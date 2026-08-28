Racing de Santander - Elche: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV hoy el partido de la jornada tres de LaLiga EA Sports

El conjunto de José Alberto López recibe al de Martín Anselmi en El Sardinero en busca de la primera victoria en el campeonato doméstico esta temporada

Racing de Santander y Elche se ven las caras en el día de hoy en El Sardinero. Ambos conjuntos llegan tras dos tropiezos consecutivos en las dos primeras jornadas de LaLiga, por lo que intentarán conseguir los tres puntos. Los de José Alberto López vienen de caer en su visita al Getafe y los de Martín Anselmi fueron goleados por el Barcelona en el Martínez Valero, por lo que buscarán ofrecer una nueva versión en el duelo de este viernes.

El apartado de bajas será determinante para conocer la convocatoria de Racing de Santander y Elche. Pedro Felipe apunta a ser una de las ausencias en el cuadro de José Alberto López, que sigue reforzándose en el mercado de fichajes. Por su parte, Martín Anselmi espera la recuperación de Boayar y Yago Santiago para poder disponer de todos sus jugadores en los compromisos que se presentan en LaLiga EA Sports.

El Racing de Santander busca darle una alegría a El Sardinero

El Racing de Santander afronta un nuevo e importante encuentro ante su afición en El Sardinero. Tras firmar el empate frente al Villarreal y la derrota ante el Getafe, los de José Alberto López tienen la oportunidad de darle, en el día de hoy, una alegría a los presentes en el estadio cántabro con los tres puntos. Para ello, se espera que el técnico opte por su once más titular, a la espera de que tome una decisión final de última hora.

En este sentido, José Alberto López podría darle entrada al once a Iván Martín, que ya se estrenó con el Racing de Santander en partido oficial disputando 45 minutos. Además, una de las incógnitas será la de Matteo Prati, el recién llegado al equipo en este mercado de fichajes. El centrocampista llega cedido del Cagliari y hoy podría ser una opción para debutar, aunque podría ser precipitado sabiendo los tiempos con su llegada.

Por otra parte, el Elche encara su segunda salida a domicilio, tras visitar al Deportivo de A Coruña. Los de Martín Anselmi, que fue contundente tras el partido ante el Barcelona, vuelven a verse las caras con un equipo recién ascendido a Primera División. Por ello, el conjunto ilicitano afronta una difícil visita como es al Racing de Santander, pero con la confianza de volver al Martínez Valero con los tres puntos.

¿A qué hora se juega el partido? Racing de Santander - Elche

El horario fijado para el Racing de Santander - Elche de la tercera jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 19:00 en horario peninsular y 18:00 en Canarias, de este viernes 28 de agosto.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Racing de Santander - Elche

El encuentro entre el Racing de Santander y Elche se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Racing de Santander - Elche

Además, el Racing de Santander y Elche podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en El Sardinero desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de José Alberto López y el de Martín Alsemi, que viene de perder ante el Barcelona en el Martínez Valero.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Racing de Santander - Elche, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en La Rosaleda. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, José Alberto López y Martín Alsemi, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Racing de Santander y Elche

Racing de Santander: Agirrezabala, Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Jorge Salinas, Gustavo Puerta, Iván Martín, Andrés Martín, Sergio Canale, Iñigo Vicente y Asier Villalibre.

Elche: Ditur, Buba Sangaré, Affengruber, Fede Redondo, Víctor Chust, Germán Valera, Buonanotte, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Houary, Fer Niño