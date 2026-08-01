Diomande no juega con el Leipzig y acerca su fichaje por el Real Madrid

Diomande no entra en la convocatoria del partido del Leipzig como presión para que el club acelere su fichaje por el Real Madrid, mientras en Alemania hablan de una salida inminente

El culebrón del verano está siendo el fichaje de Yan Diomande. El joven extremo marfileño ya destacó la pasada temporada en la Bundesliga pero captó todas las miradas en el Mundial 2026 con su país. Por ello, los grandes clubes de Europa se interesaron por él, y ahora está en la rampa de salida del RB Leipzig para poner rumbo al Real Madrid. Sin embargo, los alemanes están complicando su fichaje, que parece inevitable después de no entrar en la convocatoria.

Este sábado el club bávaro enfrenta un nuevo partido de pretemporada y su gran estrella no ha entrado en la convocatoria. La versión oficial del club es que no ha viajado por enfermedad, pero periodistas como Fabrizio Romano adelantan que es una estrategia del jugador para acelerar su salida, mientras que la prensa alemana reconoce que su marcha al Madrid es inminente, a pesar de el Leipzig ha parado las negociaciones en los últimos días.

Yan Diomande presiona al Leipzig para fichar por el Real Madrid y no entra en la convocatoria

El RB Leipzig se enfrentaba este sábado al SC Verl en un nuevo amistoso de pretemporada, en el que no han necesitado a Diomande para llevarse la victoria por 4-0. Sin embargo, la ausencia del extremo en la convocatoria es mucho más significativa que perderse el partido. El RB Leipzig nunca ha querido dejar salir a la estrella de su equipo, pero ante el interés de los 'gigantes de Europa', poco pueden hacerlo.

Lo que los alemanes están intentando es sacar el máximo beneficio económico posible. Ya rechazaron una oferta del Madrid, que ponía sobre la mesa 100 millones para hacerse con los servicios de Diomande. El club de Florentino Pérez ha subido la apuesta entre 115 y 120 millones, y cuando parecía que el traspaso estaba a punto de cerrarse, el Leipzig ha paralizado las negociaciones. Por ello, Diomande, que quiere vestir la camiseta blanca, ha decidido no viajar a jugar estos partidos y presionar para que se cierre esta operación.

La baja de Diomande en el partido del Leipzig, un avance de su salida hacia el Real Madrid

Pese a que el Leipzig ha justificado la ausencia de Diomande por enfermedad, desde la prensa alemana ya dan por hecho que su baja es una clara muestra de que su fichaje por el Real Madrid está a punto de completarse. El club madrileño ofrece un dineral por su traspaso y el jugador quiere ser parte de la plantilla de Mouninho, por lo que sólo queda que el Leipzig cierre las negociaciones.

El equipo de bebidas energéticas está poniendo muchos peros, pero la presión de Diomande por aterrizar cuanto antes en el Santiago Bernabéu va a ser clave para acelerar este movimiento. En los próximos días, el club alemán deberá viajar a Austria para un nuevo partido, si Diomande sigue sin viajar, su acuerdo con el Real Madrid estará más claro que nunca.