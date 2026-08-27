Malas noticias para Aaron Ochoa que puede condicionar el mercado del Málaga

El conjunto de Funes pierde a Aaron Ochoa por una rotura de menisco que le llevará al quirófano y lo dejará fuera durante los próximos meses. La baja, en pleno inicio de temporada, obliga a mover fichas en la dirección deportiva

El Málaga sigue sumando malas noticias en cuanto a lesiones en este comienzo de temporada. Uno de los nombres propios en la enfermería del club malacitano es el de Aaron Ochoa. El centrocampista sufrió un serio problema muscular en el arranque del curso, que le ha dejado fuera de los terrenos de juego desde el mes de agosto. Además, se ha conocido que el jugador finalmente pasará por quirófano y será intervenido en Madrid.

Aaron Ochoa ha sufrido finalmente una rotura en el menisco externo de la rodilla derecha, siendo un palo para el jugador en la que empezaba su tercera temporada en el primer equipo del Málaga. El canterano, de esta manera, afronta una dura etapa de recuperación, una vez que sea intervenido, lo que podría alterar el plan de la dirección deportiva en esta recta final del mercado de fichajes, al que le restan tan solo cinco días.

La lesión de Aaron Ochoa que ha hecho saltar las alarmas en el Málaga

Aaron Ochoa empezó la pretemporada de manera inmejorable, firmando un gol y una asistencia en el amistoso contra el Leicester. El centrocampista comenzó con una buena actuación en una campaña ilusionante en el Málaga con su vuelta a Primera División. Tras ello, llegó a disputar 17 minutos en el duelo frente al Al-Ittihad. Su último partido fue el del pasado seis de agosto ante el Al-Arabia, firmando además un nuevo tanto.

Sin embargo, Aaron Ochoa sufrió en ese encuentro unas molestias físicas que finalmente han ido a más, con un Málaga que confirmó las sospechas en un parte médico en el que anunciaba la lesión de su futbolista: "Las pruebas médicas complementarias realizadas al centrocampista han determinado que sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha".

La reflexión de Funes sobre la lesión de Aaron Ochoa

Funes dejó una reflexión sobre las informaciones que iban saliendo sobre la lesión de Ochoa: "Con Ochoa y otros jugadores queremos correr más que las pruebas. Queremos ser muy rápidos en tratamientos y diagnósticos, pero necesitas un margen para asegurarte de que estás en lo correcto. Hay diferentes caminos de hacer las cosas y tenemos que asegurarnos de que el camino que vayamos a elegir va a ser el mejor".

Desde entonces, Aaron Ochoa no ha entrado en las convocatoria del Málaga, para disputar los amistosos ante el Ceuta y Fulham y los oficiales de LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid y Deportivo de A Coruña. De esta manera, su baja prolongada podría activar al club, con Loren Juarros al mando de las operaciones, para fichar un nuevo jugador para el centro del campo, pese a la reciente llegada de Pablo Martínez.

Los plazos con el regreso de Aaron Achoa

En este sentido, el propio Loren Juarros, en la previa del encuentro frente al Deportivo del pasado lunes, comentó la lesión de Aaron Ochoa y las variaciones en la dirección deportiva, que podrían firmar un nuevo movimiento: "La situación de Aaron Ochoa también, que ha tenido un problema ayer en el menisco. Bueno, pues nos ha hecho variar alguna cosilla, pero, bueno, ha venido Pablo Martínez".

Por otro lado, Aaron Ochoa, una vez pasado por quirófano, como ha avanzado la Cadena Cope. De esta manera, la misma fuente ha explicado que la recuperación de rotura de menisco comprende entre los tres y cuatro meses, por lo que dependerá de las sensaciones tras ser operado el futbolista del Málaga. Funes pierde a un revulsivo, que ya jugó la pasada campaña 28 encuentros en LaLiga Hypermotion, firmando dos goles.

Aaron Ochoa ya disputó casi 30 encuentros la anterior campaña, en la 2024/2025, por lo que su rol estaba siendo importante en el Málaga, tanto con Pellicer como con Funes. Ahora, el club malacitano, que viene de decir adiós a Juanpe, afronta una nueva baja para esta temporada, que se suman a otras actuales como las de Fernando Calero, Diarra, Diego Murillo y Adrián Niño.