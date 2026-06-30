Oficial: Grimaldo firma con el Atlético hasta 2030 y abre el mercado rojiblanco

El internacional español se convierte en el primer refuerzo del nuevo proyecto colchonero 2026/2027; el siguiente fichaje también está al caer y debería ser Kang-In Lee

El Atlético de Madrid ha hecho oficial su primer fichaje, el lateral izquierdo que llevaba meses ansiando. El club rojiblanco ha anunciado la incorporación de Alejandro Grimaldo, que llega procedente del Bayer Leverkusen y firma contrato hasta el 30 de junio de 2030. El internacional español se convierte así en el refuerzo que abre la baraja del nuevo proyecto de Diego Pablo Simeone para la temporada 2026/2027.

Con su incorporación, el Atlético soluciona una de las posiciones que más preocupaban a la dirección deportiva después de que la opción de Marc Cucurella terminara frustrándose. El club colchonero reaccionó con rapidez y apostó definitivamente por un futbolista que llevaba tiempo en su agenda y que regresa a LaLiga diez años después de abandonar el fútbol español rumbo al Benfica.

Actualmente concentrado con la selección española en el Mundial, Grimaldo aterrizará en el Metropolitano tras disputar el torneo con el combinado de Luis de la Fuente.

Un lateral de élite para Simeone

A sus 30 años, Grimaldo regresa a España en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras convertirse en una leyenda del Benfica, donde disputó más de 300 partidos oficiales, dio el salto al Bayer Leverkusen en 2023 y terminó de consolidarse como uno de los laterales más determinantes del fútbol europeo.

Su rendimiento en Alemania ha sido sobresaliente. En apenas tres temporadas firmó 30 goles y 45 asistencias, unos registros extraordinarios para un jugador que puede actuar como carrilero, interior e incluso mediapunta por calidad técnica y su gran capacidad para llegar al área rival.

Precisamente, esa polivalencia ha terminado de convencer a Simeone, que gana una pieza capaz de adaptarse a distintos dibujos tácticos y de ofrecer un salto de calidad tanto en defensa como, especialmente, en ataque.

Las cifras de la operación

El Atlético de Madrid ha realizado una inversión económica muy interesante para hacerse con uno de los mejores laterales izquierdos del continente.

El club rojiblanco abona 15 millones de euros fijos al Bayer Leverkusen, una cantidad a la que podrían sumarse otros ocho millones en variables vinculadas al rendimiento del futbolista y del equipo.

Grimaldo firma hasta junio de 2030, un contrato que refleja la plena confianza del Atlético en un jugador llamado a convertirse en el dueño del carril izquierdo durante las próximas temporadas.

Para el Bayer, además, la operación responde al compromiso adquirido hace meses con el futbolista de facilitarle su regreso al fútbol español cuando llegara una oferta importante.

Un regreso esperado a LaLiga

Curiosamente, Grimaldo regresa al fútbol español sin haber llegado a debutar en Primera División. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, abandonó el filial azulgrana en 2016 para iniciar una brillante aventura en Portugal.

Diez años después vuelve convertido en un futbolista mucho más completo, campeón en Portugal, pieza clave del histórico Bayer Leverkusen que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania y habitual en las convocatorias de la selección española.

El Atlético incorpora experiencia, calidad y uno de los mejores especialistas ofensivos de Europa para reforzar una posición estratégica.

El segundo objetivo apunta a Kang In Lee

Con Grimaldo ya oficializado, el Atlético ha abierto la baraja de incorporaciones. La dirección deportiva comandada por Mateu Alemany trabaja ahora para cerrar el fichaje de Kang-In Lee, otro de los grandes deseos de Simeone para reforzar el ataque rojiblanco.

Las negociaciones con el futbolista asiático están muy avanzadas y el club confía en poder convertir al internacional surcoreano en el segundo refuerzo del verano.

El extremo del PSG encaja perfectamente en la idea del técnico argentino por su capacidad para jugar entre líneas, romper defensas y aportar desequilibrio en los últimos metros.

La intención del Atlético es acelerar las conversaciones una vez cerrada definitivamente la llegada de Grimaldo, por lo que Kang-In Lee se destaca ahora como la siguiente gran carpeta del mercado colchonero.