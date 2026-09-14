Van Persie cambia el fútbol por la bicicleta

El exfutbolista y ahora entrenador se ha convertido en embajador de una conocida marca de bicicletas eléctricas, lo cual seguirá compatibilizando con los banquillos

Robin van Persie ha encontrado una nueva forma de mantenerse ligado al deporte después de haber dejado atrás su etapa como futbolista profesional. El exdelantero neerlandés, uno de los grandes atacantes de su generación y autor de uno de los goles más recordados de la historia de los Mundiales, se convierte ahora en el nuevo embajador de ENGWE, una marca especializada en bicicletas eléctricas.

La colaboración se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2027 y llevará al exjugador a protagonizar diferentes acciones de la compañía bajo el lema 'GOOD AS GOAT', un juego de palabras con el conocido concepto de 'Greatest of All Time'.

Van Persie, que actualmente tiene 43 años, colgó las botas en 2019 después de una carrera que le llevó a jugar en algunos de los escenarios más importantes del fútbol europeo. Ahora, varios años después de su retirada, afronta una nueva etapa en la que combina su trabajo como entrenador con otras actividades vinculadas al deporte y a un estilo de vida activo.

De Feyenoord al Arsenal y Manchester United

Formado en la cantera del Feyenoord, Van Persie regresó al conjunto neerlandés para poner el punto final a su carrera. Sin embargo, fue durante su etapa en Inglaterra cuando alcanzó buena parte de su reconocimiento internacional.

El delantero defendió durante ocho temporadas la camiseta del Arsenal, donde se convirtió en uno de los grandes goleadores de la Premier League y conquistó en dos ocasiones la Bota de Oro del campeonato.

En 2012 llegó uno de los movimientos más importantes de su carrera. Van Persie fichó por el Manchester United y su impacto fue inmediato. En su primera temporada en Old Trafford se convirtió en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson, que terminó conquistando la Premier League.

Además, el neerlandés acabó aquella campaña como máximo goleador de la competición, confirmándose como uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo.

El cabezazo que todavía recuerda todo el mundo

Pero si hay una imagen que permanece asociada para siempre a Robin van Persie, esa es la del Mundial de Brasil 2014.

En el estreno de Países Bajos ante España, el delantero protagonizó uno de los momentos más espectaculares de aquella Copa del Mundo. Van Persie se lanzó en plancha para conectar un cabezazo que superó a Iker Casillas y que terminó convirtiéndose en uno de los goles más icónicos de la historia de los Mundiales.

Aquel tanto fue además el comienzo de una noche para el recuerdo. Países Bajos terminó goleando por 1-5 a la selección española, en uno de los grandes golpes del torneo.

Van Persie no se aleja del deporte

Su retirada no significó, ni mucho menos, su adiós al fútbol. Después de abandonar los terrenos de juego, Van Persie comenzó a preparar su siguiente etapa y se introdujo en el mundo de los banquillos.

El neerlandés ha desarrollado desde entonces su carrera como entrenador, manteniéndose vinculado al fútbol mientras también ha adquirido un mayor protagonismo su faceta familiar y personal.

Ahora suma una nueva actividad a esa vida alejada del césped. Su acuerdo con ENGWE pretende asociar su imagen a valores que, según la compañía y el propio exfutbolista, han marcado su trayectoria: preparación, disciplina, rendimiento y fiabilidad.

"Durante toda mi carrera, la fiabilidad siempre ha sido importante para mí. Necesitas poder confiar en las personas que te rodean, en el equipamiento que utilizas y en las decisiones que tomas. Esa es una de las cosas que me atrajo de ENGWE", explicó Van Persie.

El exdelantero también pone el foco en una cuestión que considera fundamental después de haber dejado el fútbol profesional: continuar activo. "Hoy, mantenerse activo y encontrar mejores formas de desplazarse son igualmente importantes para mí", señaló.

Su nueva vida sobre dos ruedas

Como parte de esta colaboración, Van Persie utilizará la ENGWE L20 3.0 Series, una gama de bicicletas eléctricas concebida principalmente para los desplazamientos diarios y que apuesta por la comodidad y la movilidad urbana. La alianza tendrá presencia en diferentes mercados europeos, entre ellos España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, además de Estados Unidos.

Y España será precisamente el escenario de la primera gran aparición pública de Van Persie junto a la marca. El exfutbolista neerlandés participará el 19 de septiembre en el Sea Otter Europe Spain, donde comenzará oficialmente esta nueva etapa como embajador de ENGWE. Así, uno de los delanteros que marcó una época en el fútbol europeo cambia el césped por las dos ruedas.