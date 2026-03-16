Guardiola sorprende: descanso total en el City antes del duelo contra el Real Madrid

Pep Guardiola sorprende al dar día libre a la plantilla del Manchester City antes del decisivo duelo de UEFA Champions League frente al Real Madrid

Guardiola prefiere dar descanso a sus futbolistas en la previa del duelo ante el MadridImago

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha tomado una decisión inesperada en la previa del decisivo partido frente al Real Madrid en la UEFA Champions League. El técnico catalán optó por cancelar el entrenamiento previsto y conceder un día de descanso a toda la plantilla, una medida poco habitual a tan solo horas de un encuentro clave en la competición europea.

El equipo inglés afronta un reto mayúsculo en el Etihad Stadium, donde deberá intentar remontar el 3-0 encajado en el partido de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquella goleada, impulsada por un triplete de Federico Valverde, dejó al conjunto ‘citizen’ en una situación extremadamente complicada.

Una semana exigente para el Manchester City

La decisión de Guardiola no llega en un contexto cualquiera. El Manchester City ha tenido que afrontar una carga intensa de partidos en pocos días, lo que ha obligado al cuerpo técnico a replantear la planificación.

Tras el choque europeo en Madrid, el equipo viajó a Londres para medirse al West Ham United en la Premier League. El encuentro terminó con empate 1-1, un resultado que complicó aún más las aspiraciones del club en la lucha por el campeonato doméstico, especialmente con el Arsenal manteniendo un ritmo firme en la cima de la clasificación.

Después de ese compromiso, la plantilla regresó a Mánchester y realizó una sesión de recuperación el domingo, tras la cual Guardiola decidió que el lunes sería una jornada de descanso total para los jugadores.

Una estrategia que Guardiola ya utilizó

Aunque la medida ha generado sorpresa entre aficionados y analistas, no es la primera vez que el técnico de Santpedor apuesta por una fórmula similar. Durante esta misma temporada ya aplicó una estrategia parecida antes de un partido europeo frente al Borussia Dortmund.

En aquella ocasión, el City también había disputado varios encuentros exigentes en pocos días y el entrenador consideró que priorizar el descanso físico y mental podía resultar más beneficioso que realizar un entrenamiento adicional.

La filosofía de Guardiola se basa en que, en momentos de máxima exigencia, llegar con la mente despejada y las piernas frescas puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel.

El City cree en la remontada

A pesar de la desventaja en la eliminatoria, el técnico catalán mantiene la confianza en su equipo. Tras el empate ante el West Ham, Guardiola se mostró optimista sobre las posibilidades de su plantilla.

El entrenador aseguró que el equipo saldrá al campo convencido de que la remontada es posible, especialmente con el apoyo de su afición en el Etihad Stadium.

Un partido decisivo para la temporada

El duelo frente al Real Madrid podría marcar el rumbo final de la temporada del Manchester City. La eliminación en la Champions League supondría un golpe importante para un equipo que aspiraba a repetir protagonismo en Europa.

Por ese motivo, Guardiola ha optado por una preparación diferente, apostando por recuperar energías y liberar presión antes de uno de los partidos más importantes del curso. El resultado final determinará si la arriesgada decisión del técnico fue una genialidad estratégica o simplemente una apuesta sin éxito.