Así queda la clasificación de la Euroliga tras las derrotas del Real Madrid y del Barça en la jornada 13
Madrid y Barça cierran la semana sin ganar ninguno de sus dos partidos y se alejan de la zona alta en la Euroliga
El número 13 no trajo nada de suerte a los clubes españoles en la Euroliga. Sólo el Valencia Basket ganó en esta jornada para ser líder en solitario por unas horas, pero tras la derrota del colista Baskonia el jueves, este viernes han seguido su senda el Real Madrid y el Barça.
Si la derrota merengue se podía esperar viendo que se enfrentaba al campeón Olympiacos y el rendimiento que dio el miércoles en Estambul, las dos derrotas blaugranas de esta semana no entraban en ningún plan.
El equipo de Sekulic volvía a jugar en casa, esta vez ante el Estrella Roja de Ibon Navarro y, como el martes, volvió a caer de forma ajustada. Tuvo el balón para cerrar el partido y, tras un mal ataque, acabó perdiendo en la prórroga frente al conjunto serbio. Allí, los árbitros hicieron el resto.
Olympiacos 92-76 Real Madrid
El Real Madrid cerró una semana continental para el olvido tras caer con contundencia en su visita al Olympiacos. Sumado al reciente tropiezo, más inesperado, ante el Besiktas, este revés sitúa al conjunto blanco con un balance de 7-6 que lo relega a la zona media de la Euroliga.
El equipo de Pedro Martínez, que sigue tropezando lejos del Movistar Arena, volvió a sufrir desde el arranque por sus constantes pérdidas de balón. El cuadro griego castigó cada error apoyado en un dominante Tyrique Jones (22 puntos) y en el acierto ofensivo de Sasha Vezenkov y Evan Fournier, abriendo brecha antes del descanso ante un conjunto madridista falto de fluidez.
Tras la reanudación, un parcial local de 12-7 disparó la renta por encima de los veinte puntos (73-52, min. 30), convirtiendo el último cuarto en un mero trámite. Solo Theo Maledon (17 puntos) y Okeke (12) maquillaron el marcador para un Madrid que buscará redimirse ante su afición frente al Zalgiris Kaunas.
Barça 100-103 Estrella Roja
Más polémica fue la derrota del Barça tras una prórroga que se resolvió en los últimos segundos con la descalificación de Joel Parra y una falta disruptiva de Nebo sobre Carter. Fue el final más triste a un partido en el que el Barça mereció más y cuyo triunfo dejó escapar en la última jugada del tiempo reglamentario.
Pese a las numerosas bajas, el conjunto catalán arrancó dominando gracias al empuje de Darío Brizuela (22 puntos) y alcanzó los catorce tantos de renta (29-15). Sin embargo, el físico visitante, su mayor fondo de armario y el acierto exterior de un estelar Tyson Carter (31 puntos) voltearon el marcador antes del descanso (40-44).
En la segunda mitad, Justin Robinson (21) y Joel Parra (20) lideraron la reacción local hasta forzar el tiempo extra mediante un robo providencial de Balcerowski. En el desenlace de la prórroga, con 98-99, la mencionada falta señalada a Josh Nebo sobre Carter desató la indignación azulgrana, culminando con la expulsión de Parra y el triunfo serbio desde el tiro libre.
Resultados de la jornada 13 de la Euroliga 2026-2027
Maccabi Tel Aviv 74-80 Dubai Basketball
Zalgiris Kaunas 72-87 Panathinaikos
Bayern Múnich 100-81 Baskonia
Olimpia Milano 78-70 Fenerbahçe
París Basketball 97-96 Hapoel Tel Aviv
Valencia Basket 92-87 Virtus Bolonia
Anadolu Efes 107-81 ASVEL
Olympiacos 92-76 Real Madrid
Barça 100-103 Estrella Roja
Partizan 91-87 Besiktas
Clasificación de la Euroliga 2026-2027 tras la jornada 13
1. Valencia Basket 10 - 3 (+104)
2. Olympiacos 10 - 3 (+91)
3. Panathinaikos 9 - 4 (+94)
4. Dubai Basketball 9 - 4 (+21)
5. Fenerbahçe 8 - 5 (+75)
6. Estrella Roja 8 - 5 (+50)
7. FC Barcelona 8 - 5 (+27)
8. Zalgiris Kaunas 8 - 5 (+21)
9. Real Madrid 7 - 6 (+75)
10. Hapoel Tel Aviv 7 - 6 (+37)
11. Partizan 7 - 6 (+4)
12. Paris Basketball 7 - 6 (-32)
13. Anadolu Efes 6 - 7 (+4)
14. Besiktas 6 - 7 (-24)
15. Virtus Bolonia 5 - 8 (-51)
16. Bayern Múnich 4 - 9 (-73)
17. ASVEL 4 - 9 (-111)
18. Olimpia Milano 3 - 10 (-66)
19. Maccabi Tel Aviv 3 - 10 (-92)
20. Baskonia 1 - 12 (-154)