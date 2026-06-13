Con Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid, Pepe aclara su posible fichaje

El luso habló al término de un encuentro benéfico que se disputó este sábado entre las leyendas del club blanco y el Inter y achacó dichas informaciones a una "especulación de redes sociales"

El Real Madrid anunció hace dos días la llegada de Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid tras una temporada en blanco para los del Bernabéu en lo que a títulos se refiere y con el incremento de las informaciones en torno a la llegada del luso conforme iban pasando las semanas. Al principio parecía imposible que Mourinho regresase al Real Madrid pero con la celebración de elecciones en la presidencia blanca con el propio Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos, lo que empezó como un rumor terminó por confirmarse hace escasas 48 horas.

Mourinho firma por el Real Madrid por las próximas tres temporadas y el objetivo principal del luso será devolver a la senda de los títulos a un vestuario que cuenta con alguno de los mejores jugadores del Mundo como Vinicius, Bellingham o Mbappé. El que parece que no estará en ese vestuario, al menos de momento y para formar parte del cuerpo técnico de Mourinho es Pepe, futbolista que colgó hace dos campañas las botas y que en su momento hizo historia como central en el Real Madrid.

Pepe descarta su llegada al Real Madrid

Pepe, ex internacional con Portugal y que pasó 10 temporadas en el Real Madrid, habló este sábado al término del encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu entre las leyendas del Real Madrid y del Inter. Este encuentro tenía un fin benéfico para recaudar fondos. Pepe, que participó en el triunfo de las leyendas del Real Madrid por 2-1, descartó las informaciones que lo sitúan volviendo al Santiago Bernabéu para formar parte del cuerpo técnico de Mourinho y las vinculó a "especulación de las redes sociales".

El ex futbolista, que terminó su carrera en el Oporto, donde también se convirtió en una leyenda histórica dejando varios récords en Champions League de veteranía, dejó claro que todo es parte de un rumor: "Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso". Cuestionado también Pepe por si le gustaría formar parte del cuerpo técnico del Real Madrid, el luso apeló al poco tiempo que dejó de ser futbolista y consideró que aún es pronto: "No lo sé. Acabo de dejar de jugar hace dos años, todavía es muy pronto, el futuro nunca se sabe".

Pepe espera la 'vuelta' del Real Madrid con Mourinho

Pepe tiene un gran cariño al Real Madrid, sentimiento que es mutuo. Por ello, el luso se mostró confiado en la vuelta a la senda de los títulos por parte del club blanco: "Creo que los aficionados, los jugadores y el club tienen que estar todos juntos porque así acredito yo que es mucho más fácil poder ganar y estar más cerca de los títulos. Espero que el Madrid este año vuelva como siempre vuelve".