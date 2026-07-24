Klopp firma con Alemania hasta 2030 y será presentado este viernes

El antiguo entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund regresa a los banquillos para liderar la reconstrucción alemana y tendrá como grandes objetivos la Eurocopa de 2028 de Reino Unido e Irlanda y el próximo Mundial celebrado en España. Portugal y Marruecos

La espera de Alemania ha terminado. Jürgen Klopp ha firmado el contrato que lo convertirá en nuevo seleccionador nacional hasta julio de 2030 y será presentado oficialmente este viernes en la sede de la Federación Alemana de Fútbol.

El técnico regresa así a los banquillos dos años después de abandonar el Liverpool. Su misión será levantar a una selección golpeada por otra eliminación prematura en el Mundial y devolverla a la lucha por los grandes títulos internacionales.

Jürgen Klopp firma su contrato con Alemania

Según informa Fabrizio Romano, Klopp ya ha firmado su contrato con la Federación Alemana y únicamente queda pendiente el anuncio institucional. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años, hasta julio de 2030, por lo que abarcará la Eurocopa de 2028, celebrada en Reino Unido e Irlanda, y el siguiente Mundial, celebrado en España, Portugal y Marruecos.

La Federación ha convocado una rueda de prensa este viernes a las 11:00 horas en Fráncfort. Aunque inicialmente no especificó el motivo de la comparecencia, la presencia de Klopp junto a los principales dirigentes federativos está prevista para formalizar el inicio de la nueva etapa.

El anuncio pondrá fin a unas conversaciones que se aceleraron después del Mundial. La propia Federación confirmó previamente que su presidente, Bernd Neuendorf, y su vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, habían mantenido en Nueva York un encuentro con Klopp para estudiar su incorporación.

No hubo un cambio de rumbo en las últimas semanas. Una vez alcanzado el entendimiento deportivo, las partes se centraron en resolver la desvinculación del entrenador de Red Bull, donde trabajaba como responsable global de fútbol desde enero de 2025.

Alemania pone su reconstrucción en manos de Klopp

La elección supone una apuesta por uno de los entrenadores alemanes más prestigiosos de las últimas décadas. Klopp comenzó su carrera en los banquillos en el Mainz 05, conquistó dos Bundesligas con el Borussia Dortmund y construyó posteriormente una etapa histórica en el Liverpool.

Con el conjunto inglés ganó la Champions League de 2019 y la Premier League de la temporada 2019/20, además de otros títulos nacionales e internacionales. Su trayectoria, capacidad para conectar con los futbolistas y conocimiento del fútbol alemán lo convirtieron desde el primer momento en la opción prioritaria de la Federación.

Alemania buscaba algo más que un técnico de transición. La eliminación mundialista provocó el final del ciclo de Julian Nagelsmann y reforzó la necesidad de iniciar una transformación profunda antes de la Eurocopa de 2028.

Klopp tendrá cuatro años para desarrollar el proyecto, renovar determinadas posiciones y construir un equipo que recupere la agresividad, el ritmo y la personalidad competitiva tradicionalmente asociados al combinado alemán.

La Nations League marcará el estreno de Klopp

El nuevo seleccionador no dispondrá de demasiado tiempo antes de su debut. Alemania comenzará su participación en la Nations League el próximo 24 de septiembre frente a Países Bajos en Ámsterdam. Posteriormente se enfrentará a Grecia y Serbia.

Antes deberá resolver las primeras decisiones de su etapa: confeccionar la convocatoria, definir la capitanía y aclarar la jerarquía en la portería. La renovación del equipo también tendrá que convivir con futbolistas como Jamal Musiala y Florian Wirtz, llamados a liderar el próximo ciclo.

La composición de su cuerpo técnico será otro de los asuntos pendientes. Sven Bender, antiguo jugador suyo en el Borussia Dortmund, aparece bien situado para incorporarse como asistente, mientras también se ha relacionado con el proyecto a colaboradores de su etapa en Liverpool.

Klopp vuelve a los banquillos con el mayor reto de Alemania

Durante su despedida del Liverpool, el entrenador había expresado la necesidad de descansar después de años de máxima exigencia. Su posterior incorporación a Red Bull le permitió continuar vinculado al fútbol sin asumir la rutina diaria de un banquillo.

La selección alemana cambia ahora ese escenario. El calendario internacional le ofrece una carga diferente a la de un club y, al mismo tiempo, la oportunidad de dirigir a su país en una Eurocopa y un Mundial.

El contrato hasta 2030 demuestra que la Federación no busca una reacción inmediata ni una solución temporal. Alemania ha decidido entregar todo un ciclo a Klopp, el entrenador que llevaba años apareciendo como el gran candidato al puesto y que este viernes comenzará oficialmente el mayor desafío de su carrera.