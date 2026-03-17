Manchester City - Real Madrid, en directo el partido de la vuelta de octavos de final de Champions League en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Pep Guardiola con los de Arbeloa en el Etihad Stadium, en el choque que decidirá qué equipo se clasifica a cuartos de la Copa de Europa

El Manchester City recibirá al Real Madrid en el Etihad Stadium, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Pep Guardiola afrontan el díficil reto de remontar el 3-0 de la ida, tras un sensacional partido de Fede Valverde, que logró un hat-trick. Por su parte, Arbeloa, todavía con importantes y numerosas bajas, podría dar entrada a Mbappé en el día de hoy, ya que confirmó su disponibilidad, pese a dejar en duda si partirá de inicio o entrará en la segunda parte. Por otro lado, el colegiado del choque será Clement Turpin, que estará acompañado por Jerome Brisard, en el VAR.

Pep Guardiola, ante su reto más complicado en el Manchester City

De esta manera, Pep Guardiola comentó sus sensaciones, en rueda de prensa, de cara al reto mayúsculo que tiene de remontar un 3-0 al Real Madrid en UEFA Champions League: "Son los octavos de final. Es un partido, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que estar concentrados en ganar el partido y luego ver lo que va pasando. No tengo un plan específico más allá de intentarlo. Si después de diez años tengo que convencer a mis jugadores, tenemos un problema. Seguro que ya me conocen, y saben que tenemos que intentar ganar cada partido. Estoy seguro de que lo hará, aunque haya jugadores nuevos que no tengan esa experiencia. No es el mismo grupo de años anteriores, pero a la vez es una oportunidad increíble".

Además, Pep Guardiola solo contará con la baja de Gvardiol, además de Nypan, para el decisivo encuentro que tendrá lugar en el día de hoy frente al Real Madrid. El Manchester City viene de empatar en su visita al West Ham, en el choque de la Premier League del pasado sábado. Tras ello, los 'citizens' deberán mostrar su mejor versión para derrotar al equipo de Arbeloa, que por su llega con bajas importantes pese a recuperar a Mbappé. No obstante, queda esperar el planteamiento del entrenador catalán para la cita ante los blancos, ya que podría realizar una sustitución o cambio con respecto al once que salió en el Bernabéu en la ida de octavos de final.

Arbeloa, con el reto de llegar a los cuartos de final de la UEFA Champions League

Por su parte, Arbeloa explicó el plan del partido para salir contra el Manchester City: "El mismo que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar con la misma humildad y el mismo compromiso que en la ida. Incluso más, porque no va a ser fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana". El técnico del Real Madrid recuperó a Mbappé, como confirmó en rueda de prensa, pero sigue sin poder contar con numerosos jugadores, como son Asencio, Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo. Además, Alaba y Carreras entraron en la convocatoria, pero no parece que puedan salir de inicio en un partido de tanta intensidad.

El Real Madrid llega también con buenas sensaciones, ya que derrotó el pasado sábado al Elche en el Bernabéu, con una especial participación de los jugadores de La Fábrica, que le permitió además a Arbeloa poder rotar y dar descanso a futbolistas con más minutos en las piernas, como Fede Valverde, Tchouameni o Vinicius.