10 millones de euros separan a Grimaldo de LaLiga

El lateral español, actualmente en la Bundesliga, quiere regresar al campeonato nacional y el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a abrirle la puerta este verano por una cantidad asumible para un jugador que disputará el Mundial 2026

Alejandro Grimaldo puede convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado para los clubes de LaLiga. El lateral izquierdo internacional español desea regresar al fútbol español y el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a facilitar su salida este verano.

Según desvela Matteo Moretto, el conjunto alemán dejaría marchar al futbolista por unos 10 millones de euros, una cifra muy inferior a su impacto deportivo reciente, ya que ha sido ganador de la liga alemana, la Eurocopa y estará en el Mundial 2026, y que puede activar a varios equipos importantes del campeonato español.

Grimaldo quiere volver a jugar en LaLiga

El deseo de Alejandro Grimaldo no es nuevo, pero ahora aparece con más fuerza que nunca. El valenciano, formado en La Masia, nunca llegó a consolidarse en el primer equipo del FC Barcelona y tuvo que construir su carrera lejos de España, primero en el Benfica y después en el Bayer Leverkusen.

Su etapa en Alemania le ha situado entre los mejores laterales izquierdos de Europa. Con Xabi Alonso vivió el punto más alto de su carrera de clubes, siendo una pieza fundamental en el Leverkusen campeón de la Bundesliga y uno de los carrileros más productivos del continente.

Ahora, con 30 años y contrato hasta 2027, Grimaldo entiende que puede ser el momento ideal para regresar. El valenciano vuelve a mirar a España en plena madurez futbolística y tras consolidarse también en la Selección española, donde conquistó la Eurocopa en 2024.

Una operación de solo 10 millones para un lateral diferencial

La clave de la noticia está en el precio. Si el Bayer Leverkusen realmente abre la puerta por unos 10 millones de euros, Grimaldo pasa a ser una oportunidad muy difícil de ignorar.

El mercado actual castiga especialmente las posiciones específicas. Encontrar laterales izquierdos con experiencia internacional, buen pie, capacidad ofensiva y rendimiento probado en la élite suele exigir inversiones mucho más altas. En ese contexto, 10 millones por Grimaldo suena más a ocasión que a precio real de mercado.

El Leverkusen, eso sí, también tiene sus motivos. El jugador termina contrato en 2027 y el club alemán puede preferir vender este verano antes que entrar en una situación más incómoda dentro de un año. Además, el deseo del futbolista de volver a España puede empujar la operación si aparece un proyecto convincente. Para cualquier club de LaLiga con necesidad en el lateral izquierdo, la ecuación es clara: experiencia, rendimiento inmediato y coste asumible.

Barcelona, Atlético y otros grandes pueden mirar la oportunidad

El nombre de Grimaldo encaja de forma natural en varios clubes españoles. El Barcelona siempre aparece en el imaginario por su pasado en la cantera y por su estilo de juego, aunque la operación dependería de su margen económico y de la planificación en el lateral izquierdo.

El Atlético de Madrid también podría encontrar en Grimaldo un perfil muy interesante. Su capacidad para actuar como carrilero, atacar por fuera, centrar con precisión y generar peligro a balón parado encajaría en un equipo que suele valorar mucho la producción desde los costados.

Otros clubes con aspiraciones europeas también deberían estar atentos. Grimaldo no es solo un lateral de recorrido. Es un futbolista que puede sumar goles, asistencias y jerarquía desde una posición donde no abundan perfiles de primer nivel.

En la pasada temporada, el lateral anotó 14 goles y dio 12 asistencias en 46 partidos con el Bayer Leverkusen, unas cifras muy elevadas para un lateral, donde su calidad en el lanzamiento de faltas tiene muchi que ver.

Un lateral con estadísticas de atacante

Grimaldo ha construido su prestigio reciente por una razón muy concreta: sus números ofensivos son impropios de un defensa. En el Leverkusen se convirtió en un arma constante por la izquierda, tanto en jugada como a balón parado.

Su temporada 2023/24 fue extraordinaria con 12 goles y 17 asistencias, y le permitió entrar en debates reservados normalmente a centrocampistas y atacantes. Fue clave en el histórico título de Bundesliga del Bayer y su rendimiento le llevó incluso a ser nominado al Balón de Oro. Por eso su posible regreso a LaLiga no se interpreta como una apuesta, sino como un fichaje de impacto inmediato.

El Mundial 2026 también puede influir en su futuro

Grimaldo llega a este verano con la Selección española en el horizonte. Su presencia en la lista de España para el Mundial 2026 aumenta todavía más su escaparate, pero también puede acelerar decisiones antes de que arranque el torneo.

Un buen Mundial elevaría su valor y podría atraer más competencia. Por eso los clubes interesados en LaLiga tienen un motivo para moverse pronto. Si el precio está en torno a los 10 millones, esperar demasiado puede encarecer la operación o abrir la puerta a clubes de otras ligas.

Grimaldo, una oportunidad que no aparece todos los veranos

El mercado rara vez ofrece laterales españoles, internacionales, con experiencia europea, buen rendimiento reciente y precio reducido. Grimaldo reúne todos esos factores y además llega en un momento de madurez ideal.

El Bayer Leverkusen tiene la llave, pero la cifra filtrada cambia por completo el panorama. Diez millones de euros separan al jugador de un regreso a LaLiga que lleva tiempo rondando su carrera.

Ahora falta saber quién dará el paso. Barcelona, Atlético u otro club ambicioso pueden encontrar en Grimaldo una operación económicamente muy ventajosa. Lo que parece evidente es que, si el precio se confirma, el lateral valenciano será uno de los nombres más atractivos del verano español.