos besos, muchos 'Te quiero', muchos 'Guapo' y 'Guapa', muchas llamadas después de que ganara tu Sevilla FC, tu Aston Villa o tu Club Deportivo San Fernando… Donde estuviera 'tu niño preferido'". Así comenzaba la emotiva carta con la que Monchi se ha querido despedir de su madre.

"Aún me cuesta creérmelo… pero te has ido y yo sé que sabes que te has ido dejando lo que sembraste: tres hijos que te han querido hasta el último segundo. Porque, como tú querías, hemos estado los tres juntitos en tu despedida. Serías feliz viendo a tus nietos que hoy (y siempre) estaban recordándote junto a 'tus otros hijos': tu yerno y tus nueras".

"Mami, te vas pero no te has ido, te quedas en mí para siempre. Te quejabas de que te decía pocos 'Te quiero', pues ahí llevas el TE QUIERO mas grande y verdadero que pueda existir", finaliza el conmovedor texto que el isleño ha compartido en sus redes sociales. La redacción de ESTADIO Deportivo se suma a las condolencias, enviando desde estas líneas todo su cariño y ánimo para toda la familia de Monchi.