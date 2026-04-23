Cañizares habla claro sobre la polémica entre Arbeloa y Carvajal: "Esto va de inquina, hay celos, es blanco y en botella"

El que fuera portero del Real Madrid y Valencia ha dado su punto de vista sobre la controvertida relación entre el técnico blanco y el lateral derecho, y puso ejemplos como el de Iago Aspas en el Valencia o el suyo propio con Ronald Koeman

La situación de Dani Carvajal en el Real Madrid sigue siendo un problema. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco ha sumido en el ostracismo al lateral derecho, uno de los futbolistas más querido por la afición merengue, de ahí el debate sobre su suplencia esté más abierto que nunca.

Y uno de los que no ha dudado en pronunciarse ha sido Santiago Cañizares, exportero del Real Madrid y del Valencia, que tiene su teoría particular de por qué se ha llegado a esta situación. Para el ahora comentarios y colaborador de 'El Partidazo de Cope', no hay más motivo que el rencor, ya que la irrupción de Dani Carvajal en el Real Madrid acabó con la titularidad de Arbeloa en su momento.

"Esto va de inquina. Carvajal fue el que retiró a Arbeloa y hay celos. Cuando a alguien le quitan del equipo en el que ha estado bien, ha ganado títulos y viene otro, que es el que le retira, el que sale retirado lo considera siempre injusto y no le gusta esa situación. Y eso lo guarda. '¿A mí quién me retiró? Carvajal'. Esa es mi teoría y así la explico", dijo en el programa que dirige Juanma Castaño.

"En el Real Madrid lo que está sucediendo es esto. Carvajal, por su entidad, merecía haber podido demostrar en qué condiciones estaba. y Arbeloa no se lo ha permitido. Y no se lo ha permitido y habla así de él porque fue el que le retiró. Para mí no hay absolutamente ninguna duda. Es blanco y en botella", añadió, y para reforzar su teoría puso ejemplos en otros clubes.

El espejo de Iago Aspas en el Celta

Cañizares expuso la situación de todo un emblema en el Celta como es Iago Aspas. "Un ejemplo. Iago Aspas no ha jugado los partidos más importantes de la Europa League, no es titular en el Celta. Claudio Giráldez cada vez que habla de él, habla como el mejor jugador de la historia del Celta con el profundo respeto", ha recordado.

Su claro ejemplo en el Valencia con Koeman

Por último, Cañizares recordó el caso de Carboni o su propia experiencia en el Valencia con Ronald Koeman en el banquillo: "Quique Sánchez Flores en el Valencia retiró a Carboni. El año siguiente fue director deportivo y le hizo la vida imposible a Quique Sánchez Flores en los fichajes, en la gestión... A mí me retiró Koeman, si me pide un vaso de agua, lo tengo que ver ya muy deshidratado y muy malo, que no llegue al hospital, para darle el vaso de agua porque lo considero injusto".