Giovanella, ex del Celta, sobre su entrada a Manuel Pablo: "﻿No me querían ver mucho en A Coruña, fui al hospital, pero para mí el partido se acabó en esa jugada"

El excentrocampista del Celta ha rememorado su etapa en Vigo, recordada por muchos por aquella dura acción en el derbi gallego que dio la vuelta al mundo

Muchos todavía recuerdan a Everton Giovanella, quien fuera centrocampista del Celta de Vigo durante siete años, por la brutal entrada que cometió sobre Manuel Pablo en un derbi gallego frente al Deportivo de La Coruña. El entonces lateral deportivista sufrió una fractura de tibia y peroné y las imágenes del jugador agarrándose la pierna prácticamente colgando.

El propio Giovanella no podía contener las lágrimas tras el partido y le pedía perdón públicamente pero es una noche que nunca olvidará. El brasileño estuvo en el Celta entre 1999 y 2006, donde colgó las botas pero ahora, a sus 56 años, ha recordado aquel suceso en el programa A Penaltis de la Radio Galega.

Además, ha reconocido que llegó entender las críticas de la afición deportivista y que incluso llegó a pedirle un favor a su entrenador: "La gente estaba muy quemada conmigo, no me querían ver mucho en A Coruña. Siendo celtistas no te quieren ver, imagínate con una situación así. Fui al hospital con Horacio, había bastantes aficionados del Deportivo, pero no hubo ningún problema y la gran mayoría entendía que había sido un infortunio. Yo lo que quería era decirle cara a cara lo que sentía. El partido estaba muy bonito y se rompe con esa jugada. Para mí se acabó en el momento de la jugada, no conseguí volver a concentrarme e incluso llegué a pedir al míster que me quitara".

Su tiempo con Iago Aspas y el trabajo de Giráldez

Pero sus siete años en Vigo dieron para más, de hecho, allí llegó a coincidir con un Iago Aspas que prácticamente era un niño. "Quizás no se acuerde, pero yo algo le he dicho en los primeros entrenamientos. Era un pesado el chaval, qué pesado era... Era un niño, pero era un crack. Tenía una calidad impresionante, lo ha demostrado y lo está demostrando. Tengo admiración enorme hacia él. Sabía que iba a llegar a donde llegó porque entrené con él y era diferente. Incluso se merecía estar en la Selección", explica Giovanella.

Por último, sobre el Celta actual, admite que lo sigue muy de cerca y que hay un gran culpable del buen rendimiento del equipo. "El trabajo que hace el míster es espectacular. Ahora el Celta no tiene cantera suficiente para los dos equipos. No se puede descuidar para acabar trayendo un problema para los dos equipos. Admiro mucho el trabajo que están haciendo, me parece perfecto lo que están haciendo", reconoce.

Ocho años después, vuelve el derbi gallego

El derbi gallego entre Celta y Deportivo volverá a disputarse casi nueve años después de su último enfrentamiento oficial. El precedente más reciente se remonta al 5 de mayo de 2018, cuando ambos equipos se enfrentaron en Balaídos en un partido que terminó con empate 1-1.

Desde aquella cita, los dos históricos del fútbol gallego han seguido caminos diferentes. El descenso del Deportivo de La Coruña al término de aquella temporada provocó que ambos clubes dejaran de coincidir en la misma categoría y, desde entonces, el derbi quedó fuera del calendario oficial.

La espera llegará a su fin el 3 de enero de 2027, fecha prevista para el próximo enfrentamiento entre Celta y Deportivo. El duelo supondrá el regreso de uno de los partidos con mayor rivalidad y tradición del fútbol gallego, después de más de ocho años sin un enfrentamiento oficial entre ambos conjuntos.

Balaídos volverá así a convertirse en el escenario de un derbi que, durante años, fue una de las grandes citas del calendario futbolístico en Galicia.