El Málaga pone sus ojos en Jens Cajuste para reforzar el centro del campo

El Málaga busca un refuerzo polivalente para el centro del campo y Jens Cajuste aparece como una de las opciones. El internacional sueco, propiedad del Nápoles, encaja en el perfil de pivote que también puede actuar como central

El Málaga CF continúa moviéndose en el mercado con una necesidad muy concreta: encontrar un centrocampista que aporte equilibrio y que, además, pueda ofrecer soluciones en defensa cuando las circunstancias lo requieran. En ese perfil encaja Jens Cajuste, una de las opciones que maneja la dirección deportiva blanquiazul, según ha adelantado Matteo Moretto.

El internacional sueco, que también cuenta con nacionalidad estadounidense, tiene 27 años y responde a la idea de futbolista polivalente que busca el Málaga. Su posición habitual es la de mediocentro defensivo, aunque durante su carrera también ha actuado como central e interior. Las conversaciones entre el Málaga y el Nápoles, club propietario de sus derechos, ya están en marcha. Eso sí, la operación todavía se encuentra en una fase inicial y no existe acuerdo con el jugador.

Un centrocampista con experiencia en varias ligas

Cajuste pertenece al Nápoles y tiene contrato con la entidad italiana hasta junio de 2028. El conjunto napolitano apostó por él hace tres temporadas, cuando pagó 11,5 millones de euros al Stade Reims para hacerse con sus servicios. Su primera temporada en Italia dejó buenas cifras. El sueco superó los 30 partidos y tuvo un papel importante antes de iniciar una nueva etapa en el fútbol inglés.

Las dos campañas posteriores las pasó a préstamo en el Ipswich Town. En su primer curso en Inglaterra disfrutó de bastante protagonismo en la Premier League: disputó 30 encuentros y salió de inicio en 25 de ellos. Sin embargo, el equipo no logró mantener la categoría y terminó descendiendo al Championship. La siguiente temporada tuvo un escenario diferente. El Ipswich consiguió recuperar su sitio en la Premier League, pero Cajuste perdió peso dentro de la rotación. Volvió a participar en 30 partidos, aunque su presencia en el once inicial se redujo considerablemente: únicamente fue titular en 13 ocasiones. Ahora, de vuelta bajo la disciplina del Nápoles, el centrocampista vuelve a estar en el mercado y varios clubes han comenzado a interesarse por su situación.

El Sevilla también sigue al sueco

El Málaga no es el único equipo español que ha puesto sus ojos en Cajuste. El Sevilla FC también ha mostrado interés durante este verano por un futbolista que puede aportar músculo en la medular y cubrir diferentes posiciones. Para el Málaga, precisamente esa capacidad para desenvolverse tanto como pivote como en el eje de la defensa supone uno de sus principales atractivos.

La entidad blanquiazul busca un jugador que aporte físico y equilibrio en el centro del campo, pero que también pueda convertirse en una solución de emergencia para la zaga. Cajuste es una de las alternativas que se encuentran actualmente sobre la mesa. Las conversaciones con el Nápoles avanzan, aunque todavía queda camino por recorrer y el Málaga mantiene abiertas otras vías para reforzar una posición que considera prioritaria antes del cierre del mercado.