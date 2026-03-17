Manchester City 1-2 Real Madrid: Vinicius pone la directa a los cuartos de final de la Champions League

Los de Arbeloa han logrado el pase a la siguiente ronda de la Copa de Europa tras eliminar al equipo de Guardiola en un partido que se complicó a los 'citizens' desde la tarjeta roja de Bernardo Silva. Vinicius, por partida doble, y Haaland fueron los goleadores del encuentro que tuvo lugar en el Etihad

Manchester City y Real Madrid se vieron las caras en el día de hoy en el Etihad Stadium, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Por un lado, Pep Guardiola realizó hasta cuatro cambios en su once titular con respecto a los jugadores que salieron en el choque de ida en el Bernabéu. Por otro lado, Arbeloa decidió apostar por Fran García en el lateral izquierdo, tras la lesión de Ferland Mendy y pese a que Carreras entró en la convocatoria. Además, Mbappé, finalmente, comenzó el choque desde el banquillo.

Vinicius y Haaland ponen los goles en una primera parte de alta tensión

De esta manera, Pep Guardiola decidió salir contra el Real Madrid en el Etihad Stadium: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland. Arbeloa, por su parte, empezó con los siguientes futbolistas ante el Manchester City: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinicius. En este sentido, los locales empezaron mandando en la posesión de balón y teniendo sucesivas ocasiones, siendo un asedio durante los primeros minutos. No obstante, Fede Valverde iba a tener la primera gran oportunidad del partido, con un mano a mano con Donnarumma que termina perdonando. Tras ello, el Manchester City iba a seguir presionando el área de Courtois, con Doku como principal amenaza.

Sin embargo, en el minuto 20 el partido en Inglaterra iba a terminar dando un giro inesperado, con la tarjeta roja a Bernardo Silva por mano en su área y penalti para el Real Madrid. De esta manera, Vinicius se iba a hacer cargo del lanzamiento y, al contrario de lo que pasó en la ida, el brasileño engañó a Donnarumma y puso el primero del Real Madrid en el Etihad. Tras ello, los de Arbeloa se hicieron con el balón y teniendo más control del mismo, llegando con más facilidad al área del Manchester City debido a la superioridad númerica. Sin embargo, los de Pep Guardiola no se iban a venir abajo, buscando intensamente el gol que les metiese en la eliminatoria, ante el apoyo de su afición. En este sentido, una internada de Doku, que fue el mejor de los 'citizens', por banda izquierda acabó en un pase para Haaland, que no perdonó en esta ocasión y puso las tablas en el marcador.

Courtois hace saltar las alarmas en el Etihad

La primera parte comenzó con la sustitución de Lunin por Courtois. El belga hizo saltar las alarmas y podría tener algún problema muscular. Recordemos que el Real Madrid recibirá este domingo al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Por otro lado, el Pep Guardiola realizó dos cambios, dando entrada a Guehi y Aké por Ruben Días y Reinjders. Además, el Manchester City siguió con el asedio sobre la portería del conjunto blanco, con un gran Doku y con ocasiones sucesivas. Una de las novedades en los primeros compases fue la salida de Haaland, tras la decisión técnica del técnico catalán, por Marmoush.

El Manchester City siguió teniendo oportunidades para lograr la remontada en la eliminatoria, pero el Real Madrid se mostró muy sólido en defensa. Además, Doku hizo el segundo gol del partido, en el minuto 63, pero estaba en fuera de juego, por lo que siguió el 1-1 en el marcador del Etihad. Poco después entró Kylian Mbappé al terreno de juego, casi un mes después, desde el choque contra Osasuna del pasado 21 de febrero. Tras ello, las opciones de los de Guardiola se fueron reduciendo conforme iba avanzando el encuentro. Además, Vinicius aprovechó, en el último minuto, un gran pase de Tchouameni para poner el segundo y marcar el camino de la siguiente ronda. De esta manera, los de Arbeloa terminaron saliendo victoriosos de la eliminatoria y clasificándose a cuartos de final, dónde se enfrentarán al Atalanta o Bayern de Múnich.

- Ficha técnica:

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes (Semenyo, m.57), Dias (Guéhi, m.46), Khusanov, Ait-Nouri; Rodri, Silva, Reijnders (Aké, m.46); Doku, Cherki y Haaland (Marmoush, m.57).2 - Real Madrid: Courtois (Lunin, m.46); Alexander-Arnold (Carvajal, m.83), Rüdiger, Huijsen, García; Tchouaméni, Thiago (Manuel Ángel, m.74), Valverde, Güler, Vinícius y Brahim (Mbappé, m.69).Goles: 0-1. Vinícius, p, m.22, 1-1. Haaland, m.41 y 1-2. Vinícius, m.92.Árbitro: Clément Turpin (Francia) amonestó a Guardiola (m.25, fuera del campo) y Khusanov (m.45+4) por parte del Manchester City y a Mbappé (m.76) y Alexander-Arnold, (m.80) por parte del Real Madrid. Expulsó a Bernardo (m.20).Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).