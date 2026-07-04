Klopp se postula como seleccionador de Alemania: ﻿"He recargado energías de sobra y estoy preparado﻿"

El director global de fútbol de Red Bull dejó claro que ha tenido tiempo para desconectar y que se siente "preparado" para un nuevo reto, aunque las conversaciones con la Federación alemana deben ser más "intensas"

Una vez eliminada del Mundial 2026 a manos de Paraguay en la tanda de penaltis, Alemania busca el sucesor de Julian Nagelsmann, prácticamente obligado a dimitir por las presiones tras el fracaso mundialista, aunque su primera intención era la de continuar hasta la Eurocopa de 2028.

Una vez finiquitada la etapa del joven seleccionador germano, todas las miradas apuntan a Jürgen Klopp. El técnico alemán que está ejerciendo de comentarista deportivo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se ha mostrado receptivo a volver a los banquillo si es para coger las riendas de la selección nacional alemana, por lo que parece que es el candidato ideal.

La propia Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha reconocido que está en conversaciones con el extécnico del Liverpool y actualmente director global de fútbol de Red Bull, por lo que tendría también que desvincularse de su cargo en el supervisa a clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburgo, New York Red Bull y Red Bull Bragantino.

Deja su salida en manos de Red Bull

Pero ahora ha sido el propio interesado el que ha roto su silencia para Magenta TV, con la que colabora en este Mundial. "Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. "Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", dijo el entrenador.

Para Klopp, el momento en el que se le ha tanteado por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para asumir las riendas de la selección alemana "no es el perfecto" por estar aún bajo contrato en Red Bull, pero, aun así, es "mejor que nunca antes", cuando tuvo ofertas de Alemania y de otros países, por haber recuperado energías.

El alemán explicó que sólo lleva 19 meses en Red Bull y al final su empleador, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde a su marcha y "salir bien parado" en las negociaciones. El técnico de 59 años sugirió, no obstante, que su jefe podría dejarle marchar. "Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación", señaló.

Exime a Nagelsmann y pide cambios más profundos

En todo caso, el exitoso exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool dijo que las conversaciones deben girar también "intensamente" sobre el futuro del fútbol alemán, ya que "los problemas que tenemos actualmente no dependen de la persona de Julian Nagelsmann".

Sostuvo que, tras quedar Alemania apeada en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, "está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos".

"El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", enfatizó.