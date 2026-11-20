Madrid y Barça cierran la semana sin ganar ninguno de sus dos partidos y se alejan de la zona alta en la Euroliga

El número 13 no trajo nada de suerte a los clubes españoles en la Euroliga. Sólo el Valencia Basket ganó en esta jornada para ser líder en solitario por unas horas, pero tras la derrota del colista Baskonia el jueves, este viernes han seguido su senda el Real Madrid y el Barça.

Si la derrota merengue se podía esperar viendo que se enfrentaba al campeón Olympiacos y el rendimiento que dio el miércoles en Estambul, las dos derrotas blaugranas de esta semana no entraban en ningún plan.

El equipo de Sekulic volvía a jugar en casa, esta vez ante el Estrella Roja de Ibon Navarro y, como el martes, volvió a caer de forma ajustada. Tuvo el balón para cerrar el partido y, tras un mal ataque, acabó perdiendo en la prórroga frente al conjunto serbio. Allí, los árbitros hicieron el resto.

Olympiacos 92-76 Real Madrid

El Real Madrid cerró una semana continental para el olvido tras caer con contundencia en su visita al Olympiacos. Sumado al reciente tropiezo, más inesperado, ante el Besiktas, este revés sitúa al conjunto blanco con un balance de 7-6 que lo relega a la zona media de la Euroliga.

El equipo de Pedro Martínez, que sigue tropezando lejos del Movistar Arena, volvió a sufrir desde el arranque por sus constantes pérdidas de balón. El cuadro griego castigó cada error apoyado en un dominante Tyrique Jones (22 puntos) y en el acierto ofensivo de Sasha Vezenkov y Evan Fournier, abriendo brecha antes del descanso ante un conjunto madridista falto de fluidez.

Tras la reanudación, un parcial local de 12-7 disparó la renta por encima de los veinte puntos (73-52, min. 30), convirtiendo el último cuarto en un mero trámite. Solo Theo Maledon (17 puntos) y Okeke (12) maquillaron el marcador para un Madrid que buscará redimirse ante su afición frente al Zalgiris Kaunas.

Barça 100-103 Estrella Roja

Más polémica fue la derrota del Barça tras una prórroga que se resolvió en los últimos segundos con la descalificación de Joel Parra y una falta disruptiva de Nebo sobre Carter. Fue el final más triste a un partido en el que el Barça mereció más y cuyo triunfo dejó escapar en la última jugada del tiempo reglamentario.

Pese a las numerosas bajas, el conjunto catalán arrancó dominando gracias al empuje de Darío Brizuela (22 puntos) y alcanzó los catorce tantos de renta (29-15). Sin embargo, el físico visitante, su mayor fondo de armario y el acierto exterior de un estelar Tyson Carter (31 puntos) voltearon el marcador antes del descanso (40-44).

El Barça cae con polémica ante Estrella Roja / @fcbbasket

En la segunda mitad, Justin Robinson (21) y Joel Parra (20) lideraron la reacción local hasta forzar el tiempo extra mediante un robo providencial de Balcerowski. En el desenlace de la prórroga, con 98-99, la mencionada falta señalada a Josh Nebo sobre Carter desató la indignación azulgrana, culminando con la expulsión de Parra y el triunfo serbio desde el tiro libre.

Resultados de la jornada 13 de la Euroliga 2026-2027

Maccabi Tel Aviv 74-80 Dubai Basketball

Zalgiris Kaunas 72-87 Panathinaikos

Bayern Múnich 100-81 Baskonia

Olimpia Milano 78-70 Fenerbahçe

París Basketball 97-96 Hapoel Tel Aviv

Valencia Basket 92-87 Virtus Bolonia

Anadolu Efes 107-81 ASVEL

Olympiacos 92-76 Real Madrid

Barça 100-103 Estrella Roja

Partizan 91-87 Besiktas

Clasificación de la Euroliga 2026-2027 tras la jornada 13

1. Valencia Basket 10 - 3 (+104)

2. Olympiacos 10 - 3 (+91)

3. Panathinaikos 9 - 4 (+94)

4. Dubai Basketball 9 - 4 (+21)

5. Fenerbahçe 8 - 5 (+75)

6. Estrella Roja 8 - 5 (+50)

7. FC Barcelona 8 - 5 (+27)

8. Zalgiris Kaunas 8 - 5 (+21)

9. Real Madrid 7 - 6 (+75)

10. Hapoel Tel Aviv 7 - 6 (+37)

11. Partizan 7 - 6 (+4)

12. Paris Basketball 7 - 6 (-32)

13. Anadolu Efes 6 - 7 (+4)

14. Besiktas 6 - 7 (-24)

15. Virtus Bolonia 5 - 8 (-51)

16. Bayern Múnich 4 - 9 (-73)

17. ASVEL 4 - 9 (-111)

18. Olimpia Milano 3 - 10 (-66)

19. Maccabi Tel Aviv 3 - 10 (-92)

20. Baskonia 1 - 12 (-154)