Dimitrievski se gana la renovación hablando en el campo: supera a Agirrezabala en todo

El portero de Kumanovo empezó siendo suplente del vasco pero acabó aprovechando la oportunidad tras la lesión de su compañero, desde entonces, el macedonio tiene mejores números y ha dado más puntos al Valencia

Stole Dimitrievski está siendo una de las mejores noticias del Valencia en este tramo final de la temporada. El portero macedonio, que comenzó como suplente de Julen Agirrezabala y se vio envuelto en la polémica por unas declaraciones sobre desvelaba una cláusula del contrato de su compañero y rival en la portería che, tuvo que pedir disculpas al vestuario y aseguró que seguiría trabajando como el primer día para aprovechar su oportunidad.

Y esta le acabó llegando un poco más tarde cuando Agirrezabala caía lesionado no una vez si no dos, dando por terminada su temporada. Dimitrievski iba a ser el portero hasta acabar el campeonato liguero y con sus paradas está logrando mantener con vida al Valencia durante los partidos, como hizo el pasado martes en Son Moix, donde hasta tras salvadoras intervenciones permitieron al equipo sumar un valioso punto.

El séptimo mejor portero de LaLiga

Pero las buenas sensaciones del de Kumanovo van más allá de un solo partido. En esta segunda vuelta está siendo uno de los porteros que menos goles recibe, en concreto 17 en 14 partidos (una media de 1,21 goles por duelo), lo que lo coloca como el séptimo mejor portero de LaLiga por delante de figuras como Unai Simón, Álex Remiro, Sergio Herrera, Radu, Dmitrovic o Gazzaniga.

Otro de los puntos clave de que el Valencia sigue fuera de los puestos de descenso es que Dimitrievski ha sabido echar el cerrojo a la portería che. Es el octavo portero de LaLiga con mayor porcentaje de porterías a cero (28,6%) y el décimo en porcentaje de paradas (72,5%). Sólo seis porteros le superan: Joan García, Thibaut Courtois, Jan Oblak, David Soria, Luiz Júnior y Augusto Batalla.

Dimitrievski supera a Agirrezabala

Después de todo el lío de sus declaraciones, Dimitrievski aseguró que daría la cara en el campo cuando tuviera la oportunidad: "En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Mi deseo es jugar. No estamos pasando un buen momento en la temporada, se ve en los resultados. Pero creo que, si entreno bien y me dan la oportunidad, responderé sin ningún problema, porque tengo experiencia, tengo calidad y estoy preparado para hacerlo".

Y vaya si lo ha hecho, tanto que supera al que ha sido su competidor hasta enero. Así, Dimitrievski ha conseguido el doble de victorias, seis, que el meta vasco en cuatro partidos menos: 14 del macedonio y 18 del cedido por el Athletic. Tambien supera al de Errenteria en porcentaje de goles encajados, 1,21 de Dimitrievski por 1,67 de su compañero, así como en porcentaje de paradas y porterías a cero. En paradas, Dimitrievski hace 72,5 de cada 100 disparos, por 65,8 de Agirrezabala. Y en porterías a cero tienen las mismas, pero el macedonio con cuatro partidos menos, lo que eleva su porcentaje hasta el 28,6 por 22,2 de su compañero.

Todo ello, sin duda, son motivos más que de peso para que el Valencia se esté pensando afrontar la renovación de dos años que puede ejercer de forma unilateral pagando una cláusula de medio millón de euros en concepto de prima que se llevaría el cancerbero, que debería ir acompañada de una mejora de salario. Tiene el Valencia hasta el 1 de junio para ejercer esa opción, toda que vez que la decisión final está a expensas de sellar la permanencia de forma matemática.