La polémica del México - Inglaterra: del cambio de hora a las quejas inglesas por el miedo y la inseguridad

La Federación inglesa ha tenido conocimiento del posible cambio a través de la prensa, y no de la FIFA, al mismo tiempo que la prensa británica pone en duda el dispositivo de seguridad mexicano después de lo sucedido con Ecuador

La previa del México - Inglaterra está teniendo de todo. Desde el posible cambio de horario por la amenaza de una tormenta eléctrica que acecha a la capital mexicana y al Estadio Azteca, hasta la polémica por el recibimiento hostil a la selección inglesa la pasada madrugada.

Y es que en Inglaterra no ha gustado nada la especie de 'encerrona' que están criticando desde los hombres dirigidos por Thomas Tuchel llegaron a Ciudad de México. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el autobús de la selección inglesa fue recibido entre abucheos por aficionados mexicanos, aunque sin llegar a mayores.

"England, your time is over" ('Inglaterra, tu tiempo se acabó') decía una de las pancartas más llamativas cuando los deportistas pasaron por la ciudad de Toluca, rumbo a su destino. Ya en la capital de México, los 'Three Lions' fueron escoltados por la policía y la guardia nacional que tuvieron que bloquear los accesos al hotel de concentración para evitar que los jugadores sean molestados durante la noche, como sucedió con Ecuador, rival de México el pasado martes en los dieciseisavos de final del Mundial.

Parece que la organización desde la FIFA no ha gustado nada a los ingleses, lo cual ha sido muy criticado en la prensa británica, quien ha centrado sus iras en Gianni Infantino, su presidente.

"Mientras posaba radiante en las gradas de Miami en una noche inolvidable del Mundial, haciéndose selfies entre famosos durante el memorable partido entre Argentina y Cabo Verde, era difícil no preguntarse si no debería haberse centrado más en lo que realmente se supone que debe hacer la FIFA: organizar torneos de fútbol. Durante las cinco horas innecesariamente caóticas del viernes, estuvieron a punto de fallar en lo más básico: confirmar la hora de inicio de un partido de fútbol", recordaba el Evening Standard.

Otros como el Daily Mail ha calificado de "caos" el hecho de que la selección inglesa se enterase del horario definitivo a través de la prensa y no por la FIFA.

Inglaterra regresa al escenario del gol de Maradona

El partido entre México e Inglaterra representa el regreso del equipo inglés al Estadio Azteca, donde hace 40 años perdieron con Argentina los cuartos de final del Mundial de 1986, en uno de los duelos más recordados de los Mundiales, decidido con dos goles de Diego Armando Maradona, uno con la mano; otro luego de vencer a cinco defensas y rematar de manera artística.

Otra razón más para que la prensa inglesa haya tildado de "encerrona' el encuentro donde se juegan el pase a cuartos de final. Los jugadores del seleccionador Thomas Tuchel reconocerán hoy el Estadio, donde el entrenador dará una conferencia de prensa.

Tanto Inglaterra como México lideraron sus grupos en la primera etapa del Mundial; los ingleses con dos triunfos y un empate; los mexicanos con paso perfecto de tres victorias en tres salidas. En la ronda de los 32 mejores, los europeos vencieron a los congoleños, con dos goles de Harry Kane, en tanto México eliminó por 2-0 a Ecuador.