Detenido Rakan Al-Thani, hijo del jeque del Málaga

La detención de Rakan Al-Thani en el aeropuerto de Múnich abre un nuevo capítulo en el ‘Caso Al-Thani’, pero no significa su traslado inmediato a España. El hijo del jeque del Málaga deberá pasar primero ante la justicia alemana, que decidirá los próximos pasos

La detención de Rakan Al-Thani en el aeropuerto de Múnich ha vuelto a poner el foco sobre el ‘Caso Al-Thani’. El hijo de Abdullah Al-Thani fue arrestado después de que este verano se decretara una orden de busca, captura e ingreso en prisión contra él, pero su localización en Alemania no significa que su llegada a España sea inmediata.

La situación abre ahora un nuevo escenario judicial. Alemania forma parte del espacio Schengen, pero la detención no implica automáticamente que Rakan vaya a ser trasladado a Málaga. Antes tendrán que intervenir las autoridades alemanas y comprobarse diferentes aspectos relacionados con la orden emitida desde España. Paco Valverde, abogado y antiguo representante de la Asociación de Pequeños Accionistas, explicó en Radio Marca Málaga cuáles son los pasos que pueden producirse a partir de ahora.

Rakan deberá pasar ante la justicia alemana

El primer movimiento será poner a Rakan Al-Thani a disposición de la autoridad judicial alemana. Allí deberán comprobar su identidad y verificar que la orden española continúa vigente. "Lo primero que tiene que hacer Rakan es ser puesto a disposición de la autoridad judicial alemana. Revisarán su caso, comprobarán su identidad, comprobarán que la orden española está vigente y se le informarán de los hechos que derivan de esa orden". Después será el juzgado alemán quien tenga que decidir cómo continúa el procedimiento.

Uno de los escenarios que se contempla es que Rakan se oponga a ser entregado a España. En ese caso, Alemania tendría que abrir un procedimiento para determinar si existe obligación de ponerlo a disposición de las autoridades españolas. Mientras tanto, desde Málaga ya se trabaja en la orden de busca y captura. El objetivo es que el detenido pueda conocer cuáles son los hechos que se le atribuyen, así como sus derechos y obligaciones durante el procedimiento.

¿Cuándo podría llegar a Málaga?

La gran incógnita para el entorno del Málaga pasa ahora por saber si finalmente Rakan Al-Thani será trasladado a España y cuándo podría producirse esa entrega. Si las autoridades de ambos países acuerdan su traslado dentro de los plazos establecidos, el hijo de Abdullah Al-Thani quedaría entonces a disposición del Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga. Sería en ese momento cuando la jueza María de los Ángeles Ruiz tendría que tomar una decisión sobre su situación personal. Entre las posibilidades estaría la libertad, la prisión provisional o una prisión provisional que pudiera quedar condicionada al pago de una fianza. Valverde considera que, teniendo en cuenta el recorrido del caso, podría producirse esta última situación: "Después de tanto movimiento, entiendo que debería proceder una prisión provisional, al menos con fianza, y seguir buscando a los demás".

Incluso en el supuesto de que Rakan terminara ingresando en prisión, todavía quedaría por determinar cuánto tiempo permanecería en ella. La decisión dependería de la evolución de la investigación y de la valoración que haga el juzgado sobre la necesidad de mantener esa medida. "La libertad de una persona es lo más importante. En ese sentido, deberá valorar el juzgado si hay una prisión provisional a la vista de cómo esté el resultado de la investigación o bien hay una fianza". Según explicó el abogado, la prisión provisional podría prolongarse hasta seis meses o un año, aunque no es habitual que se agoten esos plazos y todo dependería de la naturaleza del delito y del desarrollo de las actuaciones.

Para el malaguismo, acostumbrado a años de espera y a una causa judicial que se ha prolongado durante mucho tiempo, la detención supone al menos un movimiento que hasta ahora parecía lejano.