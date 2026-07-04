El carro de la Selección española empieza a llenarse: "Hablamos de Mbappé, Messi y no de España; son incluso más fuertes que hace dos años"

Tras su brillante victoria ante Austria, cada vez son más los que ven a los hombres de Luis de la Fuente como un serio candidato al Mundial, tras una fase de grupos donde ha pasado de puntillas

La Selección española no comenzó el Mundial con el dominio y el fútbol apabullante que muchos creían que iban a ver. Un empate contra Cabo Verde que pinchó el globo de la ilusión, aunque posteriormente se ha visto el verdadero calado de lo que ha hecho Cabo Verde, llevando a Argentina hasta una prórroga que ahora no pinta aquel empate tan malo.

Un victoria contundente contra Arabia Saudí y un partido feo y tosco ante Uruguay, aunque saldado con triunfo por la mínima. En dieciseisavos España volvió a parecerse a ese equipo que encandiló hace dos años durante la Eurocopa para imponerse a Austria por 3-0 en un resultado que incluso se antojó corto, y ahora toca Portugal, otro de los candidatos al título final.

Y poco a poco son ya varias las voces autorizadas que vuelven a subir al barco de España en un Mundial donde parece que Francia y Argentina están un escalón por encima, aunque luego hay que jugarlo.

El primero de ellos fue el seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, la primera víctima de España en la fase de eliminatorias del Mundial. "Si ven el partido de hoy, hay que reconocer que es muy difícil jugar contra España. Ellos no cometieron ningún error no forzado. Hoy España llevó a cabo una gran actuación. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, quizá también contra el próximo campeón del Mundial", dijo el técnico alemán.

Alaba ve a España mejor que hace dos años

También se ha rendido al enorme potencia de España el capitán de Austria, David Alaba, que en una entrevista en el día de hoy a La Gazzetta dello Sport, reconoció la superioridad de 'La Roja', que está basando su fortaleza en su gran solidez defensiva.

"Nos enfrentamos a un rival impresionante, de enorme calidad. Lo demostraron durante los 90 minutos: España cuenta con jugadores que no solo son muy peligrosos en ataque, sino que además son de los mejores moviendo el balón. En ocasiones, lo movieron con una calidad que creo que pocas selecciones nacionales en el mundo poseen. Son incluso más fuertes que hace dos años. Por eso creo que pueden llegar muy, muy lejos en este torneo", dijo el exfutbolista del Real Madrid.

Y el último en unirse a esta corriente que cada día ve a España más favorita es el exjugador norteamericano Landon Donovan, que está cubriendo el Mundial para FOX Sports, poniendo de relieve que el hecho de que no se hable todavía mucho de ellos y los focos apunten a otras selecciones le está viviendo bien para hacer su camino en silencio.

"Son fenomenales. España ha pasado desapercibida. Hablamos de Mbappé, Messi y no de España. Sé que solo fue Austria pero aparecieron y dieron un espectáculo. Francia o Brasil no corren ni defienden, pero España corren, presionan y defienden. Creo que han vuelto y de alguna manera enviaron un pequeño mensaje a todos para decir: no se olviden de nosotros", explicaba el exinternacional por Estados Unidos y uno de los mayores ídolos del fútbol en su país.