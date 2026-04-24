Palop habla de su salida del Valencia: "Me dolió porque Cañizares ya había tocado techo y Subirats quiso boicotearme"

El exportero del Valencia mantuvo una de las competencias más fuertes con Cañizares, pero el club che decidió seguir apostando por el madrileño, algo que el valenciano sigue sin entender a día de hoy...

Santiago Cañizares es todo un mito en el valencianismo. Más de 400 partidos defendiendo es escudo del Valencia (413 en total) en los que logró dos títulos de Liga, una copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey así como dos Supercopas de España. Cañizares tuvo varios rivales en la portería che y sin duda uno de los más duros fue Andrés Palop.

El meta valenciano intentó ponérselo difícil y al final de la temporada 2004/2005 logró arrebatarle la titularidad a Cañizares, sin embargo, en el Valencia no apostaron por el portero de La Alcudia, lo que le llevó a salir gratis al Sevilla, donde marcó un antes y un después siendo considerado el mejor portero de la historia del club hispalense.

Ambos mantuvieron una de las competencias más altas en la portería del Valencia y Palop en este caso ha recordado como fue aquella etapa, sobre todo la de ese último año donde el club decide no apostar por él y lo deja marchar libre en verano.

Palop y su salida del Valencia cuando iba para arriba

"A mí lo que me dolió es que Subirats no leyera eso, no leyera esa situación de decir, yo tengo un portero de 36 años, tengo un portero de 32, que está fresco, que está como un tiro y que me va dar aquí cuatro años de p*** madre, hablando de plata, y ahí me tengo que mojar. Que no tuviera ese tacto de poder sentarnos, de poder discutirlo, de poder hablarlo, de no apostar por mí porque se veía claramente que había una situación de un portero que ya había tocado su techo y otro que estaba que iba a alcanzar su máximo nivel", recordaba el exportero sobre aquella situación en los micrófonos de SER Deportivos Valencia.

De hecho, Palop también explicaba que en su salida hubo detalles no muy bonitos por parte de Javier Subirats y el club che: "Detalles como no poder despedirme en una rueda de prensa en el Valencia, tuve que hacerla en un hotel, el mismo día que yo quiero hacer la rueda de prensa en el hotel, Subirats presentaba a Mora, quería un poco boicotear esa rueda de prensa mía de despedida".

Si siente protagonista de los títulos de aquella época

Cuestionado si pese a sus contadas apariciones, sentía los títulos ganados como propios, Palop no dudó: "Totalmente porque a lo largo de esos títulos que hemos ganado en algún momento he tenido que aparecer yo. Al final esto no es algo individual, esto es la suma de todos. Yo en su momento sumé para que también en ese momento determinado, esos puntos, que esa eliminatoria se pasase y al final se levante la Copa".