Manchester City - Real Madrid, en directo el partido de la vuelta de octavos de final de Champions League en vivo online
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Pep Guardiola con los de Arbeloa en el Etihad Stadium, en el choque que decidirá qué equipo se clasifica a cuartos de la Copa de Europa
Man. City
R. Madrid
Minuto a minutoActualizar narración
La salida de los porteros y jugadores del Real Madrid al calentamiento.
¡Ya calientan los jugadores sobre el terreno de juego del Etihad!
¡Poco más de media hora para que ruede la pelota en Mánchester!
Mastantuono y Bellingham, en el terreno de juego.
¡Saltan los porteros al césped del Etihad Stadium!
La llegada de Rodri y Ruben Dias al Etihad Stadium, dos pilares en el once de Guardiola.
Así han recibido los aficionados del Manchester City a su equipo.
En unos minutos será el turno de los porteros para realizar ejercicios de calentamiento.
¡Poco más de una hora para que comience el choque en el Etihad Stadium!
Entran Nunes, Ait-Nouri, Reijnders y Cherki y salen Khusanov, Guehi, Savinho y Semenyo con respecto al encuentro de ida. 4 cambios hace Pep Guardiola.
¡ONCE DEL MANCHESTER CITY! Pep Guardiola, por su parte, sale con Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland.
Rüdiger también habló en rueda de prensa, dónde se pronunció por su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada:
La previa del Manchester City - Real Madrid viene marcada por la decisión de Pep Guardiola de no entrenar en el día antes del partido de hoy.
¡Todo listo en el vestuario del Real Madrid! ¡En unos minutos tendremos el once del Manchester City!
Entra Fran García y sale Ferland Mendy, único cambio con respecto al encuentro de ida en el Bernabéu. Mbappé, finalmente, es suplente.
¡ONCE DEL REAL MADRID! Arbeloa sale con Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.
Estas fueron las palabras de Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro contra el City:
A la espera de los onces de Manchester City y Real Madrid, por aquí dejamos las posibles alineaciones de Guardiola y Arbeloa:
El Real Madrid, por otro lado, ganó de manera contundente al Elche en el Bernabéu, con especial participación de los jugadores de La Fábrica.
El Manchester City, por un lado, viene de empatar contra el West Ham en su último duelo de la Premier League, tras el 3-0 en el Bernabéu.
El colegiado del choque será Clement Turpin, que estará acompañado por Jerome Brisard, en el VAR.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Manchester City y al Real Madrid, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League.
¡COMENZAMOS!
El Manchester City recibirá al Real Madrid en el Etihad Stadium, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Pep Guardiola afrontan el díficil reto de remontar el 3-0 de la ida, tras un sensacional partido de Fede Valverde, que logró un hat-trick. Por su parte, Arbeloa, todavía con importantes y numerosas bajas, podría dar entrada a Mbappé en el día de hoy, ya que confirmó su disponibilidad, pese a dejar en duda si partirá de inicio o entrará en la segunda parte. Por otro lado, el colegiado del choque será Clement Turpin, que estará acompañado por Jerome Brisard, en el VAR.
Pep Guardiola, ante su reto más complicado en el Manchester City
De esta manera, Pep Guardiola comentó sus sensaciones, en rueda de prensa, de cara al reto mayúsculo que tiene de remontar un 3-0 al Real Madrid en UEFA Champions League: "Son los octavos de final. Es un partido, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que estar concentrados en ganar el partido y luego ver lo que va pasando. No tengo un plan específico más allá de intentarlo. Si después de diez años tengo que convencer a mis jugadores, tenemos un problema. Seguro que ya me conocen, y saben que tenemos que intentar ganar cada partido. Estoy seguro de que lo hará, aunque haya jugadores nuevos que no tengan esa experiencia. No es el mismo grupo de años anteriores, pero a la vez es una oportunidad increíble".
Además, Pep Guardiola solo contará con la baja de Gvardiol, además de Nypan, para el decisivo encuentro que tendrá lugar en el día de hoy frente al Real Madrid. El Manchester City viene de empatar en su visita al West Ham, en el choque de la Premier League del pasado sábado. Tras ello, los 'citizens' deberán mostrar su mejor versión para derrotar al equipo de Arbeloa, que por su llega con bajas importantes pese a recuperar a Mbappé. No obstante, queda esperar el planteamiento del entrenador catalán para la cita ante los blancos, ya que podría realizar una sustitución o cambio con respecto al once que salió en el Bernabéu en la ida de octavos de final.
Arbeloa, con el reto de llegar a los cuartos de final de la UEFA Champions League
Por su parte, Arbeloa explicó el plan del partido para salir contra el Manchester City: "El mismo que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar con la misma humildad y el mismo compromiso que en la ida. Incluso más, porque no va a ser fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana". El técnico del Real Madrid recuperó a Mbappé, como confirmó en rueda de prensa, pero sigue sin poder contar con numerosos jugadores, como son Asencio, Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo. Además, Alaba y Carreras entraron en la convocatoria, pero no parece que puedan salir de inicio en un partido de tanta intensidad.
El Real Madrid llega también con buenas sensaciones, ya que derrotó el pasado sábado al Elche en el Bernabéu, con una especial participación de los jugadores de La Fábrica, que le permitió además a Arbeloa poder rotar y dar descanso a futbolistas con más minutos en las piernas, como Fede Valverde, Tchouameni o Vinicius.