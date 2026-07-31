El Leverkusen encuentra sustituto para Grimaldo: 30 millones por Miguel Gutiérrez

El equipo alemán acelera por el fichaje de Miguel Gutiérrez, ex del Real Madrid y Girona, para cubrir así la baja de Grimaldo tras su marcha al Atlético de Madrid

El fichaje de Alejandro Grimaldo por el Atlético de Madrid ha dejado debilitado al Bayern Leverkusen, que ha perdido potencia en la banda izquierda. Por ello, han tenido que salir al mercado de fichaje para encontrar a un jugador que sea capaz de ocupar su posición y ya tienen un nombre en mente. Se trata de Miguel Gutiérrez, ex jugador del Real Madrid y Girona en La Liga.

El canterano madridista debutó con el primer equipo, pero dio un salto de nivel cuando jugó en el Girona, siendo uno de los protagonistas de la temporada histórica del equipo catalán y captando miradas a nivel internacional. Este pasado curso compitió en la Serie A como jugador del Nápoles, pero su futuro puede estar en la Bundesliga, con el Leverkusen apretando para completar su traspaso y adelantándose así a otros clubes que se habían interesado.

Miguel Gutiérrez, ex del Real Madrid y Girona, para sustituir a Grimaldo en el Leverkusen

El Bayern Leverkusen ya tiene un nombre en su agenda para cubrir la baja de Grimaldo y ocupar el lateral izquierdo. Se trata de Miguel Gutiérrez, actual jugador del Nápoles. El ex futbolista de La Liga ha dejado buenas sensaciones también a nivel internacional gracias a su juego en el equipo italiano, siendo clave en defensa y una gran pieza en ataque.

Por ello, el Leverkusen quiere ficharlo y llevárselo a la Bundesliga. El gran problema es que Gutiérrez tiene contrato hasta 2030, por lo que el Nápoles no va a dejarle salir fácilmente. Una decisión que no se entiende ya que apenas ha tenido protagonismo en el equipo, entrando en el once titular en sólo 15 partidos del pasado curso. Para convencerles de su fichaje, los germanos ponen un dineral sobre la mesa.

El Leverkusen pone 30 millones sobre la mesa para convencer al Nápoles

El equipo italiano no quiere dejar salir a Miguel Gutiérrez. Por ello, rechazaron una primera oferta por 25 millones, pero el Leverkusen está convencido de que el ex jugador del Real Madrid es la pieza que necesitan para no echar de menos a Grimaldo en la banda. Su solución para tratar de completar su fichaje ha sido subir la apuesta y ofrecer 30 millones.

Este precio ha convencido mucho más a los italianos y las negociaciones avanzan bien, con optimismo en el Leverkusen, que creen que pueden cerrar la incorporación del defensa en los próximos días.