Martín Anselmi, rotundo tras el empate: "La figura del partido fue Leo Román"

El técnico reivindica la superioridad del Elche en Riazor ante el Deportivo, mientras Marc Aguado y Gonzalo Villar defienden la valentía y ambición del equipo ilicitano durante su estreno en LaLiga

Martín Anselmi terminó satisfecho con el juego del Elche, pero no con el resultado obtenido ante el Deportivo. El técnico argentino consideró que su equipo fue superior en numerosos aspectos y señaló las intervenciones de Leo Román como la principal explicación del empate en su debut oficial.

El conjunto ilicitano reaccionó al gol de Aubameyang, aumentó su dominio después del descanso y encontró el 1-1 mediante Marc Aguado. La falta de acierto evitó una remontada que Anselmi se negó a presentar como una victoria moral: el marcador concedió un punto y todavía quedan numerosos matices por corregir.

Martín Anselmi rechaza la victoria moral pese al dominio del Elche

“Cuando terminan los partidos aparecen sensaciones, no realidades”, comenzó explicando Anselmi. Su primera impresión fue favorable al rendimiento colectivo: “La sensación que tengo ahora es que el portero de ellos fue la figura, que el Elche compitió en un campo difícil y que fuimos superiores en casi todos los aspectos del juego”.

El argentino, sin embargo, evitó afirmar que su equipo mereciera necesariamente los tres puntos. “El fútbol es lo que es. El marcador terminó en empate y se empató. Hablar de merecer ganar es meterte en un lugar incomprobable”, puntualizó antes de volver a destacar al guardameta deportivista.

“Para mí, la figura del partido fue Leo Román. Salvo en la acción del gol, creo que no hay ninguna otra en la que nos generaran peligro”, añadió. El Elche tuvo alrededor del 62 % de posesión y obligó al portero blanquiazul a realizar cinco intervenciones importantes.

El nuevo Elche conserva la valentía de Eder Sarabia con Martín Anselmi

El entrenador situó la competitividad por encima de cualquier cuestión táctica. “Nosotros estamos para competir. Seguro que cuando vuelva a ver el partido encontraré muchas situaciones para mejorar, pero lo que busco no puede faltar: la competitividad y la intensidad. Eso no faltó; el resto son matices”.

Anselmi aseguró que observó “un porcentaje muy alto” de lo que pretende construir. Su Elche quiso intervenir constantemente en el juego, iniciar desde Dituro y defender con la pelota. La propuesta mantuvo rasgos reconocibles de la anterior etapa con Eder Sarabia, aunque el nuevo técnico busca añadir sus propios mecanismos.

Los principales problemas aparecieron precisamente en detalles que Primera castiga. Dituro perdió un balón comprometido durante la salida y tuvo que corregir su error ante Nsongo Bil. Poco después, el desajuste entre Buba Sangaré y Affengruber permitió que Aubameyang recibiera el pase largo de Amatucci, controlara entre ambos y cruzara el balón con la izquierda.

La acción confirmó la jerarquía individual que Anselmi había detectado en el Deportivo. El técnico felicitó al rival por competir incluso cuando tuvo menos protagonismo: “Tienen jugadores de mucha calidad, capaces de resolver en una sola jugada. Por momentos fueron inferiores, pero sí consiguieron ponernos en peligro”.

Marc Aguado transforma el desajuste del Elche en un punto de valentía

Marc Aguado asumió una lectura muy similar. “Veníamos con la intención de sumar de tres. Hemos tenido nuestras opciones, pero en un desajuste de la primera parte nos han hecho un gol. Más allá de eso, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido”, señaló tras el encuentro.

El centrocampista maño encontró el premio en el minuto 76. Aguado atacó el centro de Gonzalo Villar y conectó un cabezazo con una trayectoria perfecta, imposible incluso para un Leo Román que había ganado todos los duelos anteriores. El tanto evitó que la primera desatención defensiva condenara por completo al Elche.

Aguado tampoco observa una ruptura radical respecto al pasado: “Una de las cosas que tiene que definir a este equipo es la valentía, independientemente del entrenador. Tenemos que saber cuáles son nuestras características y, con su ayuda, sacar lo mejor de nuestro potencial”.

Su última reflexión resumió el espíritu con el que quiere afrontar la temporada: “El objetivo es disfrutar, porque con eso llegará todo. Hoy he corrido mucho, pero he disfrutado”. Trabajo y atrevimiento como punto de partida para un equipo que no desea limitarse a resistir en Primera.

Gonzalo Villar reclama responsabilidades mientras Cepeda y Umaru ganan espacio

Gonzalo Villar también lamentó que el dominio no terminara en victoria. “Sabemos lo difícil que es puntuar fuera de casa. En mi opinión, el equipo ha dominado. No hicieron grandes méritos para llevarse el 1-0 en la primera parte y creo que nosotros nos podríamos haber merecido algo más”, afirmó.

El centrocampista quiere asumir un papel central en el nuevo proyecto: “Quiero sentirlo así. Los buenos jugadores vienen y se van. Ojalá yo esté aquí para quedarme y asumir todas las responsabilidades”. Su participación resultó determinante para acelerar la circulación y terminó asistiendo a Aguado en el gol del empate.

Anselmi también explicó la gestión de los futbolistas que esperaban su oportunidad en el banquillo. “Umaru tenía unos minutos y con Cepeda esperamos para meterlo”, indicó. El extremo entró en el minuto 60, mientras el delantero apareció ocho minutos después para aumentar la presencia dentro del área deportivista.

Los cambios dieron más profundidad al Elche y terminaron inclinando el campo hacia la portería de Leo Román. El próximo examen será muy diferente: el Barcelona visitará el Martínez Valero en la segunda jornada. Anselmi ya ha encontrado competitividad, intensidad y valentía; ahora necesita convertirlas en eficacia para que la superioridad también aparezca en el marcador.