Fàbregas pone en juego el futuro de Morata: "El nivel debe ser el adecuado"

El entrenador del Como 1907 ha explicado que no va a hacer diferencias con nadie de la plantilla y que Morata tendrá que ganarse el puesto si quiere seguir en su equipo, reconociendo que "ni es mi amigo ni mi hermano"

Cesc Fábregas es el entrenador y accionista del Como y está tratando de construir un gran proyecto para que el equipo aspire a pelear por títulos. Para ello ha estado haciendo grandes fichajes, siendo el de Álvaro Morata uno de los más destacados. El jugador español estuvo cedido en el equipo italiano la pasada campaña, pero el próximo curso será un jugador de pleno derecho después de activar la opción de compra obligatoria. Sin embargo, Fábregas pone en duda su futuro y avisa de que para ser titular no basta con su experiencia.

El ex futbolista español ha sido muy claro sobre el futuro del delantero, lanzando varios avisos de cara a la próxima temporada, y asegurando que "no es ni mi amigo ni mi hermano", a pesar de haber sido compañeros en el Chelsea, por lo que no va a tener el puesto garantizado ni mucho menos.

Cesc Fábregas pone en jaque el futuro de Morata en el Como

Álvaro Morata se ha convertido en jugador de pleno derecho del Como, pero eso no le garantiza la titularidad. De hecho, Fábregas ha sido bastante claro con el jugador, que no se puede confiar si quiere un puesto en el equipo. "Álvaro, guste o no, no es mi hermano ni mi amigo. Soy un entrenador que tiene que tomar decisiones" ha explicado el ex jugador del FC Barcelona en pretemporada, en declaraciones recogidas por 'As'.

De hecho, Fábregas ha sido tan contundente que ha comparado la situación de Morata con la de otros jugadores que sí eran sus amigos. "Alberto Moreno y Sergi Roberto son amigos, espero que para siempre. El hijo de Alberto Moreno estuvo en mi casa una semana, mi hijo y el suyo son amigos y se han ido" reconoce el entrenador. Por ello, lanza una serie de exigencias que Morata deberá cumplir si quiere continuar en el equipo.

Fábregas no hace excepciones con Morata: las exigencias para seguir en el Como

"Mi trabajo es el de entrenador. Tengo que hacer lo mejor para el club" es el lema de Fábregas, que no se va a dejar guiar ni por decisiones personales ni por la opinión pública. "Ahora mismo, todos partimos de cero. Lo que hicieron el año pasado no sirve de nada" explica Cesc, consciente de que la experiencia de Morata no es suficiente para asegurarle el puesto, lo van a ser sus resultados. La pasada temporada sólo anotó un gol y repartió una asistencia, y a pesar de ser importante para el juego, Cesc le pide más.

"Tiene que demostrar que quiere quedarse aquí y crecer. Conocemos las exigencias del año pasado: si hubiera rendido menos, habría habido otras decisiones. Sabemos adónde queremos ir y qué hacer; la opinión pública no nos importa. Pero aquí el nivel debe ser el adecuado para que continúe con nosotros” explica el ex centrocampista de la Selección española.

El papel de Morata en el Como 1907 de Fábregas

Este tirón de orejas del entrenador supone una advertencia para el delantero, aunque también ha querido compensar y valorar el papel que hace Morata fuera del campo. "Él también es alguien que ayuda mucho a las generaciones más jóvenes, siempre intenta sincerarse y decir lo que piensa. Es un ejemplo, una persona con un gran corazón" concluye el técnico del Como, aunque esto no es motivo suficiente para garantizar la continuidad de Morata, lo será lo que haga en el campo.