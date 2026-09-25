Borja Iglesias se moja con las críticas de Rodri al Valencia y da un consejo a Mbappé y Lamine Yamal: "Si es injusto, dilo"

El delantero del Celta de Vigo y campeón del Mundial asegura que "no pasa nada" por mojarse en cuestiones sociales o políticas, como él hace, y anima a otros futbolistas a seguir sus pasos

A sus 33 años, Borja Iglesias vive un momento dulce, uno de los mejores de su carrera, y disfruta fuera y dentro del terreno de juego. Después de haberse proclamado campeón del Mundial con la selección española, el 'Panda' no ha arrancando la temporada como esperaba. Apenas ha podido jugar por una lesión en el sóleo izquierdo. Pero nada le quita la sonrisa. Ni las ganas de 'mojarse' con todos los temas de actualidad. Le vaya mejor o peor en el fútbol, lo que nunca ha cambiado es su actitud lejos del césped, donde nunca se ha mordido la lengua al ser cuestionado por asuntos polémicos o controvertidos.

Su proceso personal para tomar conciencia social

Al respecto, el gallego visitó el programa 'La Revuelta', de La 1, donde es todo un habitual, para explicar cómo ha sido su proceso personal de tomar conciencia sobre cuestiones sociales y expresarlas para tratar de normalizarlas o mostrar una visión crítica cuando hace falta. "Empezó con 23 años, cuando jugaba en segunda B, y de repente veía que podía ser profesional. Hasta entonces fui desarrollando una realidad de una persona de a pie, no tenía un sueldo de locura, compraba en la pescadería, y estaba en contacto con gente que depende de tu nivel de vida, ya no te acercas y te olvidas de que eso pasa”, confesó.

“Cuando llegué a ser jugador profesional vivía con una sensación de que si me mojaba demasiado en ciertas cosas podía perder ciertos privilegios. Entonces mi proceso ha sido el de ir probando a ver hasta dónde podía meter la pata. Una declaración por aquí, y te vas dando cuenta de que no pasa nada. Veo a otros jugadores decir barbaridades reales y siguen jugando al futbol, yo creía que pasaba algo grave, pero la realidad es que no”, añadió.

Por ello, el 'Panda' anima a sus compañeros a seguir su filosofía y la pide a los futbolistas que se 'mojen' en asuntos de calado cuando sea necesario. "“Es importante tener la capacidad de salirte de tu vida y ver lo que está pasando alrededor con perspectiva. Eso ayuda a valorar mucho lo que tienes y desde tu posición ser consciente que puedes ayudar a lo que está pasando. Si quieres pelear por algo y crees que es injusto, plásmalo, muéstralo y dilo, porque estás ayudando a mucha gente y no pierdes nada. Antes era impensable que futbolistas como Mbappé o Lamine se posicionasen y se mojasen de verdad. Creo que eso ha cambiado”, señaló en alusión a los dos futbolistas de LaLiga favoritos al Balón de Oro.

Disculpa a Rodri: "Lo dijo sin maldad"

Por otro lado, a nivel deportivo, Borja Iglesias quiso restarle hierro a la polémica desatada por el comentario del barcelonista Rodri en el banquillo de Mestalla, cuando aseguró en alusión a los jugadores del Valencia que son "muy malos", por lo que se disculpó personalmente con una llamada telefónica. “Es un comentario sin ninguna maldad, no trasciende a la afición ni al club. Lo dice sin ninguna mala intención. Para Rodri tenemos que ser todos muy malos porque él es muy bueno”, afirmó entre bromas.

La prima por ganar el Mundial y los elogios a Pau Cubarsí

También en ese tono admitió que se ha llevado un buen pellizco económico por ganar el Mundial, aunque solo jugase tres minutos, motivo que originó las bromas del presentador del espacio televisivo, David Broncano. "Es verdad que la prima del Mundial ha estado bien. En fantástico, piensa que la mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas, que yo encantado. ¿Si es la misma para todo? No sé, como sea por minutos estoy jodido", aseguró.

Además, el delantero celeste quiso resaltar la actuación de Pau Cubarsí y la normalidad que transmite a sus 19 años. "Vaya Mundial se ha marcado, ha sido un desfase. Y luego lo ves todo tranquilo, con sus amigos con la paella en chanclas", indicó sobre el joven central barcelonista.

"Feliz" con su momento en el Celta de Vigo

Por su parte, en cuanto a su presente, Borja Iglesias admitió que vive un buen momento personal y en el Celta de Vigo. “Tenemos un año bonito por delante y tenemos mucha ilusión. Es la segunda vez en la historia en la que el club encadena dos participaciones europeas. Juego donde quiero y estoy feliz. Estoy en ese momento que me va todo bien. Voy a la selección, genial. No voy, genial también”, sentenció.