El Celta echa de menos a Borja Iglesias: la pieza de Giráldez que va mucho más allá del gol

El delantero gallego apenas ha podido participar en este inicio de temporada por una lesión muscular y acumula 48 minutos en LaLiga, pero sus 27 minutos ante el Racing volvieron a demostrar por qué es una pieza estratégica para el Celta más allá de sus goles

El fútbol son goles, pero hay delanteros que aportan mucho más sobre el césped. Eso es lo que le pasa al Celta de Vigo con Borja Iglesias y por lo que el club gallego necesita recuperar al 'Panda' cuanto antes. Lo necesita por sus goles, evidentemente, pero también por todo lo que aporta cuando está sobre el terreno de juego. Claudio Giráldez tiene en el delantero santiagués una pieza importante para su manera de entender el fútbol y su ausencia en este arranque de temporada se está haciendo notar.

El campeón del mundo ha tenido muy pocos minutos en las primeras jornadas del campeonato. Entre la incorporación tardía a los entrenamientos tras el Mundial y una lesión muscular que frenó su preparación, solo ha podido disputar 48 minutos en LaLiga, además de los 12 que jugó en el encuentro europeo frente al Omonia de Nicosia.

El Celta, mientras tanto, espera recuperar cuanto antes a uno de sus principales argumentos ofensivos. Porque Borja Iglesias no solo está para rematar. Su capacidad para jugar de espaldas, aguantar la pelota, descargar y dar continuidad a las jugadas ofrece a sus compañeros una alternativa especialmente importante ante determinados escenarios.

Eso fue lo que volvió a comprobarse en la última jornada ante el Racing de Santander. Borja Iglesias entró al campo y disputó 27 minutos que cambiaron la cara del conjunto celeste. No necesitó rematar a portería para convertirse en uno de los jugadores más destacados del Celta y ayudar a desencadenar la goleada.

El Celta echa de menos sus goles y algo más

Los números de las dos últimas temporadas explican parte de la importancia del ex del Betis. Borja Iglesias ha sido el máximo goleador del Celta en ambas campañas, con 25 tantos en LaLiga: 14 el pasado curso y 11 en el anterior. A ellos añadió otros cuatro entre Copa del Rey y competición europea, además de siete asistencias entre el torneo doméstico y Europa. Y a estas alturas de las dos temporadas anteriores ya había dejado una huella importante.

El pasado curso había participado en los siete primeros partidos de Liga, tres de ellos como titular, acumulando 347 minutos y cuatro goles. Marcó ante Villarreal, Girona, Rayo Vallecano y Elche, tantos que terminaron significando tres puntos al Celta en un inicio marcado por una sucesión de empates. Un año antes, en su regreso al conjunto vigués, también tuvo un impacto inmediato. Disputó igualmente siete partidos, cuatro como titular, para un total de 441 minutos y tres goles, ante Villarreal, Osasuna y Valladolid.

Esta vez la historia está siendo diferente. Su preparación se vio condicionada desde el principio y una rotura miofascial del sóleo izquierdo terminó retrasando todavía más su puesta a punto. Debutó en Getafe con 21 minutos, aunque las molestias volvieron a dejarle fuera de la convocatoria ante el Málaga. Frente al Racing volvió a tener minutos. Y esa actuación sirvió para recordar al Celta lo que puede ofrecer cuando está cerca de su mejor versión.

"Nos faltan jugadores importantes para atacar bloques bajos, como Iago, Borja o Aleix, que nos pueden dar soluciones que ahora mismo no tenemos", reconocía el propio Claudio Giráldez. Sobre el delantero, además, fue claro: "Borja no está para jugar más de 45 minutos".

El parón de selecciones le debe venir bien al 'Panda'. Al no haber sido convocado por Luis de la Fuente, está teniendo varias semanas para continuar con su preparación y tratar de acercarse progresivamente a su mejor nivel.

El objetivo pasa por que pueda llegar en mejores condiciones a los próximos partidos, con el duelo ante el Elche en el horizonte y la posterior visita de la Juventus de Turín a Balaídos.