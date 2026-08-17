Deportivo 1-1 Elche: Debut agridulce en Riazor para blanquiazules e ilicitanos

Los equipos de Antonio Hidalgo y Martín Anselmi iniciaron su camino en LaLiga con un igualadísimo duelo en Riazor, donde Pierre-Emerick Aubameyang y Marc Aguado firmaron los goles de la noche

El Deportivo A Coruña regresaba a Primera división de la mano de Antonio Hidalgo en su feudo, el Estadio de Riazor, donde recibía a un Elche que estrenaba proyecto con Martín Anselmi. En un duelo muy igualado, el empate y posterior reparto de puntos pareció el resultado más justo.

Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador sellando un regreso idílico a LaLiga en tan solo 20 minutos, mientras que Marc Aguado puso en el empate en la segunda mitad gracias a una extraordinaria asistencia de Gonzalo Villar.

Los fichajes inauguran al Deportivo en Primera

El duelo empezó como lo suelen hacer los partidos debuts, con falta de precisión y ritmo, donde ambos equipos trataron de retener la posesión sin gran verticalidad. Tras un breve alirón del Dépor, fue el Elche quién gozó de la primera ocasión clara, gracias a un remate de Ali Houary en el área pequeña, donde Leo Román se tuvo que hacer gigante.

Pasado el cuarto de hora, el conjunto blanquiazul tendría su primer remate a portería. Dituro le regalaba el esférico a Nsongo en la salida de balón, y el delantero camerunés, sin pensarlo, mandaba un trallazo sobre el guardameta ilicitano, que voló para palmear a saque de esquina.

Aubameyang se estrena con el Dépor en LaLiga

Si alguien reunía todas las papeletas para marcar el primer gol del Dépor en su regreso a Primera, ese era Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés, cerca del minuto 21, se fabricó su primera ocasión para adelantar a los locales.

Desmarque de pura astucia a la espalda de Affengruber, control del genio en el interior del área y, con un zurdazo raso, el esférico se colaba por delante de un Dituro que nada pudo hacer. El pase, de otro fichaje, Amatucci se sacó un envío milimétrico para su compañero gabonés.

A partir del gol, el Elche trató de reaccionar, sufriendo en exceso con los contragolpes locales, pero con un Fer Niño desaparecido, poco pudo hacer el equipo de Anselmi. Los de Hidalgo supieron controlar los tiempos y, tras un minuto de añadido, el encuentro se marchó a vestuarios.

El Elche mejora y saca un punto de Riazor

La reanudación comenzó con un incidente en la grada, donde el árbitro activó el protocolo para que los servicios médicos asistieran a un aficionado local en la grada, deteniéndose el encuentro durante un par de minutos.

Si la noche iba de fichajes, Leo Román no iba a tardar en justificar su precio. Cerca de la hora de juego, el guardameta se hacía enorme para sacar un mano a mano ante Fer Niño, para después evitar el gol de Gonzalo Villar con una mano providencial tras el rechace. Dos paradas que hacían baratos los 10 millones pagados por el conjunto gallego.

Aguado devuelve las tablas a Riazor

Cuando mejor estaba el Dépor, que le sentaron mejor el carrusel de cambios, llegaba el empate del Elche fruto de un sobresaliente Gonzalo Villar, que tiene un guante en su bota derecha.

El centrocampista puso un centro medido a balón parado para que Marc Aguado se elevara por encima de su marca, peinando en el primer palo directamente al fondo de la red de Leo Román.

El miedo a perder mantuvo el empate

El Dépor, que regresaba a Primera después de 8 años, quiso llevar la iniciativa en el tramo final para otorgar a su afición una victoria, pero poco pudo hacer ante una defensa bien plantada del Elche.

Con una sensación de peligro constante ilicitana al contragolpe, los ataques blanquiazules fueron perdiendo intensidad cuanto más se acercaba el minuto 90. Cumplido el tiempo reglamentario, Francisco Hernández decidió añadir 6 minutos más.

Sin casi ocasiones, salvo algún contragolpe que agitó la respiración de más de un aficionado, pero que acababa sin un remate claro, el árbitro señaló el final del encuentro. Deportivo y Elche se repartían un punto cada uno, en un duelo donde ambos equipos tuvieron fases de dominio, dejando el empate como un resultado justo tras los goles de Aubameyang y Aguado.

Ficha técnica

1 - Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Bright Ede, Quagliata; Altimira (Luismi Cruz, min.70), Mario Soriano (Mella, min.70), Amatucci, Asp Jensen (Villares, min.60); Nsongo Bil (Zakaria Eddahchouri, min.60) y Aubameyang (Kevin Sánchez, min.85).

1 - Elche: Dituro; Buba Sangaré, Affengruber, Redondo (Cepeda, min.60), Víctor Chust, Germán Valera (Morcillo, min.81); Martim Neto (Morente, min.60), Gonzalo Villar, Aguado, Aly Houary (Padu); y Fer Niño (Umaru, min.68).

Goles: 1-0, m.21: Aubameyang. 1-1, m.76: Aguado.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso (comité extremeño). Amonestó a Ximo Navarro (min.26) y Amatucci (min.45) por parte del Deportivo, y a Gonzalo Villar (min.67) y Umaru (min.87) por parte del Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 29.038 espectadores.