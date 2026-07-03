Dani Olmo y diez más, siempre

La selección española firmó un brillante pase a octavos de final liderada por Dani Olmo, que juega más y hace jugar mejor a España por delante de Pedri y Rodri; tiene que ser el líder del ataque en lo que queda de Mundial

"Por fin se ha enterado Luis de la Fuente de que Dani Olmo tiene que ser titular". Esto mismo escuchaba ayer cuando el seleccionador daba a conocer el once inicial contra Austria y no puedo estar más de acuerdo. El futbolista del Fútbol Club Barcelona, que solo había sido titular ante Arabia Saudí jugando 61 minutos y dando una asistencia, volvió al banquillo ante Uruguay, aunque acabaría jugando media hora.

Pero a la hora de la verdad, como frente a los saudíes o ayer, contra Austria, Dani Olmo tiene que estar en el once. En este dibujo de Luis de la Fuente que no da lugar a muchos cambios, el de Haro no puede permitirse el lujo de dejar en el banquillo a un futbolista que ahora mismo es diferencial en el juego de España. En una cita tan corta como un Mundial, hay que aprovechar los momentos de forma de los jugadores y sin duda Dani Olmo es de los mejores a día de hoy en la plantilla de España.

En esta Selección española que no tiene en la banda izquierda a nadie vertical por las lesiones de Nico Williams, Víctor Muñoz y Yeremy Pino, y solo cuenta con ese arma en la derecha con Lamine Yamal, tener a otro futbolista que sea capaz de coger la pelota y dar un pase vertical y no horizontal, eso es oro para ese equipo.

Ayer, Dani Olmo volvió a incrustarse en el centro del campo por delante de Rodri y Pedri, y España notó su presencia desde el minuto uno, siendo más vertical, teniendo mucha más llegada y por tanto, peligro para generar ocasiones de gol. El de Terrassa, con el '10' a la espalda, fue el encargado de canalizar el juego ofensivo, ya fuera conectando con la bandas o con Oyarzabal. Además, por detrás tiene a otro socio que lo conoce muy bien como es Pedri, que también luce más con más metros de campo por delante que jugando en la posición de Olmo.

El futbolista del Barcelona mostró una fiabilidad pasmosa en el pase, errando solo uno de los 26 que dio durante los 71 minutos que estuvo sobre el césped del SoFi Stadium de Los Ángeles, siendo total el acierto de pases en campo rival (18/18).

Teniendo en cuenta que además la mayoría de los rivales de España se encierran atrás, o como gusta decir ahora, defienden en bloque bajo, la clarividencia de Dani Olmo no solo en el pase, sino también en la conducción para arrastrar rivales resulta determinante para crear peligro. Juega de forma inteligente, rápida y sencilla, precisamente lo que necesita España.

Además, ha estado a punto de rozar el gol. Todavía no se ha estrenado, pero lo ha tenido cerca, quizás lo esté reservando para una ocasión todavía más especial. Parece que Luis de la Fuente ya ha encontrado su once titular para lo que queda de Mundial, y ese está formado por Dani Olmo y diez jugadores más: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Ese es el once tipo de Luis de la Fuente.