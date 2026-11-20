Un solitario gol de Roberto Fernández en la segunda parte sirvió al Espanyol para sumar tres puntos de oro en el estreno de Eder Sarabia en el banquillo perico

El Espanyol dio la sorpresa este viernes asaltando San Mamés en el primer partido de Eder Sarabia en el banquillo del conjunto perico, que no como entrenador pues se estrenó en la grada del RCDE Stadium antes del parón frente al Deportivo (0-0), y se llevó tres puntos de enorme valor ante un Athletic ﻿que no pudo aprovechar el factor campo y que desperdició buenas ocasiones. Los pericos firmaron una victoria por 0-1 en un encuentro exigente, en el que tuvieron que resistir el empuje de los rojiblancos.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y las ocasiones en ambas áreas. El Athletic buscó llevar la iniciativa, con Nico Williams e Iñaki Williams como principales argumentos ofensivos, pero se encontró con un Espanyol bien organizado y con un Fortuño especialmente inspirado.

El guardameta perico fue decisivo ante una gran ocasión de Iñaki Williams, mientras que Unai Simón también tuvo que intervenir para evitar que Alejandro Santiago adelantase a los visitantes, llegándose así con empate sin goles al descanso, y todo por decidir.

Un segundo tiempo de resistencia y un golpe letal

Tras el paso por vestuarios, el Athletic intensificó su presión. Los de Edin Terzic dieron un paso adelante y comenzaron a acumular llegadas, empujando al Espanyol hacia su propia área.

El conjunto de Eder Sarabia, sin embargo, supo sufrir y aguantar las acometidas locales. Con las líneas muy juntas y una defensa solidaria, los visitantes fueron apagando las llegadas rojiblancas, para aprovechar su mejor ocasión.

Sarabia movió el banquillo dando entrada a Moscardó y Javi Hernández. Los cambios tuvieron un efecto inmediato. En una de las primeras acciones, Dolan encontró un magnífico espacio con un pase al hueco para Roberto Fernández, que se plantó ante Unai Simón y definió con enorme calidad, cruzando el balón al palo largo. El gol cayó como un jarro de agua fría sobre San Mamés y obligó al Athletic a lanzarse definitivamente al ataque.

Un Espanyol solidario hasta el final

En los últimos minutos, el Athletic buscó desesperadamente el empate, acumulando efectivos en campo contrario y cargando el área perica. Pero el Espanyol no estaba dispuesto a dejar escapar una victoria de gran valor. El equipo defendió con orden, sacrificio y concentración, mientras Fortuño ﻿volvía a transmitir seguridad bajo palos.

El Espanyol conquistó San Mamés con una actuación de personalidad, paciencia y eficacia. No necesitó dominar el encuentro para llevarse el premio. Supo resistir el empuje del Athletic, encontró el camino hacia el gol en el momento oportuno y defendió su ventaja hasta el último suspiro. Una victoria de equipo, de las que refuerzan la confianza de un vestuario y permiten mirar al futuro con optimismo.

- Ficha técnica:

Athletic Club: Unai Simón: Hugo Rincón (Navarro, min.69), Yeray, Laporte (Rego, min.84), Yuri; Prados (Gerenabarrena, min.69), Canales (Ruiz de Galarreta, min.61); Berenguer, Sancet (Vizcay, min.84), Nico Williams; e Iñaki Williams.

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman, Hinojo (Moscardo, min.65); Pol Lozano, Bauzá (Javi Hernández, min.65), Pere Milla (Dolan, min.57), Alejandro Santiago (Unai Núñez, min. 84); y Roberto Fernández (Puado, min.84).

Gol: 0-1 (66') Roberto.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer. Mostró tarjeta amarilla a Iñaki Williams (m.58), Ruiz de Galarreta (m.70), Yeray (m.83) y Riedel (m.92).

Incidencias: partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés con 46.107 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido fueron homenajeadas las campeonas del mundo sub-20 Elene Gurtubay y Daniela Agote