La lista de convocados del Atlético de Madrid para Mestalla, plagada de canteranos

Simeone se lleva hasta nueve jugadores del filial rojiblanco para la cita ante el Valencia, ya que tres días después afronta en Londres la posibilidad de volver a una final de Champions League

Avisaba Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa de esta mañana que habría numerosas bajas para el choque de este sábado frente al Valencia y la lista de convocados, ofrecida esta misma tarde, ha confirmado las palabras del míster argentino, pues de un total de 24 hombres, nueve son jugadores del filial, el Atlético Madrileño.

Cómo es lógico, Simeone tiene entre ceja y ceja el importante partido del próximo martes frente al Arsenal en Londres, donde se jugará el pase a la final de la Champions League tras el 1-1 cosechado en la ida en el Metropolitano.

"Está claro que, aunque no hubiera partido el martes, Julián Alvarez posiblemente no habría llegado al sábado, Sorloth no habría llegado al sábado, Giuliano no habría llegado al sábado, Barrios no habría llegado al sábado, Josema Giménez no habría llegado al sábado, así que no creo que me olvide de alguno más. Está más que claro que vamos a ir con los que estén mejor para competir mañana", ha asegurado el 'Cholo'.

15 jugadores del primer equipo y nueve de la cantera

De hecho, en la convocatoria hay hasta nueve futbolistas de la cantera, y solo 15 del primer equipo, lo que puede dar una idea del once que podrá sacar Simeone en Mestalla. Además de las bajas anunciadas por el técnico rojiblanco en sala de prensa, la lista deja dos más, las de Marcos Llorente y David Hancko, que se sumen pues a las de Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, José María Giménez, Pablo Barrios y Nico González.

Los 15 futbolistas del primer equipo citados son los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet y Robin Le Normand; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Obed Vargas, Alex Baena y Thiago Almada; y los delanteros Antoine Griezmann y Ademola Lookman.

A ellos hay que sumar a nueve jugadores del filial de Primera Federación: el portero Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, el medio centro Javi Morcillo, los extremos Rayane Belaid e Iker Luque y el delantero Miguel Cubo.

Por todo ello, está más que claro que habrá rotaciones en el once. "Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién que estos chicos el otro día terminaron con molestias y, evidentemente, vamos a ir por el lado donde haya gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa", ha aclarado Simoene.

La lista de convocados contra el Valencia

De esta forma, la convocatoria al completo está formada por los siguientes jugadores: Jan Oblak, Juan Musso, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Obed Vargas, Alex Baena, Thiago Almada, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, y los canteranos Salvador Esquivel, Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Aleksa Puric, Javi Morcillo, Rayane Belaid, Iker Luque y Miguel Cubo.