Tras la opción de Martial, el Málaga apunta el fichaje de Wilfried Zaha

El club malacitano apunta el nombre de Wilfried Zaha encima de la mesa, como ha avanzado el periodista Matteo Moretto. La dura lesión de Julen Lobete abre la opción a un nuevo plan, que podría acabar con la incorporación de jugadores como Martial o el citado atacante costamarfileño

El Málaga se encuentra pendiente de tomar una decisión tras el palo de Julen Lobete, que ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Desde la dirección deportiva, con Loren Juarros a la cabeza, podrían entrar al mercado de fichajes en busca de un refuerzo para la parcela ofensiva. Tras sonar el nombre de Martial, en La Rosaleda apuntan la opción de Wilfried Zaha.

En este sentido, el Málaga se fija en un delantero como Wilfried Zaha que cuenta con amplia experiencia en el fútbol élite, sobre todo en la Premier League y, particularmente, en el Crystal Palace. Además, el hecho de que el jugador sea en estos momentos agente libre, tras su salida del Galatasaray, podría aumentar las opciones de que acabe a las órdenes de Juanfran Funes, que ha valorado la posibilidad de una nueva incorporación.

Funes se pronuncia tras la dura lesión de Lobete: "Hay que tomar buenas decisiones"

De esta manera, Funes, que ha comparecido en la previa del encuentro contra el Celta de Vigo, ha hablado de la situación en el mercado de fichajes tras la lesión de Lobete: "Se ha hablado con Lobete, Loren no puede dar muchos detalles. Hay predisposición a que se pueda generar ese espacio. Precipitarnos ahora… tenemos que asegurarnos de que el que llegue tiene que ayudar a los demás. Hay que tomar buenas decisiones ahora".

Además, el técnico del Málaga reconoce que han salido nombres como posibles fichajes de la entidad malaguista, pero ha sido claro en sus declaracoines y con el plan del club en estos momentos: "Han salido nombres, pero hay que ver las circunstancias de incorporar ahora. El mercado está cerrado y tiene unas características distintas a lo de ahora. Desde la tranquilidad, hay que tomar la decisión".

Wilfried Zaha, una oportunidad de mercado como agente libre

Wilfried Zaha viene de tener varias experiencias en diferentes ligas del mundo en las últimas temporadas. Tras su salida del Crystal Palace, una vez finalizadas su duodécima campaña, firmó por el Galatasaray. El atacante tuvo continuidad disputando un total de 36 encuentros entre todas las competiciones, se decidió que se firmase su salida rumbo al Olympique de Lyon, dónde estuvo el curso 2024/2025 en calidad de cedido.

Su etapa en Francia no fue la mejor, teniendo tan solo cuatro participaciones en la Ligue 1. Su situación obligó al futbolista a firmar por otro equipo y poder tener continuidad en una nueva experiencia, con un destino que fue Estados Unidos, para vestir la camiseta del Charlotte. Ahí pudo recuperar sus sensaciones y olfato goleador, registrando diez tantos en 33 partidos en la liga de la MLS, además de cinco asistencias en su cuenta personal.

Tras finalizar su etapa en el Charlotte, Wilfried Zaha se encuentra sin equipo, por lo que a sus 33 años está preparado para firmar por un nuevo club. Por el momento, el delantero de 33 años cuenta con experiencia en el Crystal Palace, Manchester United, Galatasaray, Olympique de Lyon y el propio conjunto estadounidense. Por ello, el atacante afrontaría su primera etapa en España y en LaLiga EA Sports, en el caso del Málaga.

El Málaga busca refuerzos para el ataque de Funes

El Málaga, por su parte, ha demostrado en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports que necesita refuerzos en ataque, además de mejorar con los que cuenta Funes ya. Cabe recordar que los andaluces han logrado un gol en los cuatro partidos de campeonato hasta el momento, que fue el penalti de Chupe ante el Deportivo. Tras ello, no pudieron celebrar un tanto contra el Atlético de Madrid, Real Madrid ni Levante, en La Rosaleda.

Por ello, el Málaga, como ha avanzado el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto, cuenta con el nombre de Wilfried Zaha en su agenda. Pese a ello, la misma fuente ha explicado que no existe negociación avanzada entre el futbolista y la entidad malacitana. Sin embargo, el nombre del delantero Costa de Marfil se une al de Anthony Martial, ofrecido como incorporación sorpresa en los últimos días.