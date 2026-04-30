Corberán repasa la enfermería del Valencia: Lucas Beltrán, Cömert, Agirrezabala, Núñez, Pepelu, Sadiq, Hugo Duro...

El técnico del Valencia ha confirmado que el central suizo no está para esta jornada, pudiendo volver la próxima, mientras que el delantero argentino será duda hasta última hora; las alternativas para el eje de la zaga y la delantera también las ha analizado el entrenador che

El Valencia tiene este sábado la oportunidad de certificar virtualmente la permanencia si es capaz de ganar al Atlético de Madrid, aprovechando que el conjunto de Diego Pablo Simeone estará pensando más en el choque de vuelta de semifinales de la Champions League frente al Arsenal que de LaLiga.

Sin embargo, Carlos Corberán no espera ningún tipo de facilidad del conjunto colchonero, por eso mira más hacia adentro, hacia sus propios jugadores y lo deben hacer sobre el terreno de juego, aunque no podrá contar con varios de ellos. El técnico valencianista ha confirmado que no llegará a tiempo para la cita de Mestalla el central Eray Cömert, mientras que mantiene la duda del delantero Lucas Beltrán.

"Cömert hoy pudo hacer una parte del entrenamiento. Entendemos que mañana lo completará y, si todo va bien, estará disponible para el siguiente partido. Unai Núñez ya tuvo sus minutos y ha completado la semana con normalidad. El único jugador que no ha podido entrenar hoy es Lucas Beltrán, que tiene una molestia en la rodilla. Como todavía queda el entrenamiento de mañana, veremos si está disponible o no para el partido del sábado", ha explicado el preparador de Cheste.

Otro que ha empezado a dejarse ver por los entrenamientos en Paterna es Julen Agirrezabala. El meta cedido por el Athletic Club lleva casi cuatro meses de baja por dos lesiones consecutivas y tiene todavía trabajo por delante aunque podría volver antes de que acabe la temporada.

"Pues le queda... Es una cuestión de sensaciones, de adaptación de él a su rodilla porque con la cirugía su rodilla se modifica y, en esa modificación, pues hay una adaptación. Ya está haciendo entrenamientos específicos con el entrenador de porteros. Todavía no ha hecho entrenamientos con el grupo. Si en los próximos días la evolución es buena con el entrenador de porteros, se hace ese trabajo más aislado, pues ya se integrará con el grupo y, en el momento de integrarse con el grupo, será un momento de cercanía al alta competitiva", ha dicho sobre el cancerbero de Rentería.

Pepelu y las posibilidades de repetir en el centro de la defensa

La opción de volver a contar con Pepelu como central es una opción que sigue estando sobre la mesa, pues la jornada pasa, pese a estar recuperado Unai Núñez, el centrocampista repitió en el eje de la zaga junto a César Tárrega. "Lo primero que nos ha dado es la posibilidad de poder jugar en esa posición porque, ante la ausencia de jugadores específicos, Pepelu dio un paso adelante. Pepelu es un mediocentro posicional que está demostrando que se ha adaptado perfectamente a esa posición de también poder jugar desde atrás, de central, aportando recursos en salida de balón y solventando muy bien situaciones propias de un jugador específico de esa posición sin serlo", ha explicado sobre el rendimientod de Pepelu en el centro de la defensa.

"Cuando un jugador aporta soluciones propias de un jugador de esa posición, significa que tiene compatibilidad para poder jugar en esa posición. Y para mí los buenos rendimientos de los jugadores, esas posibilidades, son únicamente positivas. Así que contentos con lo que viene haciendo y, si vuelve a jugar, pues esperando siempre la mejor versión. Es bueno tener alternativas, jugadores que recuperamos y jugadores que vienen jugando bien cuando se les ha necesitado", ha añadido sobre el buen hacer del de Denia en estos últimos partidos.

El debate en la delantera y las opciones de una dupla Sadiq-Duro

Otro de los asuntos que se ha tratado en la rueda de prensa de Carlos Corberán ha sido el de la delantera y el hecho de que Hugo Duro y Umar Sadiq puedan jugar juntos, algo que apenas se ha visto esta temporada algunos minutos.

"La verdad es que el año pasado, cuando jugamos contra el Atlético de Madrid en casa, en la segunda parte coincidieron los dos jugadores y a mí me gustaron las sensaciones que nos dejaron. Creo que todo tiene que ver con la necesidad, si entiendes que el equipo necesita en ese momento tener dos delanteros puros en el campo porque al final los dos delanteros puros en el campo es en momentos donde el equipo somete mucho al rival, donde tú estás volcado en el área contraria y donde pones muchos balones en ese espacio, en el área, porque el equipo llega con mucha facilidad fruto del resultado, fruto del dominio, fruto de diferentes cuestiones", ha reconocido Corberán, aunque también ha explicado que no siempre el partido pide eso.

"También hay momentos donde es importante usar a jugadores que también te ayuden en la construcción y en la progresión para poder llegar a esas posiciones. Lucas Beltrán es un '9', te diría más un '9,5'... Un perfil que juega es un '9', ha jugado con nosotros como '9' puro, pero también se acerca a la posición de mediapunta porque es un jugador al que le gusta descender, le gusta enganchar. Para mí, Sadiq y Hugo Duro son diferentes a Lucas Beltrán. No son jugadores de venir tanto a recibir en posiciones de mediapunta, sino que son jugadores de área más concretos y más específicos de esa posición. Creo que los dos nos pueden dar opciones jugando juntos y también guardarse siempre la alternativa de tener un delantero en ese momento para poder ayudar al equipo, pues también siempre es una buena opción. Por lo tanto, tener opciones, como he dicho antes, siempre es positivo", ha finalizado.