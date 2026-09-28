Vadillo, tras coincidir con Óscar García en el Celta: "Era horrorosamente malo, como persona peor porque ni te saludaba... Yo debería haberme callado pero fui tonto y niñatillo"

El exfutbolista gaditano ha repasado su breve paso por el Celta de Vigo, marcado por su complicada relación con el entonces técnico, al que ya le veía poco futuro, pero decidió marcharse...

Muchos aficionados del Celta de Vigo no recordarán que Álvaro Vadillo estuvo en las filas del club celeste. El extremo gaditano, formado en la cantera del Real Betis, llegó a Balaídos en el verano de 2020 pero no llegó a debutar oficialmente y acabó marchándose en esa misma ventana cedido al Espanyol, que se guardó una opción de compra obligatoria en caso de ascender a Primera división como así sucedió finalmente.

Apenas estuvo dos meses en Vigo pero le sirvieron para darse cuenta de que con Óscar García, el entonces técnico del primer equipo, no tenía 'feeling' y no iba a jugar prácticamente nada. Su paso por Balaídos fue testimonial pero ahora, seis años más tarde, el de Puerto Real, retirado del fútbol desde hace dos años, ha hablado de su paso por el club olívico y no precisamente bien sobre el que era su entrenador.

"Era el entrenador, horrorosamente malo. No te hablo a nivel deportivo, sino un tío que llega allí y no te da los buenos días... malo. Todos los entrenamientos los hacía el segundo entrenador. Horroroso. Y como persona peor porque ni te saluda. Yo debería haber dicho 'este tío va a durar poco aquí', me voy a callar y voy a seguir entrenando y estar en forma para cuando me llegue el momento, pero fui caprichoso y no quería estar allí. Fui tonto y niñatillo", reconoce también por su parte el gaditano, en una larga chara con el podcast Climbers.

De hecho, Óscar García no contó con Vadillo ni para los amistosos previos al comienzo de LaLiga, lo que le llevó al ex del Huesca o Granada a tomar la decisión salir en los últimos días del mercado. "El Celta me firmó porque era joven, estaba libre y podía reunir condiciones para aportar. Desde que llego ni juego los partidos de pretemporada. Juego poquito. Hablo con Felipe (Miñambres) y le digo '¿ustedes me han firmado con el sí del entrenador? Porque esto no tiene ni pies ni cabeza'. Antes de que cerrara el mercado jugamos cinco partidos y no es que no jugara ni uno, es que ni calenté. Es que muchas veces es para reírte", recuerda Vadillo."

Al final, logró el ascenso con el Espanyol y el Celta acabó incluso ganando dinero con un movimiento que en lo deportivo no aportó nada: "El Celta hizo un negocio redondo. Me coge libre, no paga el sueldo porque el Espanyol paga la ficha entera y luego saca 1,7 millones de euros, creo que fue. Miñambres me tiene que coger y decir 'Alvarito te voy a invitar a otro lenguado'". Un mes después de la salida de Álvaro Vadillo, Óscar García fue destituido como técnico del Celta por los malos resultados y una tensa situación con la plantilla celeste.

Tras salir del Celta no volvió a ser el del Granada

El extremo gaditano encadenó varias experiencias en Segunda división tras su salida del Celta de Vigo. Pasó por el Espanyol, el Málaga y el Eibar antes de cerrar su última etapa conocida en el fútbol profesional con el Racing de Ferrol.

A su paso por el Espanyol dejó uno de los momentos más destacados de su trayectoria reciente. En la temporada 2020-21, Vadillo formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera división como campeona de Segunda. Tras aquella campaña, el club barcelonés se hizo con sus servicios en propiedad, aunque su continuidad en el equipo no se prolongó demasiado.

En enero de 2022, el atacante puso rumbo al Málaga en calidad de cedido hasta final de temporada. En el conjunto andaluz volvió a competir en Segunda división y firmó tres goles en 18 partidos, en una segunda mitad de curso en la que buscó recuperar sensaciones y protagonismo.

La siguiente parada de su carrera fue el Eibar. Vadillo llegó al conjunto armero en el verano de 2022, también como cedido, para afrontar la temporada 2022-23. Durante aquel curso disputó 22 encuentros de Liga, aunque no consiguió marcar. El equipo vasco terminó quinto en la clasificación y se quedó a las puertas del ascenso tras disputar la promoción.

El extremo inició la campaña 2023-24 en el Eibar, pero en el transcurso de la temporada cambió de destino para incorporarse al Racing de Ferrol. En el conjunto gallego encontró su último equipo conocido en el fútbol profesional. Entre ambos clubes sumó 36 partidos de Liga y dos goles, repartidos entre los 14 encuentros disputados con el Eibar y los 22 que jugó con el Racing.

De esta manera, Vadillo cerró una etapa marcada por los cambios de camiseta y la búsqueda de continuidad lejos de Vigo. Su trayectoria posterior al Celta tuvo como principal éxito colectivo el ascenso con el Espanyol en 2021, mientras que sus últimas temporadas transcurrieron en Segunda división. Tras su campaña con el Racing de Ferrol, correspondiente al curso 2023-24, colgó las botas como futbolista profesional.