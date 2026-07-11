El acuerdo entre Alemania y Klopp, más cerca

La Federación Alemana de Fútbol confirmó este sábado el haber llegado a "un entendimiento" con el ex técnico del Liverpool

Alemania, que días atrás despidió a Nagelsmann tras el batacazo en el Mundial, donde cayó en dieciseisavos de final ante Paraguay, sigue trabajando para cerrar un acuerdo con el que será su nuevo seleccionador. El nombre de Jurgen Klopp es el elegido por Alemania para llevar a los teutones a ser más competitivos tanto en las próximas Nations League, en la Eurocopa de 2028 y en el Mundial 2030.

Klopp no escondió tras la derrota de Alemania ante Paraguay que era conocedor de los rumores que lo vinculaban a la selección de su país. Pero el ex técnico del Liverpool y del Dortmund prefirió no mojarse demasiado al estar aún 'caliente' la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en el Mundial.

Klopp, más cerca de ser el seleccionador de Alemania

Días después y cuando las informaciones en torno a su posible llegada a Alemania eran toda una realidad, Klopp afirmó para Magenta TV: "Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado". El alemán está trabajando para dicho medio en las retransmisiones del Mundial 2026.

Klopp sonríe junto a Mbappé tras la finalización de los cuartos de final entre Francia y Marruecos

Este mismo sábado, la propia Federación Alemana de Fútbol confirmó "un entendimiento sobre puntos clave de un potencial acuerdo". Además, en el comunicado emitido por la Federación Alemana, se informó que el presidente y el vicepresidente de la DFB, Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, mantuvieron el viernes en Nueva York "una primera conversación en profundidad con Jurgen Klopp sobre la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador nacional". "Durante este constructivo intercambio, se llegó a un entendimiento sobre puntos clave de un potencial contrato", añade.

El puesto de Klopp en Red Bull, un escollo superable

Jurgen Klopp ocupa actualmente el cargo de director global de Red Bull, entidad que cuenta con varios equipos (RB Leipzig, Red Bull Salzburgo, New York Red Bull y Red Bull Bragantino) y ahí radica gran parte del éxito del entendimiento entre Alemania y el propio técnico. "Ambas partes confían en que las negociaciones -siempre que se alcance un acuerdo con Red Bull, el actual empleador de Klopp- puedan concluir finalmente con éxito", subraya la Federación, que recuerda que cualquier posible contrato deberá ser aprobado definitivamente en una reunión conjunta del Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB.