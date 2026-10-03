Ponce avisa antes del Celta de que quiere el Elche que ganó al Espanyol

Ezequiel Ponce afronta con confianza el regreso del Elche a LaLiga tras una semana de trabajo en San Pedro del Pinatar. El argentino, autor de un doblete ante México sub-20, destaca la unión del vestuario y apunta al Celta como la oportunidad para estrenar el casillero de victorias en el Martínez Valero

El parón ha servido al Elche para cargar pilas y preparar el siguiente tramo de la temporada. Entre los futbolistas que han aprovechado estos días aparece Ezequiel Ponce, autor de dos tantos en el amistoso disputado ante la selección mexicana sub-20.

Para el delantero argentino, marcar siempre supone una inyección de confianza, especialmente en una temporada en la que el equipo todavía busca encontrar su mejor versión. "Es importante para ir ganando confianza", reconoció Ponce en declaraciones a los medios oficiales del club. El atacante también tiene claro que su objetivo pasa por estar preparado para aportar cuando el cuerpo técnico lo necesite.

El Elche quiere trasladar su mejor versión a casa

El conjunto ilicitano regresará a la competición el próximo domingo con una asignatura pendiente: hacerse fuerte en el Martínez Valero. El Elche todavía no ha conseguido sumar como local esta temporada, después de enfrentarse en su estadio a Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid. Por eso, el duelo ante el Celta se presenta como una nueva oportunidad para cambiar esa dinámica.

Ponce quiere que el equipo traslade a su estadio las sensaciones que dejó lejos de casa, especialmente las del último encuentro ante el Espanyol, en el que consiguió su primera victoria de la temporada. "Estamos deseando mostrar ante nuestra afición el nivel que demostramos como visitantes", señaló el argentino.

Una concentración para hacer grupo

La plantilla ha aprovechado la semana de parón para realizar una concentración en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Ponce considera que estos días han servido para recuperar parte del trabajo que algunos futbolistas no pudieron completar durante la pretemporada."A los últimos que llegamos nos faltaba esa semana de preparación. Hicimos un buen trabajo y ahora vuelve lo lindo", explicó el delantero.

Más allá del apartado físico, el argentino también pone en valor el trabajo realizado fuera del terreno de juego. La convivencia durante estos días ha permitido reforzar los vínculos dentro del vestuario en un momento importante del curso. "Hemos terminado todos muy unidos, que es lo que estábamos buscando", afirmó.

Ponce ya mira al Celta

El delantero no quiere quedarse únicamente con las buenas sensaciones de la concentración. El objetivo está puesto ya en el regreso de LaLiga y, concretamente, en la visita del Celta al Martínez Valero.

El Elche necesita aprovechar el próximo encuentro para dar continuidad al triunfo conseguido ante el Espanyol y, sobre todo, empezar a hacerse fuerte delante de su afición. Ponce considera que el grupo llega preparado después de una semana de trabajo intenso y apunta directamente a los tres puntos: "Ahora vuelve lo lindo, por lo que estamos preparados para el partido ante el Celta en casa".

El argentino, además, espera que sus dos goles le permitan ganar confianza y llegar con mejores sensaciones al tramo que viene. Su mensaje es claro: el Elche quiere convertir el trabajo realizado durante el parón en una nueva victoria.