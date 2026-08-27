Martín Anselmi se defiende: "Ni el otro día fuimos un desastre ni cuando ganemos seremos una maravilla"

El técnico del Elche avisa por el Racing de Santander: "Saben tocar en corto y aprovechar la profundidad", y del ambiente que les espera en El Sardinero: "Nos preparamos para jugar en atmósferas como la que vamos a vivir".

El Elche se mide mañana viernes al Racing de Santander en El Sardinero. Tras dos tropiezos consecutivos, el conjunto de Martín Anselmi debe empezar a sumar de tres para evitar que salten las alarmas en torno a su figura. El técnico ha hablado en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comucación, para analizar al conjunto de José Alberto López: "Es un equipo que maneja bien la pelota cuando se junta"

Martín Anselmi: "No nos puede correr el resultado de lo que venimos haciendo bien"

De esta manera, Martín Anselmi ha comenzado hablando de la semana del Elche: "Nuestro trabajo es trabajar cada semana, valga la redundancia, sin importar lo que pasó en el partido anterior. Y eso hay que hacerlo al margen del resultado. Ni el otro día fuimos un desastre ni cuando ganemos seremos una maravilla. Mi trabajo es entender los "porqués" de las cosas. El motivo por el que encajas goles y por el que los haces".

El técnico explica que "en lo que va de torneo y la pretemporada, hemos visto muchos pasajes del equipo que queremos ser. No nos puede correr el resultado de lo que venimos haciendo bien. El Racing es un equipo que maneja bien la pelota cuando se junta. Saben tocar en corto, pero también aprovechar la profundidad de sus delanteros. A nivel defensivo saben presionar alto, pero también trabajan el bloque de una manera muy buena".

Además, Martín Anselmi añadió, sobre el Racing de Santander, que "les hemos visto estos dos partidos, pero también algunos de Segunda, y tienen un proceso bastante marcado en lo que quieren ser como equipo. Tienen un estadio muy estimulante e ilusionante para jugar. Nosotros nos preparamos para jugar en atmósferas como la que vamos a vivir".

Martín Anselmi: "Los goles están llegando en situaciones muy concretas, en desajustes"

Anselmi habló de la derrota ante el Barcelona: "Frente al Barça entramos en un tramo con mucho caos en la segunda parte, y ese caos no nos llevó a nada. Creo que estamos entendiendo bien los momentos en los que toca presionar. Cuando estamos en defensa organizada, no nos generan tanto peligro. Los goles están llegando de situaciones muy concretas, en desajustes. Mis jugadores me representan al 100%".

Sobre el hecho de que el Elche no haya ganado en el estadio del Racing, apuntó que "la temporada que viene se ganó solo un partido fuera de casa. Para mí el escenario es un campo de juego. El partido son once contra once, el resto es ruido. No me fijo en la hinchada, en si se ha ganado allí mucho o poco, lo que nos toca es seguir nuestro plan de juego y ser nosotros mismos. Estar juntos es lo que nos hará más fuerte".

Martín Anselmi y el mercado de fichajes: "Confío en que se hará un buen trabajo"

El entrenador del Elche comentó sus sensaciones sobre el mercado de fichajes: "Hay comunicación permanente con la directiva y estamos analizando las opciones que el mercado te ofrece. Pero sí que confío en que se hará un buen trabajo. Si esa opción no aparece, seguiremos potenciando lo que tenemos. Hasta que cierre el mercado, todo está abierto tanto para entrar como para salir".

Anselmi, que fue contundente tras caer ante el Barcelona, valoró los fichajes en portería: "Estoy muy tranquilo y muy contento con los porteros que tenemos actualmente en el equipo. Pero el mercado te da oportunidades a veces. Si viene alguien ahí para reforzarnos, bienvenido. Si no, pues no se dará. A día de hoy, nos gusta entrenar con cuatro porteros. Owen Bosch es un chico que podemos potenciar muchísimo".

Por último, Anselmi, que empató en su debut con el Elche, descartó nervios por la mala racha: "Una temporada es muy larga y esto recién empieza. Nos ha tocado un partido como visitante y otro frente al actual campeón. No me centro en victorias y derrotas, me enfoco en ser constante. Ponerme a pensar en ¿qué pasa si...? Yo no me preocupo por eso. Yo me ocupo de las cosas cuando las tengo delante".