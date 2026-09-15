Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, responde a sus críticos: "El insulto que he recibido que me parece un piropo es maricón"

Genio y figura, el delantero gallego no rehúye ningún tema de actualidad fuera del terreno de juego. Sigue luchando contra la homofobia y responde también sobre diferentes cuestiones de sexo: fingir un orgasmo, hacer un trío, abrir la pareja...

A sus 33 años, Borja Iglesias vive un momento dulce, uno de los mejores de su carrera, y disfruta fuera y dentro del terreno de juego. Después de haberse proclamado campeón del Mundial con la selección española, el 'Panda' no ha arrancando la temporada como esperaba. Apenas ha podido jugar por una lesión en el sóleo izquierdo. Pero nada le quita la sonrisa. Ni las ganas de 'mojarse' con todos los temas de actualidad. Le vaya mejor o peor en el fótbol, lo que nunca ha cambiado es su actitud lejos del césped, donde nunca se ha mordido la lengua al ser cuestionado por asuntos polémicos o controvertidos.

Los insultos que se toma como "una medalla de oro"

Desde mostrar su apoyo a Palestina a luchar contra la homofobia, el gallego no rehúye tampoco los comentarios despectivos que algunos vierten contra su persona en las redes sociales. De hecho, asegura que "el insulto que he recibido que me parece un piropo es maricón".

Aunque no es el único que recibe y que se toma de buen grado. "Que me llamen ‘moderno’ o ‘raro’ por pintarme las uñas o interesarme por la moda. Si destacar un poco es el insulto, me lo tomo como una medalla de oro", añadió en el curioso cuestionado al que se ha sometido en la web tapasmagazine.

Fingir un orgasmo, "más fácil que un penalti"

Así, el delantero santiagués también ha hablado sin filtros de sexo y relaciones, respondiendo diferentes cuestiones y comparándolas con el fútbol. "Creo que sí se puede fingir más fácil un orgasmo que un penalti en el área, porque ahora con tanta cámara... complicado Con la tecnología que hay hoy en día… mejor ir de cara y sin piscinazos", señaló por ejemplo.

Del mismo modo, también ofreció su opinión sobre la posibilidad de hacer un hat-trick (trío) si su pareja se lo propone. "Como todo en la vida, es hablarlo. Ahora mismo no me lo planteo mucho, pero yo que sé... También entiendo a los que se lo plantean. Es una jugada de estrategia muy arriesgada. Pero si todo el equipo está sincronizado, puede ser un golazo", afirmó.

De la relación abierta a la importancia del tamaño

Lo que no acaba de ver, en cambio, es lo de tener una relación abierta. "Ahora estoy muy contento donde juego en mi casa, así que difícil. El mercado de invierno es peligroso. Esos fichajes te acaban rompiendo la armonía del vestuario. Prefiero plantilla corta y bien avenida, bromeó.

¿Y el tamaño importa? Pues parece que para Borja Iglesias no tanto. "Más que el tamaño del estadio, creo importa más el tamaño del césped, las medidas del campo de juego; el estadio no tanto. Un buen campo ayuda, pero si no sabes mover el balón…", afirmó.

Para una primera cita, por su parte, al ex del Real Betis le da igual ejercer de local o de visitante, aunque si debe que elegir, tiene una preferencia. "Siempre me he adaptado mucho, me gusta jugar fuera de casa, en casa... Todos los campos están bien. Aunque siempre prefiero jugar en casa. Conozco el terreno de juego, el vestuario está limpio y la afición local siempre apoya. Ir de visitante la primera noche tiene demasiados factores climáticos impredecibles", explicó.

Su 'outfit', entre Ferran Torres y Héctor Bellerín

Sobre a qué compañero confiaría su 'outfit' para esa cita, el atacante del Celta elige a Ferran Torres entre los de la selección ("Me gusta cómo viste", dice del héroe del Mundial). Pero hay otro ante el que se rinde: "A Héctor Bellerín, por supuesto. Aunque hay riesgo de que termine yendo a la cita vestido de astronauta vintage de los años 70 o con un pantalón tres tallas más grande. Pero el riesgo del hypebeast se asume".

Y si al llegar a la casa de un ligue solo tiene libros sobres teorías negacionistas y de la conspiración, tampoco tiene problemas: "Le pregunto si la Tierra es plana para saber si podemos rodar por la cama o nos vamos a caer por el borde". Lo dicho, genio y figura.