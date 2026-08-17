Deportivo - Elche en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 1 de LaLiga
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Antonio Hidalgo y Martin Anselmi se enfrentan en el Estadio Municipal de Riazor durante la primera jornada de Primera división
RC Deportivo
Elche
Minuto a minutoActualizar narración
¡Paradón de Dituro!
El guardameta le regala el balón a Nsongo que, sin pensarlo, mandó un derechazo sobre la portería del Elche, haciendo volar al portero para palmear a córner
Grandes minutos del Elche
Lleva la voz cantante en el duelo y el Dépor empieza a sufrir
¡Parada de Leo Román!
Jugada ensayada tras un saque de esquina, remate desde el interior del área de Ali Houary, y el portero del Dépor aparece en dos ocasiones para evitar el primero
Se rehace el Elche
Pasa el alirón local y el conjunto iliciatano comienza a retener la posesión
Aparece Dituro
Primer ataque elaborado del Dépor, que acaba con un centro lateral atrapado por el guardameta
Balón dividido en los primeros compases
Los equipos no son capaces de retener la posesión, en un ida y vuelta poco peligroso
¡Comienza el Deportivo - Elche!
Rueda el balón en Riazor y la primera posesión es para el conjunto ilicitano
¡Aparacen los jugadores por el túnel de vestuarios!
Suena el himno del RC Deportivo compuesto por Xoel López
¡Jugadores a vestuarios!
Últimas órdenes y los 22 protagonistas saltarán al terreno de juego
¡Diez minutos para que comience el Deportivo - Elche!
Minutos para que regrese el fútbol de Primera división a Riazor
¡Calientan los protagonistas!
Ambos equipos se ejercitan sobre el verde de Riazor
¡Repasamos los onces iniciales!
RC Deportivo (Antonio Hidalgo): Leo Román; Altimira, Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Quagliata; Amatucci, Mario Soriano, Asp Jensen; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo
Elche CF (Martín Anselmi): Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber, Redondo, Valera; Villar, Aguado; Ali Houary, Fer Niño, Martim Neto
Martín Anselmi en la previa del Deportivo - Elche
El técnico ilicitano despejó dudas sobre su plantilla, donde Diangana es la principal ausencia
Antonio Hidalgo en la previa del Deportivo - Elche
El técnico blanquiazul habló de Yeremay, su acuerdo de renovación y el regreso a Primera división
La pretemporada del Elche CF
El conjunto de Anselmi llega al estreno tras dos victorias (Kaizer Chiefs y Toulouse) y tres empates (Johor, Al-Ain y Córdoba)
¡Tenemos el once del Elche CF!
Martín Anselmi se estrena en LaLiga con: Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber, Redondo, Valera; Villar, Aguado; Ali Houary, Fer Niño, Martim Neto
¡Tenemos el once del RC Deportivo!
Antonio Hidalgo debuta en Primera división con: Leo Román; Altimira, Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Quagliata; Amatucci, Mario Soriano, Asp Jensen; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo
La pretemporada del RC Deportivo
El equipo de Hidalgo ha cosechado tres victorias (SD Compostela, CD Lugo y Genoa), tres empates (Real Oviedo, St Pauli y Fiorentina) y una derrota (Real Madrid)
El RC Deportivo estrena himno
El RC Deportivo de A Coruña estrena nueva composición musical a cargo de Xoel López, cantautor de La Coruña, fundador del grupo Deluxe
Los refuerzos del Elche CF
Los ilicitanos de Martín Anselmi suman 8 incorporaciones por 12 millones de euros: Gonzalo Villar, Buba Sangaré, Víctor Chust, Fer Niño, Javi Morcillo, Buonanotte, Perrotta y Ponce
Los refuerzos del RC Deportivo
El conjunto de Antonio Hidalgo ha gastado 25 millones de euros en 7 caras nuevas: Gijselhart, Leo Román, Ede, Amatucci, Asp Jensen, Aubameyang y Angeliño
El estadio del Deportivo - Elche
El encuentro de esta noche se juega en el Estadio Municipal de Riazor, conocido como Estadio Abanca-Riazor por motivos de patrocinio que, con sus más de 32.000 espectadores, regresa a Primera división ocho años después
Posible once inicial del Elche CF
Los ilicitanos seguramente también verán jugadores nuevos en su alineación: Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber, Redondo, Valera; Villar, Aguado; Ali Houary, Fer Niño, Cepeda
Posible once inicial del RC Deportivo
El conjunto coruñés podría salir con varias caras nuevas: Leo Román; Ximo, Noubi, Ede, Angeliño; Villares, Amatucci, Mario, Luismi; Aubameyang, Nsongo
El árbitro del Deportivo - Elche
El encargado de dirigir el duelo en Riazor será Francisco Hernández, acompañado por Juan Luis Pulido en el VAR
Buenas tardes y bienvenidos a la jornada 1 de LaLiga EA SPORTS
RC Deportivo y Elche CF se enfrentan en el Estadio de Riazor a partir de las 21.00 horas de este lunes 17 de agosto
Continúa la ronda de debuts en LaLiga EA SPORTS 2026/27, donde en la noche del lunes, A Coruña verá regresar al RC Deportivo a la Primera división después de ocho largos años. En frente, un Elche que, tras ascender el curso pasado, sufrió para lograr la permanencia, y llega a esta campaña con un nuevo proyecto tras la salida de Eder Sarabia.
