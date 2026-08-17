Antonio Hidalgo, tras el empate ante el Elche: "Esto va de sumar cada semana; contra todos va a ser difícil"

El técnico del Deportivo A Coruña valora el empate ante el conjunto de MArtín Anselmi, destaca el sufrimiento colectivo y admite que faltaron ajustes y energía en una noche donde destacaron Pierre-Emerick Aubameyang y Leo Román

Antonio Hidalgo recibió con serenidad el primer punto del Deportivo en su regreso a Primera división. Después del empate ante el Elche en Riazor, el entrenador pidió valorar la dificultad de la categoría y defendió la capacidad de su equipo para competir incluso cuando el rival obliga a sufrir.

El conjunto blanquiazul protegió durante 55 minutos la ventaja conseguida por Aubameyang, pero acabó cediendo ante el dominio visitante. Marc Aguado empató en el minuto 76 y evitó que las intervenciones de Leo Román completaran una noche perfecta para el Dépor.

Antonio Hidalgo pide paciencia al Deportivo después del dominio del Elche

“Esto va de sumar cada semana. Contra todos va a ser difícil. Un punto y a lo siguiente”, resumió Hidalgo en sus declaraciones posteriores al encuentro. El técnico evitó dramatizar por una victoria que se escapó durante el tramo final y centró su análisis en la necesidad de adaptarse cuanto antes al nivel de exigencia de Primera.

Hidalgo reconoció que su equipo necesitó una mayor precisión para contener esa reacción: “Nos ha faltado ajustar un poco más”. No obstante, reivindicó la capacidad de la plantilla para resolver situaciones cerca de las dos porterías: “Tenemos ese talento, se ha invertido en jugadores muy diferenciales”.

El primer gol confirmó ese argumento. Amatucci detectó el movimiento de Aubameyang entre Sangaré y Affengruber y lanzó un pase largo que parecía difícil de controlar. El gabonés convirtió la acción en una ventaja con dos contactos: uno para domesticar el balón con la derecha y otro para cruzarlo con la izquierda ante Dituro.

Hidalgo prepara al Deportivo para el estrés y los malos momentos de LaLiga

La segunda mitad ofreció el aprendizaje que buscaba el entrenador. El Elche aumentó el ritmo, introdujo nuevas amenazas desde el banquillo y encerró al Deportivo durante varias fases. Fer Niño y Gonzalo Villar rozaron el empate antes de que Marc Aguado encontrara la escuadra con un cabezazo inalcanzable.

“Hay que ver la dificultad, el estrés y saber pasar los malos momentos. Tenemos esa capacidad para pasarlos”, señaló Hidalgo. Su mensaje no se limitó al encuentro inaugural. El técnico quiso preparar a sus jugadores para una temporada en la que los periodos de dominio rival serán más largos y cualquier desajuste puede costar puntos.

La alineación presentó cinco caras nuevas, pero la estructura recordó al equipo que conquistó el ascenso. El Dépor defendió con paciencia, cerró los espacios interiores y esperó su oportunidad para atacar. Esa identidad le permitió adelantarse, aunque todavía faltaron energía y claridad para gestionar la ventaja cuando el Elche intensificó su presión.

Aubameyang avisa al Deportivo: “Tenemos que acostumbrarnos porque LaLiga no es fácil”

El delantero vivió su estreno oficial como goleador con una mezcla de satisfacción y frustración. “Me quedo con una sensación un poco agridulce, pero tenemos que acostumbrarnos porque LaLiga no es fácil. Esto nos va a servir para el futuro”, explicó tras el encuentro.

Aubameyang también detectó el problema físico señalado por el desarrollo de la segunda parte: “Creo que hemos jugado bien, hemos dado mucho, pero en los minutos finales nos ha faltado un poco de piernas”. El equipo terminó demasiado cerca de su portería y sin la frescura necesaria para castigar los espacios dejados por el Elche.

Su gol, sin embargo, dejó la primera imagen memorable del regreso a la élite. “El control fue bueno y, si haces un buen control, es más fácil marcar”, respondió con naturalidad al ser preguntado por una acción de enorme dificultad técnica. A sus 37 años, el antiguo delantero del Arsenal y el Barcelona necesitó 21 minutos para estrenarse en Primera con el Deportivo.

La celebración también rompió el silencio inicial de Riazor, marcado por la protesta de la grada contra la dirección del club. Aubameyang aseguró estar “muy contento” por el recibimiento de los aficionados.

Leo Román conquista Riazor y admite la pena por el cabezazo de Aguado

Si Aubameyang abrió el marcador, Leo Román evitó que el Elche pudiera remontarlo. El guardameta realizó cinco intervenciones de mérito, entre ellas una parada con el cuerpo ante Aly Houary y dos respuestas consecutivas frente a Fer Niño y Gonzalo Villar durante el arranque del segundo tiempo.

“Estoy contento por el debut y por la imagen del equipo, que ha sabido sufrir. Queríamos los tres puntos, pero no ha podido ser”, valoró. El portero, fichado después de que el Deportivo abonara al Mallorca los nueve millones de su cláusula, respondió desde el primer día a la responsabilidad de convertirse en una de las grandes inversiones del proyecto.

“Ha sido todo muy rápido. Está bien empezar con buen pie y dar seguridad al equipo; eso es para lo que he venido”, afirmó sobre sus paradas. Riazor terminó coreando su nombre, un reconocimiento ante el que reaccionó con humildad: “Estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente, que todavía no me he ganado. Tengo que seguir trabajando para ganármelo”.

Leo no pudo alcanzar el cabezazo de Aguado. “Ha sido una jugada muy rápida y es una pena. Hay que seguir trabajando, mejorar e ir a por los tres puntos la semana que viene”, concluyó. El Deportivo visitará al Málaga con una primera certeza: Primera exigirá sufrimiento, pero Hidalgo ya dispone de futbolistas capaces de decidir partidos en ambas áreas.