Los dos delanteros atendieron a Movistar+ nada más acabar el partido, el primero, bastante fastidiado por su clara ocasión fallada, y el segundo, todo lo contrario por conseguir el gol del triunfo perico

Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, se ha lamentado de la derrota cosechada ante el Espanyol este viernes en San Mamés e incluso se autoculpó en parte por haber fallado alguna que otra clara ocasión. El atacante rojiblanco señaló que fueron superiores a su rival, "pero no se ha reflejado en el resultado” pese a las numerosas ocasiones que generó su equipo.

En declaraciones a Movistar+ ﻿al término del encuentro, el delantero reconoció que se va "muy jodido" a su casa porque ha tenido "ocasiones claras como para hacer gol”﻿. "Es una lástima porque el equipo trabaja para generar, hoy hemos generado y es una pena", añadió.

Williams ﻿consideró que el equipo viene "haciendo las cosas bien" pero que falta acierto, y eso en el fútbol lo es todo. "Las áreas son lo que mandan en el fútbol ﻿y cuando no las metes y concedes y te meten, pues es lo que tiene", explicó el jugador, que añadió que el fútbol "muchas veces no entiende de justicia".

"Las áreas son lo que mandan en el fútbol y cuando no las metes y concedes y te meten, pues es lo que tiene"

El capitán dijo entender la frustración de la afición, que había visto ganar a su equipo en los dos últimos partidos en San Mamés﻿. "Nosotros también estamos jodidos porque queremos dar ese plus﻿, eso que nos acerca a jugar en Europa el año que viene", afirmó. En su opinión, ese objetivo pasa por ser fuertes en su estadio, como en temporadas anteriores. "Es una lástima que nos estemos dejando tantos puntos en casa", concluyó.

Roberto y el "pedazo de golpe sobre la mesa" del Espanyol

El que sí tuvo acierto fue Roberto Fernández. El delantero del Espanyol dio el triunfo a su equipo con el único gol del partido asegurando que San Mamés “es un campo muy exigente y había que darlo todo para sacar los tres puntos”.

El atacante, que se fue al suelo exhausto tras el pitido final, calificó la victoria como "un pedazo de golpe sobre la mesa". "Hoy queríamos llevárnosla para decir que aquí está el Espanyol, ﻿que hay que mirar siempre para arriba", añadió al término del encuentro ante los micrófonos de Movistar+.

El delantero del Espanyol también quiso destacar el gran trabajo del equipo perico, que se sacrificó en defensa, aunque sin duda hay una cosa que ha cambiado, la concentración hasta el último minuto. "Había que dar el 100% hasta el minuto 100 y así ha sido, y más que todo aquí, que aprietan siempre hasta el último minuto", explicó.

"Había que dar el 100% hasta el minuto 100 y así ha sido, y más que todo aquí, que aprietan siempre hasta el último minuto"

Roberto, que ha marcado siete de los catorce tantos de su equipo, contó que durante el parón su compañero de selección Unai Simón ﻿le insistió en que no gastara "balas". "Por suerte ha sido gol y ya está, pero la verdad que Unai es un crack", añadió.

El jugador explicó que tenía clara la celebración, aunque evitó la de Gaizka Toquero ﻿“por respeto, ya que estaba él y estaba en su casa". Además, dedicó el triunfo a su compañero Cala, que ha sufrido una grave lesión esta semana: "Le queríamos dar la victoria y sobre todo el gol".