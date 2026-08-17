Deportivo - Elche en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 1 de LaLiga

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde los equipos de Antonio Hidalgo y Martin Anselmi se enfrentan en el Estadio Municipal de Riazor durante la primera jornada de Primera división

Deportivo - Elche, en directo el partido de la jornada 1 de LaLigaED

RC Deportivo y Elche CF se enfrentan en el Estadio de Riazor a partir de las 21.00 horas de este lunes 17 de agosto

El encargado de dirigir el duelo en Riazor será Francisco Hernández , acompañado por Juan Luis Pulido en el VAR

El encuentro de esta noche se juega en el Estadio Municipal de Riazor , conocido como Estadio Abanca-Riazor por motivos de patrocinio que, con sus más de 32.000 espectadores , regresa a Primera división ocho años después

El conjunto de Antonio Hidalgo ha gastado 25 millones de euros en 7 caras nuevas: Gijselhart, Leo Román, Ede, Amatucci, Asp Jensen, Aubameyang y Angeliño

El RC Deportivo de A Coruña estrena nueva composición musical a cargo de Xoel López, cantautor de La Coruña, fundador del grupo Deluxe

El equipo de Hidalgo ha cosechado tres victorias (SD Compostela, CD Lugo y Genoa), tres empates (Real Oviedo, St Pauli y Fiorentina) y una derrota (Real Madrid)

El conjunto de Anselmi llega al estreno tras dos victorias (Kaizer Chiefs y Toulouse) y tres empates (Johor, Al-Ain y Córdoba)

Antonio Hidalgo frena el regreso de Yeremay al Deportivo: "Tenemos que ir con calma"

El técnico blanquiazul habló de Yeremay, su acuerdo de renovación y el regreso a Primera división

El técnico ilicitano despejó dudas sobre su plantilla, donde Diangana es la principal ausencia

Rueda el balón en Riazor y la primera posesión es para el conjunto ilicitano

Los equipos no son capaces de retener la posesión, en un ida y vuelta poco peligroso

Primer ataque elaborado del Dépor, que acaba con un centro lateral atrapado por el guardameta

Jugada ensayada tras un saque de esquina, remate desde el interior del área de Ali Houary, y el portero del Dépor aparece en dos ocasiones para evitar el primero

Lleva la voz cantante en el duelo y el Dépor empieza a sufrir

El guardameta le regala el balón a Nsongo que, sin pensarlo, mandó un derechazo sobre la portería del Elche, haciendo volar al portero para palmear a córner

Continúa la ronda de debuts en LaLiga EA SPORTS 2026/27, donde en la noche del lunes, A Coruña verá regresar al RC Deportivo a la Primera división después de ocho largos años. En frente, un Elche que, tras ascender el curso pasado, sufrió para lograr la permanencia, y llega a esta campaña con un nuevo proyecto tras la salida de Eder Sarabia.

Antonio Hidalgo llega al encuentro con algo casi tan valioso como la calidad en el deporte, la confianza. La directiva coruñesa le ha renovado antes de iniciar la competición, le ha entregado un equipo hecho a medida con el cuarto mayor gasto en fichajes de la competición y, tras quedar segundo en LaLiga Hypermotion, el equipo llega sin un techo claro a LaLiga.

Por su parte, Martín Anselmi, entrenador argentino, vive su primera experiencia en España, la segunda europea tras su breve paso por el Oporto, donde recoge un proyecto que el pasado curso inició como revelación, pero que se desfondó hasta caer a la décimo quinta posición.

El RC Deportivo, cuarto mayor gasto en fichajes de LaLiga

El conjunto de Riazor tiene claro que, para logar la permanencia, no siempre basta con mantener la base del ascenso, muchas veces hay que mejorarla. Y, en una gestión extraordinaria de Fernando Soriano, los blanquiazules han sumado 7 caras nuevas, por un coste total de 25 millones de euros.

Gijselhart, Leo Román, Ede, Amatucci, Asp Jensen, Aubameyang y Angeliño componen las altas de un equipo que, de igual manera, se ha despedido de 6 jugadores, pudiendo mantener a un Yeremay pretendido por media Europa.

Antonio Hidalgo tendrá en su debut en casa tres bazas importantísimas para logar los tres primeros puntos de la temporada: confianza de la directiva, fichajes de prestigio y la ilusión de una afición, que volverá a ver a su equipo en Primera tras haber caído hasta Tercera división.

El Elche se refuerza para el proyecto de Martin Anselmi

No muy lejos se ha quedado el conjunto ilicitano que, a pesar de haber gastado tan solo 12 millones de euros, ha incorporado a 8 caras nuevas, donde destaca Fer Niño, llamado a suplir las salidas de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, por el que han ingresado más de 20 millones.

Martin Anselmi recoge así el testigo de Eder Sarabia, quien abandonó el club para proteger su integridad mental tras un curso muy exigente, donde el Elche pasó de tener la etiqueta de equipo sorpresa y vivir cerca de Europa, a pelar por la permanencia hasta la última jornada.

Muchas caras nuevas, pérdidas importantes es diferentes demarcaciones, y una pretemporada que se ha saldado con dos victorias y tres empates. El Elche inicia un nuevo camino y tiene a un recién ascendido como primer rival.

RC Deportivo y Elche se juegan más que tres puntos en LaLiga

El inicio de la temporada siempre es una prueba de fuego, por mucho que se haya disputado un solo partido, a nadie le resulta agradable pasar una semana en puestos de descenso, y menos para dos proyectos que inician su andadura en Primera división.

Antonio Hidalgo debe demostrar que el trabajo realizado en Segunda ha sido mejorado para competir en la categoría de oro, mientras que Martín Anselmi deberá de realizar una buena carta de presentación en su primera aventura española.

Noventa minutos para decidir quién se lleva sus primeros puntos de la temporada, en un Estadio de Riazor que seguro estará a la altura de un debut en Primera división.