Antonio Hidalgo llega al encuentro con algo casi tan valioso como la calidad en el deporte, la confianza. La directiva coruñesa le ha renovado antes de iniciar la competición, le ha entregado un equipo hecho a medida con el cuarto mayor gasto en fichajes de la competición y, tras quedar segundo en LaLiga Hypermotion, el equipo llega sin un techo claro a LaLiga.
Por su parte, Martín Anselmi, entrenador argentino, vive su primera experiencia en España, la segunda europea tras su breve paso por el Oporto, donde recoge un proyecto que el pasado curso inició como revelación, pero que se desfondó hasta caer a la décimo quinta posición.
El RC Deportivo, cuarto mayor gasto en fichajes de LaLiga
El conjunto de Riazor tiene claro que, para logar la permanencia, no siempre basta con mantener la base del ascenso, muchas veces hay que mejorarla. Y, en una gestión extraordinaria de Fernando Soriano, los blanquiazules han sumado 7 caras nuevas, por un coste total de 25 millones de euros.
Gijselhart, Leo Román, Ede, Amatucci, Asp Jensen, Aubameyang y Angeliño componen las altas de un equipo que, de igual manera, se ha despedido de 6 jugadores, pudiendo mantener a un Yeremay pretendido por media Europa.
Antonio Hidalgo tendrá en su debut en casa tres bazas importantísimas para logar los tres primeros puntos de la temporada: confianza de la directiva, fichajes de prestigio y la ilusión de una afición, que volverá a ver a su equipo en Primera tras haber caído hasta Tercera división.
El Elche se refuerza para el proyecto de Martin Anselmi
No muy lejos se ha quedado el conjunto ilicitano que, a pesar de haber gastado tan solo 12 millones de euros, ha incorporado a 8 caras nuevas, donde destaca Fer Niño, llamado a suplir las salidas de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, por el que han ingresado más de 20 millones.
Martin Anselmi recoge así el testigo de Eder Sarabia, quien abandonó el club para proteger su integridad mental tras un curso muy exigente, donde el Elche pasó de tener la etiqueta de equipo sorpresa y vivir cerca de Europa, a pelar por la permanencia hasta la última jornada.
Muchas caras nuevas, pérdidas importantes es diferentes demarcaciones, y una pretemporada que se ha saldado con dos victorias y tres empates. El Elche inicia un nuevo camino y tiene a un recién ascendido como primer rival.
RC Deportivo y Elche se juegan más que tres puntos en LaLiga
El inicio de la temporada siempre es una prueba de fuego, por mucho que se haya disputado un solo partido, a nadie le resulta agradable pasar una semana en puestos de descenso, y menos para dos proyectos que inician su andadura en Primera división.
Antonio Hidalgo debe demostrar que el trabajo realizado en Segunda ha sido mejorado para competir en la categoría de oro, mientras que Martín Anselmi deberá de realizar una buena carta de presentación en su primera aventura española.
Noventa minutos para decidir quién se lleva sus primeros puntos de la temporada, en un Estadio de Riazor que seguro estará a la altura de un debut en Primera división.