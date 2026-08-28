Funes, sobre Mourinho: "Ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas"

El entrenador del Málaga compareció en rueda dos días antres de la visita al Real Madrid en el Bernabéu, ofreciendo una valoración del mercado de fichajes, dónde suena Gudelj para llegar a Martiricos: "No es fácil que puedan venir a mejorar lo que ya hay"

El Málaga afronta la visita al Bernabéu este domingo, que será la segunda en este arranque de temporada. Los de Funes encaran el difícil encuentro contra el Real Madrid, tras perder frente al Atlético de Madrid y empatar contra el Málaga en La Rosaleda. Por ello, el técnico de Loja ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar cómo se encuentra el equipo: "Esperemos que puedan estar todos"

Funes: "El Madrid es un equipo conocido por todos"

De esta manera, Funes ha explicado que "la semana ha ido con normalidad. Ha habido alguna ausencia, pero esperemos que el domingo puedan estar todos. El Madrid es un equipo conocido por todos. Cuando ves comentarios de la gente, se fijan mucho en los de arriba, pero defendiendo también marca la diferencia. Salió una noticia de que perdían muy pocos partidos en el Bernabéu, eso te habla del potencial que tienen en su campo".

Sobre el estilo del juego en el Bernabéu, Funes comentó que "el equipo tiene mecanismos para funcionar mejor de una forma concreta. El Madrid te puede mostrar diferentes versiones. Pueden cambiar el chip rápido. Son partidos contra plantillas muy poderosas y que te llevan a un nivel de exigencia muy alto. Son partidos muy bonitos de jugar, le damos la oportunidad a nuestra afición de ir a lugares emblemáticos del fútbol español".

Funes y la visita al Bernabéu: "Tenemos que vivirlo con la ilusión que se merece"

Funes destacó sus sensaciones con la visita al Bernabéu: "Es un escenario muy inusual para nosotros. Es la primera vez para muchos. Tenemos que vivirlo con la ilusión que se merece. Es una situación muy bonita. Estos retos tienen que ser un estímulo. Lo tenemos que afrontar como se merece, no tenemos dudas".

El técnico del Málaga valoró la posibilidad de hacer rotaciones: "Se van acumulando los partidos. Quizá la semana que viene viviremos una semana más normal. A día de hoy, había tres jugadores que no jugarían el domingo. Sería imposible que pudiéramos alinear a los mismos onces. Una de las derrotas del Madrid fue contra un Girona que utilizó un doble lateral, les fue bien y ganaron".

Funes: "Tenemos que aplicarnos en tareas defensivas"

Funes mandó un mensaje a los suyos de cara al compromiso defensivo en el Bernabéu: "Si hay un equipo en el mundo que te puede llevar a un nivel de exigencia tan alto, ese es el Madrid y el Barcelona. Sabemos que tenemos que aplicarnos en tareas defensivas, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Eso no lo vamos a poder elegir. Sabemos los escenarios donde te puede llevar el rival".

El entrenador del Málaga confirmó que no recupera a ninguno de los jugadores que no pudieron participar en el encuentro contra el Deportivo del pasado lunes en La Rosaleda: "A corto plazo no es posible. No hay posibilidad de que los lesionados estén el domingo. Los disponibles serán los que estuvieron ante el Dépor el pasado lunes".

Funes: "He pedido que Izan, Larrubia y Alfonso Hereero sigan con nosotros"

Funes confesó su idea en la recta final del mercado de fichajes: "Soy muy pesado, pero he pedido que Izan, Larrubia y Alfonso Herrero sigan con nosotros. Si no pueden venir, que no vengan. Lo digo de corazón. Se está valorando poco que esos jugadores que llegaron en Primera RFEF puedan seguir con nosotros. Lo que me quita el sueño es que alguno de ellos no estuviese. Loren y yo vamos de la mano".

El técnico del Málaga, que quedó descontento el pasado lunes, añadió que "no es fácil que puedan venir a mejorar lo que ya hay. Los que más confianza me inspiran son los jugadores que ya hay. No tengo una ilusión desmedida por que venga alguien. Si me das la opción de que venga Gudelj o se quede Izan, prefiero que se quede Izan".

Funes, sobre Mourinho: "Su capacidad de comunicación en diferentes países ha sido tremenda"

Funes alabó la figura de Mourinho: "Es un entrenador que he seguido durante mucho tiempo. Ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas. Su capacidad de comunicación en diferentes países es tremenda. El saber transmitir su mensaje en diferentes idiomas tiene mucho valor. Guardiola en su día hizo un esfuerzo por saber alemán. Son entrenadores capaces de marcar la diferencia".

Por último, Funes, que viene de tropezar ante el Deportivo, recordó el pasado de Huijsen en el Málaga: "Alguna vez entrenó con nosotros. Es un jugador que ya se ha abierto al mundo, tenía un potencial tremendo. Aquí jugó mucho en el cadete, llamaba mucho la atención. Cuando hablamos de retener nuestro talento, me refiero a estos. Quién sabe si algún día pueda ponerse la camiseta del Málaga. Sigue teniendo ese vínculo con el club".