Así avanza la recuperación en A Coruña de Aubameyang

El delantero del Deportivo, operado hace menos de dos semanas, aprovechó el día libre de la plantilla para continuar con su recuperación en Abegondo junto a Adama Traoré y Asp Jensen, mientras trabaja con la mirada puesta en su regreso

Pierre-Emerick Aubameyang tiene entre ceja y ceja una fecha: su regreso a los terrenos de juego. El delantero del Deportivo se encuentra todavía en las primeras etapas de su recuperación después de pasar por quirófano hace menos de dos semanas, pero eso no le impide mantener la actividad. Incluso en un día libre para el resto de la plantilla, el gabonés se dejó ver trabajando en el gimnasio de Abegondo.

El atacante aprovechó la jornada para ejercitarse junto a Adama Traoré y Jonathan Asp Jensen, que también acudieron a las instalaciones del Deportivo. La escena dejó además una imagen distendida entre los tres futbolistas, una muestra más del buen ambiente que existe dentro del vestuario blanquiazul.

Aubameyang compartió posteriormente el momento en sus redes sociales. En el vídeo aparece junto al extremo catalán y al atacante danés mientras bromean durante la sesión. "Ahora se entiende la diferencia entre este cuerpo, y este otro", comentó entre risas mientras enfocaba primero a Adama y después a Asp Jensen.

Aubameyang ya piensa en la vuelta

Detrás de la escena divertida existe, sin embargo, un objetivo mucho más serio. Aubameyang afronta ahora un proceso de recuperación que podría mantenerle alejado de los terrenos de juego alrededor de dos meses. El delantero fue intervenido recientemente y trabaja desde el primer momento para acortar los plazos dentro de lo posible y regresar en las mejores condiciones. La lesión supone un contratiempo importante para el Deportivo. El gabonés se había convertido en una de las grandes referencias ofensivas del equipo y su ausencia obliga a Fernando Hidalgo a buscar soluciones mientras espera el regreso de su principal amenaza en ataque.

Mientras el técnico empieza a estudiar cómo reconstruir el equipo sin su delantero, Aubameyang centra sus esfuerzos en la otra parte del problema: recuperarse. La imagen compartida este lunes deja claro que el futbolista no quiere desconectarse durante este periodo y ya está poniendo de su parte para volver cuanto antes.

Tres días de descanso para el Deportivo

La plantilla deportivista disfrutó de tres días libres después del amistoso disputado ante el FC Porto. El equipo volverá este martes a los entrenamientos, a partir de las 17:00 horas, para comenzar a preparar el siguiente tramo de competición. Aubameyang, por su parte, afrontará una rutina diferente. Aunque todavía no puede pensar en regresar al trabajo con el grupo, su presencia en el gimnasio demuestra que su recuperación ya está en marcha.

Y mientras en A Coruña esperan volver a disfrutar de sus goles, el gabonés parece dispuesto a ponerle una sonrisa a un periodo que, inevitablemente, será complicado. Su vídeo junto a Adama y Asp Jensen es una pequeña muestra de ello: Aubameyang sigue apartado del césped, pero no del equipo ni de su objetivo de regresar.