Adrián Niño regresa para darle a Funes un recurso que echaba en falta

El Málaga recupera a una pieza que puede cambiar su ataque. Adrián Niño ya está integrado con el grupo después de superar la lesión que sufrió ante el Fulham y apunta a la convocatoria para el partido de este fin de semana en Vigo. Su vuelta supone además una alternativa diferente

El Málaga recibe una noticia esperada antes de afrontar la quinta jornada de LaLiga. Adrián Niño vuelve a estar disponible después de varias semanas apartado por la lesión que sufrió durante el amistoso frente al Fulham. El delantero de Rota ya ha dejado atrás el problema físico y todo apunta a que estará a disposición de Juanfran Funes para la visita a Vigo.

Después de la jornada de descanso del martes, el conjunto blanquiazul regresará este miércoles al trabajo con el atacante integrado a pleno rendimiento. Su vuelta llega en un momento especialmente interesante para un Málaga que todavía busca encontrar la fórmula más efectiva en ataque.

Una alternativa que Funes no tenía

La importancia del regreso de Niño va más allá de recuperar un delantero. Su presencia permite a Funes disponer de un perfil diferente al de Chupe y, sobre todo, recuperar una variante ofensiva que el técnico no ha podido utilizar durante las cuatro primeras jornadas. El Málaga todavía no ha conseguido ponerse por delante en ninguno de sus encuentros ligueros y la falta de gol ha condicionado algunos partidos. En ese escenario, contar de nuevo con Niño puede ofrecer al entrenador más posibilidades para cambiar el rumbo de los encuentros desde el banquillo.

El mejor ejemplo de lo que puede aportar se encuentra en el pasado playoff de ascenso. En la final frente al Almería, su entrada por Murillo modificó el panorama del encuentro y ayudó al Málaga a encontrar una vía para hacer daño al conjunto rojiblanco. Ese recurso no ha estado disponible durante el comienzo de la temporada. Eneko Jauregi tampoco ha terminado de convertirse en esa alternativa para Funes: el delantero únicamente ha participado durante diez minutos, los que disputó en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Más opciones para acompañar a Chupe

El regreso del gaditano permite ahora imaginar distintos escenarios. Funes podrá mantener a Chupe como referencia, pero también tendrá la posibilidad de introducir un segundo delantero cuando el partido lo reclame o modificar la estructura ofensiva. Es una herramienta especialmente útil ante rivales que opten por cerrarse atrás y reducir espacios. En esos encuentros, la movilidad y la capacidad de Niño para aparecer en otras zonas pueden ofrecer al Málaga una solución diferente a la que ha tenido hasta ahora.

Además, su regreso llega en un momento en el que el conjunto blanquiazul necesita empezar a traducir sus esfuerzos en resultados. Después de cuatro jornadas, todavía no ha logrado ponerse por delante en un partido. Ahora Funes recupera una pieza que conoce bien y que ya demostró en el tramo decisivo del pasado curso que puede cambiar un encuentro cuando entra desde el banquillo.