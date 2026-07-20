Jürgen Klopp cuenta las horas para firmar con Alemania: "Ya no hay muchos obstáculos"

Klopp acelera hacia el banquillo de Alemania, reconociendo "ya no hay ningún obstáculo" y que las conversaciones avanzan en la dirección correcta tras la salida de Nagelsmann

Jürgen Klopp está cada vez más cerca de ser anunciado oficialmente como nuevo seleccionador de Alemania. La salida de Nagelsmann deja un hueco vacante y la opción del extécnico del Borussia Dortmund y Liverpool, entre otros. En este sentido, el actual director global de deportes de Red Bull ha querido salir al paso de los rumores para dejar claro cómo está la situación, apuntando a la cercanía: "Ya no hay ningún obstáculo".

Jürgen Klopp lleva desde 2024 fuera del foco mediático, desde que se confirmase su salida del Liverpool. Tras ello, el técnico no se ha vuelto a hacer cargo de ni un banquillo, estando dos años al frene de la dirección de Red Bull, que tiene a equipos como el Paris FC, Leeds, RB Omiya, New York, RB Bragantino, Leipzig. Además, su llegada haría cambiar la dinámica de Alemania, sobre todo tras la eliminación de este Mundial 2026.

Jürgen Klopp: "Las conversaciones han estado en curso y todo avanza en la dirección correcta"

De esta manera, Jürgen Klopp valoró, en MagentaTV, su llegada al banquillo de Alemania: "Aún no hay nada definitivo. Las conversaciones han estado en curso y todo avanza en la dirección correcta. He llegado a un acuerdo con Red Bull. Un acuerdo muy generoso. Ya no hay ningún obstáculo. Excepto que aún quedan muchas conversaciones por mantener, ya que estamos hablando con el organismo rector".

El técnico alemán siguió explicando que "mucha gente necesita estar informada. Pero todo avanza en la dirección correcta. lo ideal sería que sucediera el los próximos días. La decisión hay que tomarla en algún momento, y se tomará. Ya no hay muchos obstáculos. Y hoy en día, los contratos no solo se discuten, sino que se firman, y aún no hemos llegado a ese punto".

Por último, Jürgen Klopp apuintó en el día de ayer que "hoy estamos viendo la final, concentrados en eso, y luego regresaremos y tendremos tiempo y oportunidad suficientes para resolver todo lo demás con bastante rapidez".

Hummels 'aconseja' a Jürgen Klopp

Por otro lado, Mats Hummels fue muy crítico por el camino del fútbol alemán en los últimos años, que podría ser recogido por Klopp, sobre el que habló Guardiola, si se confirma dinalmente su llegada: "No sé si es cierto al cien por cien. Pero mi impresión fue que alrededor de 2010 se pensó que había que copiar ese supuesto tiqui-taka de los españoles y del FC Barcelona, que entonces era el referente".

Matt Hummels habló de Alemania, en crisis tras caer en el Mundial, afirmó que "salieron un montón de jugadores que saben jugar realmente bien, que son técnicamente muy limpios, que dan buenos pases y cambian de lado con calidad. Pero lo primero que falta en Alemania son auténticos regateadores. Gente que tenga el balón y sea capaz de crear situaciones de la nada".

La misión de Klopp a corto plazo en Alemania

Alemania se despidió del Mundial tras perder en penaltis contra Paraguay en dieciseisavos de final. Los de Julian Nagelsmann no pudieron superar el 1-1 y finalmente dijeron adiós al torneo de selecciones desde los once metros. Por ello, la crisis es total en un combinado que perdió también en fase de grupos frente a Ecuador, aunque empezó con buenas noticias con dos victorias frente a Costa de Marfil y Curazao, al que le goleó por 7-1.

Nagelsmann no pudo pasar de dieciseisavos de final con una selección en la que estaban presentes jugadores como Havertz, Wirtz, Sané, Pavlovic, Kimmich, Rudiger, Tah o el veterano Neuer, que hizo un Mundial más que discutible, como el resto del grupo que representó a Alemania en Estados Unidos, México y Canadá. Por ello, Klopp llegaría con la misión de poder llegar a lo más alto de un torneo de este prestigio.